Après de nombreuses rumeurs à son sujet, la célèbre entreprise automobile Tesla a enfin confirmé l’arrivée imminente de son futur modèle : la Tesla Model 2. Mieux encore, il semblerait que le véhicule autonome soit proposé sous le seuil symbolique des 25 000 dollars. Petit tour d’horizon sur ce qui pourrait-être le prochain best-seller de la marque.

Depuis qu’Elon Musk a évoqué la Tesla Model 2, lors du Tesla Battery Day en 2020, les rumeurs vont bon train. Modèle très attendu de la firme californienne, celle que l’on surnomme déjà la “Tesla pour tout le monde” devrait prendre la forme d’une compacte électrique qui se situerait sous la Model 3 en termes de gamme — informations confirmées lors du Investor Day 2023. Le souhait d’Elon Musk de démocratiser ses véhicules 100 % électriques au plus grand nombre pourrait donc prendre un nouveau tournant.

La prochaine Tesla ne s’appellera pas Tesla Model 2

L’entreprise Tesla n’a pas encore révélé le nom de son prochain modèle, mais les internautes et les médias l’ont surnommé Tesla Model 2 et parfois même Tesla Model Q ou encore Model A. Cependant, le co-fondateur et PDG de la société, Elon Musk, a été clair à ce sujet : la future voiture électrique ne s’appellera pas Tesla Model 2, dires confirmés lors d’une assemblée générale en 2021. Bien sûr, le nom de la voiture reste pour le moment secret.

En revanche, ce que l’on constate jusqu’à présent, c’est qu’Elon Musk a nommé ses véhicules de façon à former le mot “Sexy” (S3XY). La Model 3 devait être initialement baptisée Model E, mais l’entreprise a dû changer de nom, car le nom était déjà utilisé par son concurrent : Ford. C’est finalement Model 3 qui avait été retenu par l’entreprise.

Mais depuis que Tesla a enfin toutes les lettres du mot “sexy”, d’autres véhicules ont été annoncés. Notamment le Cybertruck, et le Tesla Roadster, dont les noms ne semblent pas avoir de lien avec les lettres caractéristiques des quatre autres modèles. La Model 2 est un véhicule plus classique que le Roadster et le Cybertruck et on s’attend donc à un nom qui ressemble davantage à la première série. Jusqu’à ce que le nom définitif soit révélé et par souci de simplicité, nous l’appellerons Model 2, n’en déplaise à Elon Musk.

Extrait d’une conversation rendue publique entre Elon Musk et WholemarsCatalog à propos du nom du prochain véhicule de Tesla.

À quoi ressemblera le design de la Tesla Model 2 ?

La marque n’a pas encore dévoilé officiellement le design de son prochain modèle. Plusieurs sources ont cependant affirmé que le design du constructeur était bel et bien achevé et que les négociations avec les différents fournisseurs de pièces détachées avaient eu lieu. Une production test devrait être lancée durant le premier trimestre 2023.

En marge de ces informations, une idée du design avait été repérée en 2020 à travers un croquis rendu public par Tesla en Chine pour illustrer une offre d’emploi. Un modèle qui semble très proche de la description faite de la future voiture de la marque.

Croquis réalisé par Tesla pour illustrer une offre d’emploi en Chine.

Plus récemment, lors d’une annonce Twitter de Tesla datant du 23 février, on pouvait entrevoir plusieurs dessins de voitures de la marque. Parmi eux, en bleu, on remarque un design encore inconnu dans la gamme, celui du futur modèle Tesla 2 ?

Image issue d’une vidéo de promotion de Tesla

Quelle est la fiche technique de la Tesla Model 2 ?

Tesla proposera probablement le pack complet de conduite autonome (Tesla Autopilot) pour la Tesla Model 2 – soit une conduite autonome de niveau 4 ou 5 (degré d’autonomie ou d’aide à la conduite). Bien sûr, l’entreprise doit encore travailler sur cette technologie et la certifier. Lors du Battery Day 2020, Elon Musk s’était montré confiant et avait confirmé que le modèle serait certifié entièrement autonome pour 2023, ce qui a depuis lors changé.

Une conduite totalement autonome ?

Pour le moment, les voitures électriques de Tesla ont une autonomie de niveau 2. Mais des rumeurs laissent présager que la Model 2 pourrait atteindre les niveaux 4 ou 5, voire être intégrée à la même plateforme qui sera utilisée pour le Robotaxi autonome qu’Elon Musk prévoit de déployer dès 2024.

Vue intérieure d’un Robotaxi sans volant ni pédales ©Tesla

Des batteries plus performantes

La voiture, comme mentionné dans le passé, devrait utiliser la plupart des composants de la Model 3. Mais depuis les récentes avancées en matière de construction de batteries, la baisse du coût de production devrait permettre d’alléger le prix. Selon certains analystes, Tesla serait en mesure d’économiser jusqu’à 5500 USD (équivalent actuel de 5542 €) par pack de batteries.

La Tesla Model 2 pourrait être équipée de nouvelles batteries plus performantes comportant 4680 cellules (fabriquées en collaboration avec Panasonic). Ce nouveau pack de batterie servira en outre à optimiser l’autonomie des véhicules électriques, mais aussi d’en accélérer la vitesse de recharge.

En effet, ces nouvelles cellules 4680 offrent six fois plus de puissance que les anciennes cellules 2170 de Tesla, et quasiment cinq fois plus de capacité énergétique. Selon les estimations, avec un pack de 50 kWh, le nouveau modèle d’entrée de gamme de Tesla pourrait parcourir jusqu’à 400 km ! De plus, grâce à une architecture interne de cellule à cellule – c’est-à-dire sans modules intermédiaires – Tesla a pu réduire de près de 25 kg le poids total d’un pack de batteries.

La Tesla 2 devrait profiter des nouvelles cellules de batterie 4680 développées en partenariat par Panasonic ©Tesla

Quel sera le prix de la Tesla Model 2 ?

Lors de la présentation de la feuille de route de Tesla à la conférence technologique de Goldman Sachs le 12 septembre 2022, Martin Viechia, responsable des relations avec les investisseurs de Tesla, s’est exprimé sur les différents projets de l’entreprise pour les cinq années à venir.

Comme l’a rapporté Business Insider, deux grands sujets cruciaux pour Tesla et l’ensemble de l’industrie des véhicules électriques ont été abordés : l’approvisionnement et la technologie des batteries ainsi que le coût de fabrication des véhicules. C’est à ce moment que Martin Viechia a évoqué l’éventualité d’un nouveau modèle Tesla plus abordable. « L’entreprise a besoin d’une voiture moins chère avant d’introduire le service Robotaxi », avait-il ajouté.

Rendu de ce à quoi pourrait ressembler la Tesla Model 2 d’après la chaîne YouTube Top Electric.

Mais avec le contexte économique actuel et l’inflation qui touche de plein fouet le secteur automobile, la Tesla Model 2 à 25 000 dollars ne serait-elle pas une douce rêverie ? Le vice-président de Tesla est resté pour le moins optimiste, vantant la meilleure conception des véhicules comme un moyen d’éponger l’augmentation du coût de production. Et pour cause : le coût de production d’un véhicule est passé de 84 000 $ en 2017 contre 36 000 $ au cours des derniers semestres. Reste à savoir si cette tendance se confirmera lors de la sortie officielle de la Model 2.

Tesla n’a pour l’heure pas communiqué de date officielle pour la commercialisation de son nouveau véhicule. Elon Musk avait émis la possibilité d’une sortie en 2023, mais l’entreprise accuse de nombreux retards de commande et doit délivrer trois autres véhicules promis plus tôt dans l’année : la Tesla Roadster, la Tesla Cybertruck et la Tesla Semi.

Lors du Investor Day 2023, Tesla a présenté l’ensemble de sa flotte ? Que se cache-t-il sous les draps, la future model 2 ?

Il faut dire que Tesla a un carnet de commandes plein à craquer et que les ventes de 2022 impressionnent. L’entreprise a annoncé avoir produit 1 369 611 véhicules et livré 1 313 851. C’est la première fois que la firme dépasse la barre du million de ventes. Malgré le retour de la Covid en Chine, la chute de sa valeur boursière ou encore sa part de marché qui diminue d’année en année, la marque continue à battre des records et ne compte pas s’arrêter là.

Lors de l’investor Day 2023, Tesla annonçait la création d’une 6e gigafactory au Mexique, chargée de la production de la prochaine génération de voiture de la marque. On peut donc, sans trop s’avancer, imaginer la sortie de cette voiture courant 2025.

