Panasonic compte lancer la production de nouvelles cellules de batteries lithium-ion pour Tesla début 2023. Ces dernières pourraient offrir jusqu’à 20% d’autonomie supplémentaire au Model S ! L’entreprise nippone prévoit également d’investir 700 millions de dollars dans des infrastructures de production au Japon.

Depuis 2012, Panasonic fournit des batteries pour équiper les voitures électriques d’Elon Musk. La firme japonaise a été pendant longtemps le partenaire exclusif de Tesla à ce sujet. À présent, les deux entreprises travaillent toujours ensemble, mais d’autres sont arrivées dans l’équation. Tesla cherche également à faire ses propres batteries dans un souci d’économie. Avec la croissance astronomique de ses ventes en 2021, la marque doit produire davantage et les économies d’échelles sont les bienvenues. D’ailleurs, les premiers véhicules équipés de cet attirail fait maison devraient arriver cette année.

Si d’autres entreprises produisent effectivement des batteries pour Tesla, Panasonic reste un fournisseur majeur de la firme, notamment pour ses modèles les plus chers.

Une batterie plus efficace et moins coûteuse

Durant son Battery Day en septembre 2020, Tesla présentait sa nouvelle génération de cellules lithium-ion : la cellule 4680. Pragmatique au possible, cette appellation désigne simplement les dimensions de ces cellules, à savoir 46 par 80 millimètres. C’est presque deux fois plus que les cellules 2170 utilisées actuellement. En échange de cette poussée de croissance, chaque cellule possède une capacité de stockage cinq fois supérieure à celle de la génération précédente. Ce qui diminue la quantité d’unités à produire et le temps nécessaire à leurs installations. Pour rappel, une batterie de voiture électrique c’est une armada plus ou moins grande de cellules capables de stocker l’énergie. Par exemple, une Tesla Model 3 standard contient 2976 cellules organisées en groupes de 31 unités. D’après Reuters, Panasonic va débuter la production de cette batterie en début d’année prochaine.

Selon un rapport du média Nikkei, la production de ces nouvelles batteries devrait coûter 10 à 20% de moins que celles des anciennes grâce à cette évolution. Étant donné que ce composant représente 30% du coût d’une voiture électrique, on peut espérer que l’arrivée de ces cellules 4680 amène une baisse du prix des véhicules. Toujours d’après le rapport de Nikkei, cette génération devrait faire passer l’autonomie de la Tesla Model S de 650 à 750 kilomètres. Pour assurer la production de ces cellules, Panasonic a investi 80 milliards de yens, soit 700 millions de dollars pour agrandir son usine à Wakayama dans l’Ouest du Japon. Cette débauche de moyens devrait permettre à l’entreprise d’équiper 150 000 véhicules par an.

Ainsi, cette nouvelle génération de cellules pourrait sérieusement contribuer à rendre accessible la voiture électrique. Outre l’impact écologique des batteries, c’est le prix d’achat et l’autonomie par rapport aux véhicules thermiques qui limitent la transition vers l’électrique. Celui qui propose ces progrès avant tout le monde s’assure un gros succès commercial. Sachant pertinemment cela, d’autres acteurs importants du secteur investissent massivement dans la production de batterie comme LG ou CATL. Ce dernier va même fournir la batterie d’un futur modèle de Mercedes. Celle-ci devrait lui procurer 1000km d’autonomie ! D’ailleurs, la production du véhicule en question est prévue pour cette année. Pour le moment, Tesla semble maintenir son avance, mais gare à la concurrence dans le rétro.