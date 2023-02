Depuis 2021 court une rumeur selon laquelle un smartphone révolutionnaire serait en cours de développement : le Tesla Model PI. L’entreprise qui jusque-là se consacrait à la production de voitures électriques semble mettre le cap sur un tout nouveau marché. La société d’Elon Musk ne compte pas seulement proposer un produit haut de gamme, mais bien un téléphone aux fonctionnalités uniques.

Il pourrait s’agir d’une percée technologique jusque-là inégalée sur le marché des smartphones. Le téléphone développé par la firme californienne devrait se démarquer en termes de puissance et grâce à des propriétés complètement inédites. Plus qu’un cellulaire, il s’agirait d’un appareil d’un genre nouveau intégrant les technologies développées par le PDG de Tesla.

Tesla Model PI : des fonctionnalités inédites ou fantaisistes ?

Le Tesla Model PI 5G fait l’objet de nombreuses rumeurs et agite la Toile et pour cause : il serait doté de caractéristiques incroyables donnant lieu aux théories les plus folles.

La technologie « Neuralink » sur le prochain smartphone d’Elon Musk ?

Lancée officiellement en juillet 2019, la start-up américaine Neuralink a pour objectif de créer des interfaces cerveau-machine. Il s’agit d’implants dits invasifs, c’est-à-dire que les puces sont connectés directement au cerveau et nécessitent de traverser la boîte crânienne pour capter un signal de meilleure qualité.

Le téléphone Tesla serait équipé de cette technologie et pourrait ainsi permettre aux utilisateurs de contrôler leur appareil à distance par la pensée. Pour l’heure, la société a conçu un premier prototype de mini- puce (23mm de diamètre sur 8mm d’épaisseur), appelée The Link (V0.9). Pour fonctionner, celle-ci doit être implantée dans le cortex et connectée par des petits filaments (plus fins qu’un cheveu). Cette puce permet de transmettre les données émises directement par les neurones de l’utilisateur via une technologie Bluetooth à haut débit (de l’ordre d’un mégabit par seconde).

Certaines technologies permettent déjà par exemple de contrôler la musique par la pensée. Mais à la différence de Neuralink, ces dernières ne nécessitent pas d’opération chirurgicale pour fonctionner. Difficile donc d’imaginer que le Tesla Model PI soit effectivement doté de The Link, du moins pour le moment…

La possibilité de miner de la crypto-monnaie

Nous savons la relation particulière qu’entretient le multimilliardaire avec la crypto-monnaie et d’après les rumeurs il serait tout à fait probable que le premier téléphone de la firme offre la possibilité de miner des monnaies virtuelles. Ce qui suppose une puissance de calcul élevée du téléphone.

Certains vont même plus loin en affirmant que la première crypto-monnaie à miner serait la « marscoin », une monnaie électronique spécialement conçue pour la planète rouge par le Dr. Robert Zubrin. Ce qui aurait du sens si l’on en croit la détermination d’Elon Musk à vouloir concrétiser son projet de colonisation de Mars.

Une connectivité via Starlink ?

Une autre supposition est apparue sur la Toile : le nouveau smartphone de Tesla profiterait d’une couverture de réseau mobile distribuée directement par les satellites de Starlink. Les internautes s’emballent et pensent même qu’il sera possible de passer des appels téléphoniques entre la Terre et Mars. Mais gardons les pieds sur Terre, cette annonce signifie que le réseau permettra une connexion partout sur la planète, ce qui est déjà pas mal.

Quelle autonomie pour le prochain smartphone Tesla ?

L’entreprise Tesla est connue pour avoir développé des batteries robustes et puissantes pour ses voitures électriques – il y aurait donc de fortes chances qu’il en soit de même pour la batterie de son mobile. En outre, la batterie serait d’une capacité de 4300 mAh, avec une charge de 30 W. Pour couronner le tout, la coque arrière devrait être constituée d’un panneau solaire à haut rendement afin de recharger son téléphone en l’exposant au soleil.

Une coque arrière pourvue d’un panneau solaire ?

Quel appareil photo pour le Tesla Model PI ?

Ces dernières années, les appareils photo des mobiles ont connu un bond en avant en termes de mégapixels offerts ou bien de fonctionnalités — comme le zoom ou encore l’aide à la retouche via intelligence artificielle. Certains modèles se sont d’ailleurs spécialisés dans ce domaine : les photophones.

Avec une caméra frontale située sous l’écran et un appareil photo arrière à quatre objectifs, le Tesla PI ne devrait donc pas déroger à la règle. Mieux encore, celui-ci proposerait des propriétés inédites telles que : la prise de photos et de vidéos limpides dans un environnement de noir absolu ou encore la possibilité de réaliser des photos de l’espace aussi parfaites que celles prises à l’aide d’un télescope.

Quel écran ?

Le Tesla Model PI devrait être équipé d’une dalle AMOLED ultramoderne de 6,2 pouces, recouvrant entièrement la façade avant avec une définition full HD, certifiée HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une fluidité garantie qui pourrait permettre aux gamers de jouer à leurs jeux préférés sur leur téléphone.

Quel processeur ?

S’agissant du processeur, il est pour l’instant impossible de prédire lequel équipera le smartphone de Tesla. Certains évoquent un SoC maison révolutionnaire, mais l’hypothèse d’un surpuissant Snapdraon 8 Gen 1 semble beaucoup plus probable.

Quel espace de stockage ?

Soucieux de vouloir offrir à ses futurs clients un stockage des plus confortables, le PDG de Tesla et Twitter a pris le parti d’octroyer un espace de stockage d’un minimum de 2 To pour le Tesla Model PI 5G. Il semblerait même que cet espace de stockage pourra être étendu selon les besoins, jusqu’à 10 To en options.

En matière de mémoire RAM, le Tesla Model PI 5G n’aura rien à envier aux autres références les plus puissantes du secteur. Avec 16 Go de RAM minimum, il pourrait être doté, toujours en options, d’une mémoire RAM de 512 Go.

Toujours d’après les rumeurs, le Tesla Model PI devrait sortir en fin d’année 2023. Diverses sources comme Smart-Phoneprice affirment qu’une présentation officielle aura lieu aux États-Unis autour du 21 décembre.

Quant au prix, celui-ci varie selon les sources : il devrait être compris entre 800 € et 1400 € et jusqu’à 2000 € avec les options. Une fourchette plutôt raisonnable pour un téléphone haut de gamme ; surtout quand on sait qu’Apple vend ses téléphones à des prix exorbitants avec beaucoup moins d’options et sans chargeur ni écouteurs.

S’il n’est pas dit que ce nouveau téléphone embarque toutes les technologies citées plus haut, il n’empêche que le Tesla Model PI a le potentiel de s’imposer comme une alternative sérieuse aux marques haut de gamme les plus connues (iPhone, Samsung Galaxy, entre autres). En attendant sa sortie, il faudra prendre son mal en patience avant de découvrir le design final et les propriétés effectivement choisies – qui nous réservent, sans doute, de belles surprises.

On attend plus qu’une date de sortie officielle…

