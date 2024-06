Vos enfants ont cette appli intrusive sur leur smartphone : faut-il en avoir peur ?

Ten Ten, c’est le nom de la nouvelle application à la mode chez les collégiens et lycéens. Entre amusement et inquiétude, ce talkie-walkie 2.0 est-il si mauvais pour vos enfants ?

Le moins que l’on puisse dire est que Ten Ten fait parler d’elle ! Si cette application est massivement portée et relayée sur TikTok, elle vient bien d’une start-up française (plus précisément parisienne) ! Créée par Jule Comar, cette application est ni plus moins qu’un talkie-walkie sur votre smartphone, alors pourquoi tant d’inquiétudes ? Faut-il forcer votre enfant à la désinstaller ?

C’est à la fois ce qui fait son succès et ce qui lui attire les plus vives critiques. En effet, Ten Ten fonctionne exactement comme un talkie-walkie : c’est-à-dire que vous ne contrôlez pas qui vous appelle !

Si un de vos amis utilisant Ten Ten décide de vous appeler, vous pourrez avoir le téléphone en silencieux, verrouillé sur une table : l’appel se lancera automatiquement en haut-parleur.

Vous l’aurez compris, il s’agit donc là avant tout d’une application à but humoristique permettant de créer des moments de gêne à ses amis en les appelant n’importe quand et en disant n’importe quoi.

Quels risques présente Ten Ten ?

Au-delà des risques évidents de convocation chez le proviseur de l’établissement et de harcèlement, il existe des risques concernant les données de vos enfants.

Interrogé par Le Parisien, Jule Comar explique que les données ne sont collectées que « lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour atteindre nos intérêts commerciaux légitimes ». Une description extrêmement floue qui n’a pas le don de rassurer.

Précisons tout de même que l’application se doit au minimum de respecter la législation européenne (le RGPD) et ne peut donc, en théorie, pas faire exactement ce qu’elle veut avec ces données.

⚠️ Nouvelle application en vogue dans les #collèges & #lycées : #TenTen. Transformant les #téléphones en talkie-walkie, elle permet aux #adolescents de communiquer en direct via des messages audio, même lorsque le téléphone est verrouillé. Derrière le fun, se cachent de sérieux… https://t.co/GcOtDXCwM4 — Porte-parole ministère de l'Intérieur et Outre-mer (@PorteParoleMI) June 4, 2024

Si votre enfant utilise Ten Ten, il existe en réalité 3 options pour réduire l’impact de l’application sur votre quotidien :

Muter les personnes gênantes : en cas d’abus, vous pouvez rendre muet n’importe quel utilisateur. Il suffit d’appuyer longuement sur son profil, de choisir « mute » et de sélectionner la durée (1h, 4h, 8h, toujours).

: en cas d’abus, vous pouvez rendre muet n’importe quel utilisateur. Il suffit d’appuyer longuement sur son profil, de choisir « mute » et de sélectionner la durée (1h, 4h, 8h, toujours). Passer en « ne pas déranger » : une solution radicale mais qui vous assure de ne pas avoir d’appel durant la période…

: une solution radicale mais qui vous assure de ne pas avoir d’appel durant la période… Supprimer l’application : c’est la solution la plus radicale mais aussi la plus efficace si vous voulez être sûr de ne pas être dérangé sans couper toutes les notifications des autres applications.

C’est en effet un point important, une personne possédant Ten Ten ne peut pas forcer un appel vers une personne qui n’aurait pas l’application sur son téléphone (encore heureux) et les personnes dérangées par ses appels sont donc consentantes à ces perturbations…

Si elle truste aujourd’hui la première place des téléchargements d’applications, rien ne garantit que son utilisation très conceptuelle ne soit pas qu’un effet de mode.