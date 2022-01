Tesla ose rouler sur le pays de la voiture, l’Allemagne

Les ventes de Tesla sur l’année 2021 font trembler les constructeurs premium allemands qui, même s’ils ont doublé les ventes de leurs véhicules électriques, arrivent loin derrière la marque américaine. Cette dernière va même jusqu’à les narguer en s’implantant dans leur pays.

L’écart entre les ventes de Tesla et celles des constructeurs allemands se creuse. Alors que l’accroissement des volumes de voitures électriques produites reste similaire, celle des ventes est largement à l’avantage de Tesla. L’entreprise d’Elon Musk a vendu plus de 936 000 véhicules l’année dernière, dépassant largement les ventes additionnées des quatre plus gros constructeurs allemands réunis (VW avec 263 000 unités, Audi : 82 000, BMW : 69 000 et Mercedes : 49 000 ) ! Tesla compte sur cet écart pour appuyer là où ça fait mal et se placer sur le marché européen et plus particulièrement en Allemagne.

Le marché allemand en ligne de mire de Tesla

Le marché de l’automobile allemand n’est pas au beau fixe. Avec la pandémie et les problèmes d’approvisionnement qui se sont fait sentir en 2021, on note une baisse de plus de 10% de ventes de véhicules. Mais, un secteur n’a pas été touché pas ces difficultés : celui de l’électrique. En effet, ce dernier a connu une hausse de ses ventes portant le total à 355 000 unités, soit une part de marché de presque 14%. Et ce n’est que le début.

Elon Musk l’a bien compris et a décidé d’implanter la première usine européenne Tesla, baptisée Gigafactory Berlin, en Allemagne. Il faut savoir que la marque américaine a vu ses ventes augmenter en 2021 de plus de 137% dans le pays avec un total de 39 000 véhicules vendus. L’entreprise américaine peut même se targuer d’avoir le modèle le plus vendu en Allemagne avec son Model 3 et d’être le deuxième constructeur de voitures électriques. Et tout ça en important l’ensemble de ses véhicules directement des États-Unis. Imaginez-vous le possible cataclysme avec l’arrivée d’une usine locale. Elle pourrait bien faire exploser les ventes de voiture de la marque en Allemagne, mais aussi dans l’Europe toute entière !

Cette Gigafactory devrait commencer à produire ses modèles au premier semestre 2022 et pourrait même permettre à Tesla de dépasser les ventes tous véhicules confondus d’un grand nom de l’automobile allemande, Audi. Au quatrième semestre de 2021, les ventes entre deux constructeurs étaient presque similaires, mais la tendance était inverse (graphique ci-dessus). Avec les investissements déployés par l’entreprise américaine sur le sol européen, Tesla pourrait bien prendre des parts de marché jusqu’alors détenues par les marques locales et frapper un grand coup sur le vieux continent. Enfin, c’est ce qu’espère Elon Musk. Si la tendance se confirme et si les nouvelles voitures ne se crashent pas, il pourrait même aspirer à devenir l’un des cadors de l’automobile sur le marché européen La course est lancée !

