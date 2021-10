A l’origine, Instagram ne permet à ses utilisateurs de récupérer les contenus photos ou vidéo. Ce n’est pas une fonction proposée nativement. S’il est facile de faire une capture d’écran pour les photos Instagram, comment faire pour les vidéos ? On vous propose plusieurs façon d’y parvenir, qu’elles se trouvent dans le flux classique de contenus ou encore dans des stories, sur votre ordinateur PC/Mac ou bien sur un smartphone (iOS et Android).

Comment copier le lien d’une publication Instagram ?

Vous voulez télécharger une vidéo Instagram ? La première étape à remplir est de savoir comment copier le lien d’une publication. Rassurez-vous, c’est simple. En effet, c’est le même principe que de partager une publication.

Pour le faire, rendez-vous donc sur n’importe quelle publication Instagram. Puis, appuyez sur les trois petits points qui sont dans le coin supérieur droit. Il ne vous reste plus alors qu’à sélectionner « copier le lien« . Si vous êtes sur Android ou iOS, l’adresse de la vidéo se trouve désormais dans votre presse-papier.

Si vous êtes sur un ordinateur, c’est encore plus simple. Sélectionnez simplement l’intégralité du lien qui est dans la barre d’adresse de votre navigateur et copiez-là.

Ce qu’il faut faire pour télécharger une vidéo Instagram

Une fois que vous avez copié ce lien, il suffit de suivre les étapes suivantes pour télécharger votre vidéo Instagram.

Tout d’abord, rendez-vous sur le site de l’outil https://downloadgram.org/ ou une alternative similaire.

Collez ensuite l’URL que vous avez récupérée dans le champ concerné.

Appuyez ou cliquer sur télécharger, selon que vous soyez sur smartphone ou ordinateur.

Appuyez à nouveau sur télécharger ou bien faites « enregistrer le lien sous… ».

Il ne vous reste plus qu’à choisir ou enregistrer la vidéo

C’est fait, la vidéo Instagram se trouve désormais sur votre ordinateur ou votre smartphone.

différents sites pour télécharger une vidéo Instagram

Il est maintenant possible de partager cette vidéo sur votre propre compte ou sur un autre réseau social. Il est aussi possible de la conserver pour pouvoir la voir à nouveau dans les jours ou semaines qui suivent.

Vous pouvez aussi utiliser des applications mobile pour télécharger une vidéo Instagram telle que l’application « Video Downloader pour Instagram » sur Android ou « Reposter » sur iOS.

Télécharger une story Instagram

Si c’est la vidéo d’une story Instagram que vous souhaitez récupérer, le processus à suivre est un petit peu différent. Sur smartphone, il est en effet plus simple de vous appuyer directement sur une application. Ainsi, sur Android, vous pouvez avoir recours à l’app « Story Saver » alors que sur iOS, on vous incitera plutôt à utiliser « Story Reposter ». C’est très facile à utiliser et particulièrement intuitif. Les séquences téléchargées sont ensuite dans vos galeries.

Sur ordinateur, il existe plusieurs outils qui permettent de télécharger une Story Instagram. La première est le signet Instantgram (https://theus.github.io/instantgram/) qui vous permet de télécharger en quelques secondes la vidéo d’une story Instagram sur votre ordinateur. Une autre façon est le site « Story Saver » où vous n’avez qu’à donner le nom d’un compte Insta pour y télécharger ses stories !

