CROSSCALL CORE-S4

Le dumbphone idéal pour les pros

Tarif 119,90 €

Le Core-S4 est un téléphone portable d’abord pensé pour les professionnels. Le fabricant français a en effet cherché à proposer un produit qui respire la qualité de fabrication et la solidité. On apprécie sa résistance à l’eau et à la poussière, mais aussi son haut-parleur conséquent et sa connectivité. Il permet en effet le partage de connexion et est compatible avec des applications comme WhatsApp ou Youtube. Enfin, le système X-Link facilite la recharge et le transfert de données.

On regrette cependant la batterie qui n’est pas à la hauteur de certains de ses rivaux. De plus, une lampe torche plus puissante aurait été un vrai plus.

Les plus Solide et compact

Appels en VoLTE

Fonctionnalités type WhatsApp

Le système X-Link Les moins Batterie moyenne pour un Dumbphone

Prix un peu élevé

Caractéristiques principales