La Tesla Model 3 pourrait-elle devenir plus abordable dans un futur proche ? Après des années marquées par une flambée des prix des voitures électriques Tesla, le PDG de la firme Elon Musk a promis une baisse prochaine, une fois que l’inflation se sera stabilisée. Coup de com’ ou grâce du ciel ?

Ces deux dernières années, le coût des voitures électriques Tesla a connu une hausse significative de 20 à 30 %. Si bien que les modèles d’entrée de gamme de la compagnie tels que la Tesla Model 3 et la Tesla Model Y avoisinaient les prix de la Model S, un modèle haut de gamme de la firme.

Plusieurs raisons expliquent ce phénomène : à commencer par la pandémie de COVID-19 qui a fortement perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale, mais aussi la flambée des coûts des matières premières – comme celui du nickel – qui a directement impacté les tarifs des véhicules électriques. Enfin, la guerre en Ukraine contribue aussi à la fragilisation des chaînes de production.

Le prix de la Tesla Model 3 pourrait bientôt baisser

Tous ces facteurs portent à croire que la situation n’est pas près de s’arranger. Et pourtant, le patron de Tesla reste rassurant, voire optimiste. En juillet dernier, un utilisateur de Twitter lui posait la question suivante : « Avez-vous un plan pour baisser le prix des voitures après la pandémie ou la pénurie de semi-conducteurs ? ». Ce à quoi le milliardaire a répondu : « Si l’inflation se calme, nous pourrons baisser les prix des voitures. »

If inflation calms down, we can lower prices for cars — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Il faut dire que ces dernières années, la célèbre firme américaine a eu tendance à augmenter ses tarifs : la hausse rapide des prix avait été ralentie début 2022 avant de connaître une augmentation significative au mois de mars de la même année.

D’après les informations partagées par Electrek, le prix du Model Y a connu une hausse de 2.869 euros, le faisant passer à 69 771 euros. De son côté, la Tesla Model 3, modèle le moins cher de la société, avait vu son prix augmenter de plus de 10 000 euros en l’espace de quelques mois seulement, faisant de la Tesla Model Y le modèle le plus abordable de sa gamme. Mais malgré cette hausse des prix à répétition, le carnet de commandes de Tesla ne désemplit pas.

Une vision trop optimiste ?

Il est vrai que la pénurie des semi-conducteurs impacte directement le prix des Tesla. Mais Elon Musk tente visiblement de rassurer ses clients en soulignant que les prix de plusieurs matières premières utilisées par l’entreprise sont déjà en baisse et que cela devrait se poursuivre au cours des six prochains mois. D’après ses prévisions, l’inflation devrait “baisser rapidement”.

« Nous obtenons beaucoup d’informations sur l’évolution des prix des choses au fil du temps, car lorsque vous fabriquez des millions de voitures, vous devez acheter des biens plusieurs mois avant qu’ils ne soient nécessaires […] nous avons donc une idée de l’augmentation des prix ». Elon Musk, PDG de Tesla.

Pour autant, des incertitudes subsistent encore quant au conflit entre la Russie et l’Ukraine et la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis. Les instabilités géopolitiques en cours présagent, pour de nombreux économistes, une période de récession qui ne donnerait pas raison à l’optimisme d’Elon Musk. En France, l’inflation a atteint les 5,9% en août et semble peu ou prou se stabiliser alors qu’elle vient de dépasser les 9 % aux États-Unis. C’est la plus grande hausse des prix pour le pays depuis plus de 40 ans.

Si malgré tout vous souhaitez quand même vous acheter une Tesla, il faudra à tout prix vous armer de patience : la compagnie a affirmé que les livraisons ne se feront pas avant janvier 2023 et connaissant l’optimisme démesuré d’Elon Musk, il y a de fortes chances pour que le calendrier connaisse quelques retards.

Tesla Model 3 est disponible en France à partir de 53 490 € et sans options.