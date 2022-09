4K YouTube to MP3

Un logiciel freemium de téléchargement mp3 à installer sur votre PC

4K YouTube to MP3 est un logiciel de téléchargement YouTube à installer sur son ordinateur (PC ou Mac). On le trouve parmi toute une famille d’applications 4K Download, véritables outils de référence pour récupérer et convertir des contenus vidéo et audio à partir d’une multitude de sites. Attention d’ailleurs à ne pas confondre avec 4K Video to MP3 « Extract audio from video » qui sert uniquement à modifier les fichiers déjà sur votre bécane. Quoi qu’il en soit, 4K YouTube to MP3 est simple d’utilisation, et permet évidemment configurer la qualité du fichier audio de sortie (jusqu’à 256 kbit/s) tout comme son format (MP3, M4A, OGG). Un navigateur intégré vous vous aidera à trouver vos vidéos plus facilement, si vous n’utilisez pas la fonction classique du copier-coller. Notez simplement que 4K YouTube to MP3 ne vous autorise 15 fichiers par jour dans sa version gratuite. C’est à la fois beaucoup (l’équivalent d’un album) et pas beaucoup si on est archi-mélomane.

Les plus Interface minimaliste et hyper simple

Nombreux réglages disponibles

Compatible avec plein de sites de streaming audio et vidéo Les moins Pas de plateforme web pour un usage rapide

15 téléchargements/jour en version gratuite

Fonctionnalités principales