Tesla Model 3 ou Cybertruck : Elon Musk cache des blagues dans le nom de ses voitures

Les voitures Tesla sont les voitures électriques les plus célèbres mais connaissez-vous l’origine de leurs noms ? Model 3, Model Y : Elon Musk ne choisit pas les noms au hasard.

Après avoir dédié un article aux blagues cachées dans les Tesla et à l’origine du nom et logo de la marque, il était temps de se pencher sur l’origine du nom des différents modèles de voitures. Éternel farceur – plus ou moins de bon goût – Elon Musk a dissimulé différentes blagues dans le nom de ses voitures : on regarde ça ensemble !

Les modèles S,3,X,Y : Elon Musk, le petit coquin

Si vous suivez Elon Musk sur Twitter, vous savez que le milliardaire se rapproche bien plus souvent d’un twittos (personne faisant des blagues sur le réseau) que d’un PDG de société cotée en bourse. Ce ton décalé se retrouve également dans la dénomination de ses voitures. Ainsi, Tesla a bouclé en 2020, avec la sortie du modèle Y, sa série de voitures autour du mot « SEXY » !

Pour la petite histoire, le modèle 3 de Tesla a changé plusieurs fois de nom. Lui qui devait s’appeler initialement « model E » n’a pas pu profiter de cette simple appellation, car Ford s’était déjà positionné sur le nom. Le « model 2 » a ensuite été envisagé, mais rapidement balayé par Elon Musk, puisque le 2 se rapprochait visuellement du S. C’est donc après ce long périple que Tesla est arrivé au « 3 », fréquemment utilisé par les joueurs de jeux-vidéos pour remplacer le « e » dans leur nom lorsque celui-ci est déjà pris par un autre utilisateur.

D’autres modèles peuvent également être ajouté comme la Cybertruck, le Cybersquad (qui est un ATV – All Terrain Véhicle), le Roadster et le Tesla Semi pour former « CARS » et donc « SEXY CARS »…

Model S Plaid : une référence de niche pour nerd

Faisant suite à l’écriture geek de « SEXY » avec un 3 à la place du E, Elon Musk continue son chemin à travers les références de nerds et de pop-cultures avec son Model S Plaid. En effet, le mot « Plaid » sort tout droit de La Folle Histoire de l’espace (ou Spaceballs en version originale), une parodie de Star Wars réalisée par Mel Brooks.

Lors du passage en hyper-vitesse, un des protagonistes (la parodie de Chewbacca) dit « They have gone to plaid ! » faisant référence à l’étirement des étoiles multicolores dans le film qui semble transformer l’espace en un plaid de grand-mère. Nul doute que Tesla y voit là l’opportunité de vanter sa vitesse et son confort !

Le modèle S Plaid fait suite au S Ludicrous qui est également un palier de vitesse dans ce film !

Cybertruck ou CYBRTRK : le model sorti de Blade Runner

« Los Angeles, novembre 2019 » voilà comment débute Blade Runner de Ridley Scott en 1982. Elon Musk prouve une nouvelle fois sa passion pour l’espace et la culture nerd, en annonçant son modèle Cybertruck à Los Angeles en 2019 ! La présentation reprend trait pour trait l’ouverture du film en intégrant sur scène des personnes en long manteau de cuir et des projections de flammes.

De plus, le design épuré et cubique de la voiture Tesla n’est pas sans rappeler les modèles visibles dans le long-métrage. Malheureusement pour la marque, la présentation ne s’est pas exactement déroulée comme prévu et on en retient plus la destruction de fenêtre sur scène que les références filmiques…

Questions Fréquentes