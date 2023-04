Telegram : quelle est la signification du logo de l’application de messagerie instantanée ?

Telegram, l’application de messagerie russe est devenue très populaire dans le monde grâce à son système de messages chiffrés ! Vous utilisez l’application quotidiennement ou la connaissez de nom ? On vous en dit plus sur l’histoire de cette messagerie alternative !

700 millions ! C’est le nombre de personnes qui utilisent Telegram au moins une fois par mois. Surfant sur les différents problèmes de confidentialité des autres applications de messageries instantanées, l’app russe s’est progressivement fait une place à la table des cadors de l’envoi de messages devenant pour certains une véritable alternative à WhatsApp et Messenger. Aujourd’hui réputé, Telegram ? L’origine de son logo ?

Les origines de Telegram

Nikolaï et Pavel Dourov sont les deux informaticiens à l’origine de Telegram ! Tous deux opposants au régime de Vladimir Poutine, les deux frères ont développé une application permettant d’échapper à la surveillance des autorités russes. Nikolaï s’est occupé de l’aspect technique de l’application, alors que son frère Pavel a contribué financièrement au projet en utilisant sa fortune personnelle.

Celle-ci fut obtenue grâce à son réseau social précédent : VKontakte, un site similaire à Facebook qui domine en Russie et en Biélorussie.

Le saviez-vous ?



Pavel Dourov annonça au conseil d’administration sa démission le 1er avril 2014 pour faire une blague, mais manque de chance, elle fut réellement enregistrée par le CA qui y voyait sûrement l’occasion de se séparer d’un opposant au pouvoir – Pavel Dourov avait notamment refusé d’offrir certaines données de personnes recherchées par le pouvoir russe aux autorités.

En revendant ses parts de VKontakt, Pavel Dourov a récolté 300 millions de dollars qu’il a, en partie, réinvesti dans son application de messagerie aux messages chiffrés de bout en bout : Telegram.

Quand tu rates ton poisson d’avril

L’origine du logo de Telegram

Le logo comme le nom de l’application de messagerie russe ne cachent pas de grands secrets. Telegram tire son nom du télégramme (surprise), c’est-à-dire les messages envoyés via un télégraphe.

Concernant le logo, il y a un peu plus à dire même si son origine reste relativement basique. Il s’agit d’un simple avion en papier blanc contenu dans un rond bleu ! Certains argumentent que l’avion est porteur d’un symbole de liberté et de vitesse – idéal pour la transmission de messages- alors que d’autres font ressortir le côté enfantin d’écrire des notes secrètes et de se les envoyer avec un avion en papier.

Dans les deux cas, le logo met en avant le transport de l’information (secrète ou non) vers un destinataire. Le visuel simple et évocateur de Telegram a permis à l’application de se passer du texte et de ne jamais apposer « Telegram » à côté de l’icône – le rendant ainsi plus épuré et agréable à la vue.

La discrétion et la sécurité sont en au rendez-vous grâce aux messages sur avion en papier.

L’évolution du logo

Telegram n’a pas eu des dizaines de logos différents – comme YouTube par exemple – et n’en a eu que deux jusqu’à aujourd’hui.

La raison de cette légère transformation est très pragmatique : Telegram voulait suivre la mode des logos épurés.

Le logo initial était déjà relativement simple, mais a été allégé de quelques formes qui alourdissaient sensiblement le visuel. L’avion en papier a donc perdu en relief, mais gagné en simplicité. Si vous êtes nostalgiques de l’ancien logo, vous pourrez toujours le retrouver dans les paramètres.

Les deux icônes restent disponibles dans l’application (changement faisable dans les paramètres)

Questions Fréquentes