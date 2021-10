Sur Facebook, les vidéos occupent une place centrale. Avec Facebook Watch, on peut en regarder des dizaines à la suite, sans même avoir à cliquer. Mais parfois, on aimerait bien pouvoir garder une copie. C’est là qu’il devient intéressant de pouvoir télécharger une vidéo Facebook. Il existe deux cas différents lorsque vous voulez télécharger une vidéo sur Facebook : soit elle est privée, soit elle est publique. Dans ce second cas, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir la télécharger car vous pourrez vous appuyer sur des sites en ligne pour le faire. Suivez le guide ci-dessous pour télécharger le fichier vidéo depuis votre navigateur Chrome, Firefox ou alors depuis votre smartphone Android ou iPhone.

Télécharger une vidéo publique sur Facebook depuis son ordinateur

Pour le téléchargement d’une vidéo publique, vous pouvez utiliser des outils comme « Online Video Converter » ou encore « Facebook Video Downloader ». Ces deux outils ne pourront marcher que si vous désactivez votre bloqueur de publicité. Après ça, la marche à suivre est simple. D’abord, copiez le lien de la vidéo Facebook. Il est important de trouver le lien de la publication d’origine pour réaliser ce téléchargement. Ensuite, dans votre outil de téléchargement de vidéo Facebook, collez le lien et appuyez sur Télécharger. Vous pouvez alors, sur la nouvelle page qui s’affiche, choisir si vous voulez télécharger la vidéo Facebook en qualité normale ou en qualité HD (le résultat dépendra aussi de la vidéo d’originale). Il ne vous reste plus qu’à enregistrer le lien sur votre ordinateur.

À noter que d’autres outils existent : on peut par exemple citer 4K Video Downloader qui est un logiciel à télécharger sur son ordinateur. Sa force est sa compatibilité (Windows, Mac ou Linux) et sa qualité qui va jusqu’au 2K (Facebook n’accepte pas encore le format 4K). Pour tout savoir de ce logiciel, nous avons réalisé un article concernant le téléchargement de vidéos YouTube sur 4K Video Downloader qui peut aussi bien s’appliquer à Facebook.

Récupérer une vidéo privée sur Facebook

Si la vidéo Facebook que vous souhaitez télécharger est restreinte sur Facebook à un ami ou un groupe d’amis, alors la situation est différente. En effet, vous ne pourrez pas utiliser les outils que nous avons évoqué ci-dessus. Les sites concernés ne peuvent pas accéder aux données de la vidéo Facebook.

Alors comment faire ? Pas de panique, il existe encore des solutions. La plus simple est d’avoir recours à une extension sur le navigateur Chrome. La meilleure dans son domaine est : « Video Downloader For FB ». Pour l’utiliser, il suffit de l’installer dans votre navigateur puis d’aller sur l’url de la page de la vidéo que vous voulez regarder. Ensuite, vous pouvez choisir en cliquant sur l’extension de télécharger la vidéo MP4 en HD ou en SD. Dans les deux cas, après un simple clic, la vidéo sera immédiatement copiée sur votre navigateur. Ensuite, c’est réglé, la vidéo est sur votre ordinateur !

Télécharger une vidéo Facebook sur son Smartphone

Sur son smartphone, ce que soit un Android ou un Apple, il y a plusieurs étapes à suivre pour le téléchargement de sa vidéo Facebook. Si vous utilisez le réseau social sur un navigateur tel que chrome ou safari, il suffit de faire un appui long sur les trois barres en haut à droite et sélectionner « Enregistrer la vidéo ». Vous pourrez alors retrouver votre vidéo dans la galerie.

Pour télécharger une vidéo à partir de l’application Facebook, vous devez cliquer sur les trois barres en haut à droite et sélectionner « copier le lien ». Puis il faudra vous rendre sur votre navigateur et coller le lien dans la barre de recherche. Enfin, il ne vous reste plus qu’à suivre les étapes expliquées au-dessus pour enregistrer votre vidéo.

Vidéo sur l’application Facebook Vidéo Facebook sur le navigateur web Téléchargement de la vidéo

