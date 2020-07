Tempo Studio est un écran tactile doté de caméras 3D et des capteurs qui vous propose des séances d’entraînement de musculation à domicile et vous corrige en temps réel. Découverte…

Pourquoi un coach numérique à domicile ?

Il n’est pas toujours facile de suivre un entraînement à la salle de sport, surtout en période de Coronavirus. Entre la distance, les horaires, les coûts, mais aussi pour certains la honte de s’entraîner dans une salle où fleurissent les corps musclés en comparaison de son ventre à bières, les raisons sont multiples pour fuir ces lieux à l’abonnement souvent très cher. Suivre un entraînement de musculation à la maison n’est pas toujours une bonne idée, car il faut tout d’abord connaître les entraînements à suivre et avoir de bonnes positions pour ne pas se blesser. Un coach est souvent indispensable. C’est là qu’intervient Tempo Studio comme coach pour du sport connecté.

Description de Tempo Studio

Concrètement, Tempo Studio se présente sous la forme d’un grand écran tactile de 42 pouces monté sur pieds. Il est assez similaire à des produits comme Mirror par exemple, mais se distingue par l’utilisation de caméras 3D qui suivent vos mouvements. Deux portes placées sous l’écran cachent les accessoires nécessaires à la musculation. On y trouve un tapis d’entraînement, un rouleau en mousse, un capteur de fréquence cardiaque, 4 tailles de poids allant de 1,25 à 10 livres. Au dos se trouvent deux barres d’haltère et une barre de développé couché. Lorsque vous ne l’utilisez pas, l’ensemble ressemble à une armoire numérique assez élégante.

Tempo Studio embarque des capteurs à infrarouge et des caméras

Ce qui distingue véritablement Tempo Studio est qu’il embarque des caméras 3D et des capteurs à infrarouge. Cela permet à l’appareil de créer un modèle 3D de vos corps. 80 000 points sont ainsi analysés par une intelligence artificielle (IA) qui recrée 25 points de pivot de votre corps (pieds, chevilles, genoux, épaules, cou, dos, poignets, mains, etc.). Tous ces éléments sont analysés en temps réel pour voir si vous adoptez une bonne position et si vous suivez bien les mouvements de l’exercice.

Tempo Studio propose une analyse digne d’un coach !

C’est là le véritable point fort du coach personnel virtuel. L’intelligence artificielle détecte l’amplitude de vos mouvements, compte le nombre de répétitions d’exercices, vous indique si vous devez ralentir ou accélérer. L’appareil analyse aussi votre position et vous indique si la position n’est pas adaptée et une alerte vous avertit si vous risquez de vous blesser pour une mauvaise position. La fréquence cardiaque est aussi analysée afin de suggérer d’augmenter ou de réduire les poids utilisés lors de l’exercice.

Des entraînements adaptés

L’analyse de vos mouvements, des poids utilisés, de la fréquence cardiaque lors des exercices et la vitesse à laquelle vous les réalisez sont pris en compte par l’intelligence artificielle. Celle-ci peut ainsi vous aider à comprendre quels entraînements sont conseillés et quels autres sont particulièrement difficiles pour votre niveau. L’IA vous fournira aussi des suggestions d’exercices adaptés à votre condition et vous fournira des commentaires à chaque fin de session.

Tempo Studio propose une vaste gamme d’exercice

Tempo Studio propose de nombreux exercices de musculation gratuits tels que des squats, des rangées et des presses pondérées. L’appareil propose une vaste gamme de styles d’entraînement parmi lesquels vous trouverez ce qui vous convient. La première séance d’entraînement de musculation servira à la machine pour évaluer votre condition physique et vous guidera pour la suite avec des séances plus longues et plus intenses. Les échauffements sont aussi pris en compte. Vous pouvez même choisir des plans d’entraînement sur plusieurs semaines. C’est parfait pour les débutants.

Des entraînements en direct seront bientôt proposés

Tempo Studio a aussi été conçu pour proposer des cours en direct avec des instructeurs à distance qui évaluent les données fournies par la machine et remplacent l’intelligence artificielle. L’arrivée de l’épidémie de Coronavirus a toutefois retardé ce lancement. Vous ne pouvez, pour le moment, que compter sur les entraînements préenregistrés.

Tempo Studio est idéal pour la quarantaine et ceux qui fuient les salles de sport

Tempo Studio est donc une solution idéale en période de Coronavirus. Vous ne vous exposez pas dans une salle de sport qui pourrait être un véritable vecteur de contamination. C’est aussi un produit idéal pour ceux qui préfèrent se tenir éloignés des salles de sport tout en profitant des conseils d’un coach et d’un programme adapté à votre condition physique. Notez qu’il est possible de créer plusieurs profils (plusieurs personnes peuvent ainsi avoir un accompagnement personnalisé). Cependant, l’appareil ne peut gérer qu’un seul utilisateur à la fois.

Très cher Tempo Studio

C’est sans doute là le seul défaut notable de cet appareil… son prix très élevé. Il faut effectivement compter 1 995 dollars (environ 1 764 euros) pour l’acquérir. À cela, ajoutez un coût de 39 dollars (environ 35 euros) par mois pour profiter de l’intégralité des cours disponibles. Avant de vous lancer dans un tel investissement, posez-vous la question de savoir si c’est le type d’entraînement que vous recherchez. Tempo Studio reste toutefois un excellent produit pour les débutants plus que pour les confirmés en musculation.