Même le géant chinois Tencent renonce à la VR et freine ses projets dans le métavers

Le plus grand éditeur de jeu-vidéo Tencent serait en voie d’abandonner son projet de casque de réalité mixte et freinerait aussi ses propres investissements dans le métavers. Le groupe envisagerait plutôt de commercialiser le casque Quest de Meta.

Alors que Meta dépense 1 milliard de dollars par mois pour bâtir Horizon Worlds, le groupe Tencent aurait à la fois freiné des 4 fers sur son projet et sur le développement de son casque en réalité mixte. Pourquoi le géant chinois réduit-il la voilure sur ces deux projets ?

Le frein économique majeur : la Covid

Alors que Tencent avait employé 300 personnes en juin 2022 pour développer des expériences virtuelles immersives grâce à un casque de réalité mixte ou « extended reality » (mélange de réalité augmentée et virtuelle), la Covid aurait en partie contraint le groupe chinois à tout stopper… La reprise depuis janvier de l’épidémie en Chine a grandement freiné l’activité économique et donc les projets en cours de développement.

Le géant chinois du jeu-vidéo ne quitte toutefois pas totalement le navire du métavers et a indiqué à travers un communiqué qu’il travaillait de concert avec MultiversX : une société orientée sur le développement du Web3 et de projets dans le métavers.

L’économie chinoise face à l’épidémie de Covid

Le métavers : un projet long et coûteux

Sans pour autant atteindre les sommes pharaoniques dépensées par Mark Zuckerberg, le métavers coute cher ! C’est donc pour faire des économies que Tencent a stoppé le développement de son casque en réalité mixte après avoir fait des projections de résultats… Dans le meilleur des mondes, Tencent aurait pu espérer tirer des bénéfices de son l’unité XR (pour eXtended Reality) qu’à partir de 2027 !

Selon Reuters, Tencent serait aussi entré en contact avec Meta afin de fournir la Chine en casque VR Quest… L’objectif est de rester un concurrent sérieux à Pico – le grand concurrent de Meta sur la VR en Chine – en y perdant le moins de plumes possible. Pico appartenant à Bytedance (possédant également TikTok) a développé son quatrième casque de réalité virtuelle, mais a subi la crise de plein fouet. Ainsi, Pico pourrait remercier près de 30% de ses effectifs prochainement…

Les finances des sociétés ayant investi dans la VR

Bien que d’autres sociétés continuent à développer des projets dans le métavers, les grandes sociétés semblent ne plus vouloir mettre toutes leurs billes dedans… En plus du rétropédalage de Tencent, Microsoft a préféré se réorienter vers ChatGPT et a licencié 11 000 personnes en 2022 (dont des postes liés au développement de projet dans le métavers).

En moins d’un an, Tencent a réalisé les difficultés que représentait le développement d’un hardware dédié aux mondes virtuels – préférant abandonner le développement de son casque pour concentrer ses efforts sur la création artistique et vidéoludique. L’euphorie autour du métavers semble donc peu à peu s’estomper : entre les entreprises qui se serrent la ceinture celles qui abandonnent tout simplement le navire, Meta s’obstine à tenir la barre du métavers contre vents et marées – évitant les naufrages de ses concurrents en pleine mer.