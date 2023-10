Si vous ne connaissez pas encore Snaptube, cet article pourrait bien vous changer la vie. Cette application, compatible avec Android, va vous permettre de télécharger toutes vos vidéos préférées pour pouvoir les regarder même sans connexion.

Vous en avez assez de ne pas pouvoir continuer à regarder vos vidéos préférées, ou de ne pas pouvoir écouter vos chansons préférées sous prétexte d’un mauvais débit internet ? On vous comprend. Les plateformes de streaming ont révolutionné nos vies en nous donnant accès à une quantité incalculable de contenus… Pourvu qu’on ait de la connexion ! Pour être moins dépendant de votre forfait internet, on a trouvé une solution, et en plus elle est gratuite : il s’agit de Snaptube.

Cette application pourrait, en effet, résoudre tous vos problèmes. Elle permet de télécharger vos vidéos préférées de YouTube, mais aussi d’autres sites comme Vimeo ou Facebook. Vous pourrez ainsi les regarder quand vous voudrez, que vous soyez en ligne ou non. Dans cet article, on vous explique comment l’installer sur votre smartphone et comment en profiter pleinement.

A lire aussi Comment télécharger une vidéo YouTube sur PC ou smartphone ?

Qu’est-ce que Snaptube et pourquoi le télécharger ?

Officiellement lancée en 2014, Snaptube est une application conçue pour Android qui permet d’améliorer l’expérience de YouTube et de bien d’autres sites. Elle permet notamment de télécharger des vidéos ou des chansons, vous permettant ainsi d’y avoir accès même quand vous n’avez pas internet.

Avec cette application, vous aurez accès à votre contenu préféré, que vous soyez dans l’avion, au fin fond de la campagne ou encore à l’étranger. Elle a déjà séduit des millions d’utilisateurs et sert à télécharger près de 90 millions de vidéos tous les jours !

Disposant de nombreux paramètres, elle permet de télécharger des chansons au format MP3, mais aussi des vidéos. Vous aurez alors le choix entre les résolutions 144p, 720p, 1080p HD, 2K HD et même 4K !

Avec Snaptube, vos prochains vols vont passer nettement plus vite !

YouTube, mais pas que

Vous voulez télécharger des vidéos sur d’autres services que YouTube ? Et bien figurez-vous que c’est également possible sur Snaptube. L’application permet d’accéder à la plupart des services de streaming et de réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, Instagram, DailyMotion ou encore WhatsApp.

Les nombreuses fonctionnalités de Snaptube

Outre la possibilité de télécharger du contenu vidéo, l’application Snaptube dispose de nombreuses fonctionnalités qui rendent son utilisation très pratique au quotidien. Elle permet de naviguer soit grâce à la barre de recherche, soit grâce à de nombreuses rubriques telles que les vidéos les plus populaires, les vidéos avec le plus de vues ou encore les recommandations journalières.

Pour chaque vidéo, vous avez le choix entre la regarder tout de suite ou la télécharger sur votre téléphone. Le téléchargement de celle-ci vous permet ainsi de la jouer hors ligne en toute simplicité avec le lecteur de votre smartphone.

Evidemment, l’application est gratuite, moyennant une belle quantité de publicités.

Attention à votre utilisation ! Télécharger des contenus soumis au droit d’auteur reste bien évidemment illégal. L’utilisation de SnapTube ne l’est pas si vous vous en servez pour des vidéos sous « Creative Commons » ou celles de vos amis.

Télécharger Snaptube n’est malheureusement pas la tâche la plus aisée : l’application n’est pas accessible depuis le Google Play Store. Vous ne pourrez donc pas l’installer directement depuis la bibliothèque d’applications.

Vous allez devoir la télécharger au format APK, c’est en quelque sorte la version d’installation de l’application. Pour la trouver, pas besoin de fouiller sur le web : on vous a trouvé le meilleur lien pour être sûr de ne pas vous tromper !

L’installation est globalement un peu plus longue qu’une installation classique, mais elle reste accessible à tous. Pour télécharger Snaptube sur votre smartphone Android, voici comment faire :

Téléchargez la version APK de Snaptube depuis un lien externe à Google Play, Si vous avez effectuez le téléchargement depuis un ordinateur, transférez le fichier APK sur votre smartphone, L’APK ne peut être directement installé du fait de la politique de sécurité d’Android. Vous devez donc modifier les paramètres pour autoriser l’installation d’applications inconnues. Dans les Paramètres de votre appareil, rendez-vous dans Sécurité, puis sélectionnez Autres Paramètres, Cochez la case Autoriser des applications de source inconnue, puis ignorez l’avertissement qui apparaît, Rendez-vous dans le dossier contenant l’APK, puis ouvrez-le pour démarrer l’installation, Validez toutes les permissions requises par l’application pour effectuer l’installation, Une fois l’application installée, celle-ci doit apparaître dans votre bibliothèque d’app au même titre que les autres applications, Vous n’avez plus qu’à lancer l’app et créer un profil d’utilisateur.

L’interface peut différer en fonction du système d’exploitation de votre smartphone

Pour éviter tout risque d’application malveillante, nous vous conseillons de désactiver de nouveau les sources inconnues après l’installation afin d’éviter qu’un fichier APK malveillant soit installé sur votre smartphone.

En revanche, sur iOS, ça risque d’être plus compliqué car Apple fait en sorte que les applications tierces ne puissent pas être installées sur son OS.

A lire aussi Comment télécharger de la musique sur YouTube : méthodes et logiciels

Prise en main de Snaptube

Maintenant que l’application est téléchargée, il est temps de l’utiliser. L’interface se révèle particulièrement intuitive, facile à utiliser, et est en grande partie en français, ce qui aide grandement sa prise en main. Par défaut, l’application fonctionne avec YouTube, mais ce paramètre peut être modifié en fonction de vos préférences.

Seul réel défaut de l’application : les publicités y sont omniprésentes

Une fois que vous avez effectué votre recherche ou que vous êtes tombé sur une vidéo qui vous plaît, vous pouvez la télécharger d’un simple clic sur l’icône visible juste à côté de la miniature. Pour retrouver tous vos téléchargements, il vous suffit de vous rendre dans la section téléchargements. Vous y retrouverez tous vos fichiers.

On apprécie également la présence du lecteur dans les notifications d’Android, permettant un contrôle plus rapide du downloader. Enfin, vous aurez accès à l’indispensable Mode Nuit, aux téléchargements en arrière plan et le gestionnaire de téléchargement se veut ultra pratique, en particulier si vous faites des téléchargements YouTube mais aussi Instagram ou même Twitter.

Quelle résolution devez-vous choisir ? Snaptube propose des fichiers audio en MP3 et des vidéos en MP4 avec un large choix de résolution. Ainsi, pour la vidéo, le 4K permet d’obtenir la meilleure qualité d’image mais prend plus de place sur votre téléphone. A l’inverse, le format 144p sera très économe en termes de stockage, mais engendrera une qualité d’image très moyenne. Généralement, le 720p ou le 1080p s’avèrent être les meilleurs choix de résolution possible, ils permettent de concilier stockage et qualité d’affichage.

Concernant les chansons, l’application permet de télécharger au format MP3, un format idéal pour écouter de la musique sans utiliser trop de données ou trop de place sur la mémoire de votre smartphone.

A lire aussi Top 6 des meilleurs Convertisseurs Vidéo YouTube vers MP4

Quelles alternatives y a-t-il à Snaptube ?

Si vous n’êtes pas convaincus, sachez tout de même qu’il existe un grand nombre d’applications qui permettent de remplir un rôle similaire. D’abord, si vous avez de la connexion internet, rien ne vaut les applications propriétaires de YouTube, Instagram ou encore Snapchat pour regarder des vidéos. Ces applications parfaitement adaptées sur tous les supports sont faciles à télécharger mais aussi à utiliser.

Si vous voulez pouvoir télécharger du contenu sans passer, par exemple, par YouTube Premium, vous pouvez télécharger d’autres applications comme VidMate ou encore TubMate.

Questions Fréquentes