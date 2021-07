Du contenu sur internet, il y en a partout, sur de multiples plateformes, plus ou moins mémorable, plus ou moins éphémère. On like, on commente, on oublie, on change de chaîne ou de site de streaming, etc. À ce sujet, on a trouvé comment récupérer ces précieux documents vidéo et audio pour créer votre bibliothèque personnelle et centralisée. En effet, nous avons testé 4K Video Downloader, un logiciel de téléchargement pour les fichiers, playlists voire chaînes YouTube. Un outil extrêmement utile lorsque vous tombez sur du contenu qui risque d’être retiré pour droits d’auteur ou autre litige de règlementation. Ainsi, avec une interface relativement simple à prendre en main, 4K Video Downloader vous aide à conserver, à trier, voire à travailler sur les musiques ou autres formats MP4 et cie. Alors, on vous montre un peu comment ça marche ?

Fonctionnalités et Plateformes compatibles avec 4K Video Downloader

Rien qu’avec ce qui suit, on parvient à se figurer le panel de possibilités qu’offre le logiciel, lequel tourne aussi bien sur macOS que sur PC et Linux :

Téléchargement de vidéos

Téléchargement de listes de lecture

Suivi et téléchargement des chaînes YouTube

Extraire des sous-titres

Supporter des vidéos 360° et 3D Conversion en MP3

Résolution jusqu’à 8K

Vidéos 60 FPS

Usage d’un proxy

Mode intelligent

Par défaut, on vous a parlé de YouTube, mais 4K Video Downloader est compatible avec d’autres plateformes, à savoir :

YouTube

YouTube Facebook

Facebook Vimeo

Vimeo SoundCloud

SoundCloud Flickr Dailymotion

Dailymotion Metacafe

Metacafe Twitch – Streams enregistrés

Twitch – Streams enregistrés TikTok

TikTok Likee

Familiarisation avec l’interface 4K Video Downloader

Axé sur une approche fonctionnelle, l’outil embarque une interface plutôt minimaliste, bien qu’agréable sur les quelques efforts graphiques. Notons au passage que le wording est traduit en treize langues, dont le français. Plutôt intuitif, le logiciel fait beaucoup de choses automatiquement. C’est pourquoi vous avez assez peu de boutons à disposition. En conséquence, les 3/4 du temps, il vous suffira de copier-coller des URL directement sur la page d’accueil. Ainsi, il convient juste de paramétrer en amont ce dont vous avez besoin et de laisser faire l’outil.

À ce moment-là, une fenêtre s’ouvrira pour vous proposer plusieurs niveaux de qualité et plusieurs formats, en fonction de la vidéo originale. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Télécharger ». Si votre connexion est correcte ça ne prendra pas une minute.

Ainsi, chaque fichier est désormais consultable directement sur votre appareil en hors ligne, à partir du moment où vous avez assez de mémoire. À ce titre, nous vous renvoyons naturellement à notre article test pCloud et aux solutions alternatives à l’achat d’un disque dur externe. Quoi qu’il en soit, pour vous éviter de le faire manuellement à chaque vidéo, n’hésitez pas à copier coller des playlists entières !

Paramètres généraux pour gérer vos fichiers

À ce titre, l’onglet « Préférences », représenté par un tournevis croisé avec une clé de serrage vous permet d’opérer quelques réglages pour gagner du temps.

Vous pouvez donc, entre autres, générer automatiquement des dossiers séparés pour chaque playlist, sauter les doublons, activer l’intégration des sous-titres dès que cela est possible, etc. C’est également à cet endroit, dans l’onglet « Connexion », que vous accédez à la configuration d’un proxy afin de vous emparer d’une vidéo bloquée. Et si votre connexion, justement, est mauvaise, vous pouvez ralentir le téléchargement. En outre, l’outil est capable de se connecter à votre compte YouTube afin de récupérer les vidéos de vos abonnements. Bien entendu, il a besoin de votre autorisation pour cela…

Connexion à YouTube : ce qu’il faut savoir

Lorsque, tout en bas des « Préférences » vous connectez 4K Video Downloader à votre compte YouTube, vous devez automatiquement passer par votre compte Google. En conséquence, le moteur de recherche vous demande de vous identifier avec votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone. Or, lorsque vous tapez votre mot de passe, vous risquez d’avoir un petit problème avec des signes requérant la touche « ALT GR ». Dans ce cas, n’hésitez pas à simplement copier-coller le caractère manquant. D’autre part, vous recevrez une notification d’alerte précisant qu’un iPad s’est connecté à votre compte. Vous aurez vite fait le rapprochement : c’est votre logiciel qui apparaît comme un appareil iPad aux yeux de Google. Vous pourrez donc rassurer l’algorithme en confirmant que la manipulation venait bien de vous.

Mode intelligent : gagnez du temps pour remplir votre vidéothèque

En activant le mode intelligent, vous appliquez à toutes les vidéos le même format, la même qualité, l’intégration ou non des sous-titres et le même dossier de sortie. Pratique lorsque vous visez une chaîne ou une playlist de plusieurs dizaines de fichiers à centraliser !

Enregistrer vos abonnements à des chaînes YouTube

Culturellement, YouTube est une mine d’or, du moins si l’on sait où creuser. Désormais, avec 4K Video Downloader, vous pouvez automatiser le travail d’extraction. En effet, une fois votre permission accordée, le logiciel s’occupe, à chaque fois que vous l’ouvrez, de télécharger les nouvelles vidéos sorties sur la ou les chaînes que vous lui avez demandé de suivre.

Qu’il s’agisse de podcasters scientifiques, philosophiques, artistiques que vous ne voulez pas louper, ou encore des chaînes dédiés à des genres musicaux pour accroître votre culture, l’outil stocke tous les contenus qui viennent d’être postés. Bien entendu, vous pouvez décocher toutes les vidéos dont vous n’avez pas besoin au moment de leur téléchargement.

Tarifs 4K Video Downloader

D’abord on apprécie la latitude qu’autorise l’outil dans sa version gratuite. 30 vidéos distinctes par jour, on peut vraiment admettre que c’est généreux. Cependant on se voit limité à 5 vidéos par chaîne. Ainsi, si vous souhaitez collecter un maximum de pépites provenant de vos youtubers favoris, il faudra au moins passer à la version « Personnel », à 14,4€. Remarquez qu’il ne s’agit pas d’un abonnement, mais d’un achat à vie, qui fait définitivement sauter les publicités.

Comparé à un abonnement YouTube à environ 10€ par mois c’est vite rentabilisé ! Idem pour la version pro, beaucoup plus chère certes (43,2€). Cela dit vous récupérez notamment l’autorisation de l’utiliser à des fins commerciales selon le site. Malgré cette bonne nouvelle il s’agira de bien vérifier les conditions d’usage. En effet, ce genre d’investissement pourrait intéresser plus d’un chargé de communication. Ainsi, avant de vous lancer, prenez le temps de creuser l’aspect juridique !