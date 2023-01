Tesla : pourquoi la baisse de prix des voitures autonomes divise-t-elle autant ?

La Model 3 et le SUV Model Y ont vu leur prix baisser drastiquement en une nuit : de 53 500 à 39 990 € pour la première et de 49 990 à 41 990 pour le second ! Si certains se sont réjouis de cette réduction, d’autres n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement. Explications.

Tesla a vécu une année 2022 historique : en dépassant la barre symbolique du million de ventes, la firme américaine a battu son record de 2021 (900 000). Mais niveau valorisation boursière, la santé n’est pas au beau fixe : la valeur de Tesla a chuté de près de 70 % en un an… Ce qui serait en partie due au rachat de Twitter en avril dernier car Elon Musk a dû vendre une partie de ses parts dans Tesla pour financer l’acquisition du réseau social à hauteur de 44 milliards de dollars.

Pour espérer des jours meilleurs et redonner un coup de boost à ses ventes, Elon Musk a logiquement baissé les prix de certains de ses modèles de voiture autonome. Une bonne nouvelle pour certains, un cauchemar pour d’autres… Pourquoi cette réduction divise-t-elle autant ?

La fameuse Tesla Model 3 en promo !

Une baisse de prix historique

En Allemagne, un porte-parole de la marque justifie dans un message les raisons de la réduction apportée :

« La production locale de nos véhicules continuant de s’accroître et générant de nouvelles économies d’échelle au niveau mondial, nous rendons aujourd’hui la Model 3 et le Model Y encore plus accessibles en Europe » Message transmis par un porte-parole de Tesla en Europe

Affichant un prix originel de 53 000 €, la Model 3 chute à 44 990 € (jusqu’à 39 990 € grâce aux aides de l’État). La même logique s’applique au SUV Model Y qui baisse de 3 000 € (de 49 990 à 46 990 €) par la simple réduction de Tesla et profite également des aides gouvernementales le faisant passer à 41 990 €.

Quel montant pour les aides d’État :

Jusqu’à 3 000 euros pour l’achat d’un véhicule thermique neuf ou d’occasion.

Jusqu’à 5 000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Plus d’infos sur ecologie.gouv.fr.

Baisser les prix pour doper les ventes

Malgré l’enchaînement de deux années record en termes de vente, les actionnaires de Tesla restent inquiets. Avec cette stratégie de baisse des prix, Elon Musk a probablement en tête de doper ses ventes pour rassurer ses actionnaires et sécuriser l’avenir de sa firme sur le long terme. C’est d’ailleurs ce qu’explique Dan Ives, un analyste tech à Wall Street, qui estime que cette réduction tarifaire devrait booster les ventes de 15 ou 20% durant l’année 2023.

Dans le même temps, le cours de l’action Tesla a vécu sa plus forte baisse (-60% en 4 mois), ramenant le prix de vente de l’action Tesla au même niveau qu’il y a trois ans. La faute au contexte d’incertitude pour certains et pour d’autres, la faute à Elon Musk qui accorderait trop d’attention à l’avenir de Twitter, tout en négligeant celui de Tesla. Ce dernier a en effet revendu bon nombre de ses titres, ce qui a impacté le cours global de l’action du groupe automobile.

Première fois en 2 ans que l’action passe sous les 150 $ !

Une mesure qui divise

Avec cette baisse de prix, Tesla espérait sûrement redorer son blason et l’effet inverse semble s’être produit. Pourquoi ? De nombreux acheteurs chinois ont acquis leur voiture au prix fort juste avant la réduction et pestent qu’elle ne soit pas arrivée avant. Ces mêmes acquéreurs se sont accordés via les réseaux sociaux pour manifester leur mécontentement devant des Tesla Center.

De leur côté, les anciens acheteurs pointent le manque à gagner évident sur le prix de revente. Ces derniers ayant acheté le Model 3 à 53 000 €, peuvent aujourd’hui la revendre d’occasion à 20-30% moins cher, soit aux alentours de 37 000 €. Or, ce prix est quasiment celui de la version neuve actuelle ! Il y a donc fort à parier que pour le marché d’occasion, il faudra tabler en dessous des 35 000 € : de quoi l’avoir mauvaise quand on a payé le prix fort…

Retrouvez aussi : cette faille qui inquiète les propriétaires de Tesla