En plus de leurs ventes flash, Temu vous offre 100€ en exclusivité sur leur site !

Si les offres du printemps devaient se terminer fin du mois d’avril, le site e-commerce chinois Temu joue les prolongations. À la clé, des cadeaux en veux-tu en voilà et un joli coupon de 100€.

Wish et AliExpress étaient autrefois les plateformes privilégiées pour les achats à prix réduit, mais une nouvelle venue, Temu, fait désormais parler d’elle. Depuis quelque temps, vous avez sans doute remarqué des publicités pour ce site qui émergent sur les réseaux sociaux.

Si vous avez cliqué par curiosité, vous auriez été accueilli par une page d’accueil affichant des offres à des tarifs extrêmement bas. Par exemple, on y trouve des articles de mode masculine dès 1,43 €, des produits de beauté à partir de 0,73 €, avec des réductions allant jusqu’à 97 % sur les sacs et bagages. De plus, la section des jouets propose des articles dès 0,39 €, tandis que l’outillage débute à seulement 0,36 €.

Et si les prix sont déjà plus qu’intéressants, Temu vous offre en plus un coupon de 100€ pour vous faire plaisir ou des cadeaux gratuits. On vous explique.

Temu : un coupon de 100€ et des cadeaux à la clé

Pour tous les nouveaux clients Temu, vous avez de la chance le site vous offre un coupon de 100€. De quoi vous faire plaisir, au vu des prix déjà très bas proposés. Si vous n’êtes pas nouveau, pas de problème non plus, Temu pense à tout le monde. Des cadeaux vous sont offerts gratuitement avec le code frk346354.

Pour profiter du code, vous n’avez qu’à rentrer le code une fois vos achats terminés dans l’espace « Code Promo Temu », vous pourrez ainsi bénéficier de cadeaux gratuits.

À savoir sur Temu :

La livraison vous est offerte ,

, Vous pouvez retourner vos articles sous 90 jours.

Temu : top ou flop ?

Temu a été lancé à Boston, États-Unis, en septembre 2022 et s’est rapidement répandu à l’international, atteignant le Canada, l’Australie, et l’Europe dès mars de l’année suivante. Actuellement, en France, Temu reste en tête des applications gratuites les plus téléchargées en 2023.

Fondée en Chine, Temu est une filiale de PDD Holdings Inc, une entreprise située à Shanghai. Ce groupe détient également Pinduoduo, un site d’e-commerce chinois réputé pour la vente de produits alimentaires et coté à la Bourse de New York. Temu opère sous le nom de Whaleco Technology Limited, basée en Irlande.

Les clients, ils en pensent quoi ?

Sur le Playstore, les avis concernant l’application Temu varient. De nombreux utilisateurs expriment leur satisfaction, citant une abondance de choix et des prix attractifs par rapport à d’autres plateformes, avec des délais de livraison raisonnables d’environ 8 à 10 jours. Certains trouvent l’offre énorme et les prix hyper intéressants et soulignent les points forts de Temu. D’autres louent respectivement la simplicité du service après-vente et la qualité globale de leur expérience.

Cependant, certains avis sont nettement moins positifs. Des clients parlent de qualité aléatoire. Mais à ces prix-là, on ne peut pas s’attendre non plus à des articles de luxe.

Les plus Prix plus qu’attractifs,

Service après-ventre,

Livraison. Les moins Qualité parfois aléatoire.