Tesla double ses ventes et brise son record : 1 million de voitures livrées en 2021

Tesla a livré près d’un million de voitures électriques en 2021, avec une hausse de 87% par rapport à l’année précédente. La firme d’Elon Musk déjoue tous les pronostics et pulvérise tous les records.

C’est ce dimanche 2 janvier que le constructeur automobile américain Tesla annonçait ses chiffres : 936.000 voitures livrées, tous modèles confondus contre 499.550 en 2020. Le géant automobile a doublé ses ventes et fait croître ses livraisons de 50% en moyenne par an, une première pour Tesla et une prouesse compte tenu du contexte économique et sanitaire actuel.

Tesla une entreprise qui ne connaît pas la crise

Alors qu’une forte chute des ventes de voitures neuves a été enregistrée en 2021, Elon Musk semble tirer son épingle du jeu, faisant fi des problèmes logistiques mondiaux qui frappent de plein fouet le secteur automobile : la pénurie de composants et de puces électroniques devrait continuer jusqu’en 2023. C’est donc contre toute attente que Tesla enregistre son nouveau record de vente, le constructeur ayant fait bien mieux que l’objectif annoncé en janvier dernier et ayant réussi à aligner quatre trimestres de profits, une première pour l’entreprise.

Les voitures électriques nécessitant jusqu’à cinq fois plus de puces que les véhicules à moteur à combustion, comment l’entreprise Tesla a-t-elle réussi à contourner la pénurie des semi-conducteurs ?

Tesla Model S deuxième génération

Sur les 936.000 véhicules livrés, 911.208 sont les modèles 3 et Y et 24.964 les modèles de luxe Model S et Model X dont le design a été retravaillé et dont la chaîne de production semble enfin s’accélérer après quelques retards enregistrés plus tôt dans l’année. Mais si la firme américaine a pu contourner cette crise, c’est surtout grâce à sa vision innovante qui lui a permis d’utiliser de nouveaux modèles de puces et de réécrire les logiciels : « Il ne s’agit pas seulement de remplacer une puce », affirme Elon Musk. « Vous devez également réécrire le logiciel. Il s’agissait donc d’un effort incroyablement intense de planification de nouvelles puces, d’écriture de nouveaux micrologiciels, d’intégration au véhicule et de tests afin de maintenir la production ».

C’est donc la capacité de Tesla à s’approvisionner davantage en technologies internes qui a fait toute la différence. L’entreprise américaine n’était d’ailleurs pas à son premier coup d’essai, et avait déjà fait une demande de brevet en décembre dernier pour sa batterie nouvelle génération. Alors que la Chine est le premier marché des marques automobiles concurrentes de Tesla ( Audi, Volkswagen, BMW ou encore Mercedes ), l’entreprise chinoise Xioami tente elle aussi de lancer une offensive pour se faire une place sur le marché très prisé des voitures électriques d’ici 2024.

Reste à voir si Tesla maintiendra sa place de numéro 1 mondial dans ce combat de titans qui s’annonce. Le marché de la voiture électrique quant à lui, a encore de beaux jours devant lui.