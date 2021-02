C’est désormais une tendance large. De nombreux internautes ont recours au téléchargement illégal pour voir des films, des séries et des documentaires ou encore se procurer de la musique. Mais est-ce une pratique vraiment sûre ? Quels sont les risques que vous courez ?

Torrent, protocole ed2K, téléchargement direct, streaming… Face à une offre culturelle toujours plus riche et des moyens financiers parfois limités, le piratage s’impose toujours plus comme une alternative pour de nombreux internautes. Pourtant, entre les risques légaux et ceux liés à la dimension informatique, la pratique n’est pas à prendre à la légère. Tour d’horizon des dangers réels que vous encourez avec le téléchargement illégal.

Téléchargement illégal : que peut faire la loi ?

La police peut-elle toquer à votre porte si vous vous livrez au téléchargement illégal ? Depuis plus de dix ans, la principale menace qui pèse sur le téléchargement illégal en France est bien sûr la loi Hadopi. La Haute Autorité fait la chasse aux internautes qui se livrent à ce genre de pratique depuis désormais plus d’une décennie. En théorie, c’est une sanction graduée qui est mise en place. La Hadopi peut donc envoyer un mail d’avertissement, puis un second en recommandé. L’étape suivante peut être un procès et une amende allant jusqu’à 1.500 euros. En revanche, vous ne pouvez désormais plus voir votre connexion internet être suspendue.

Comment limiter les risques ?

Si nous ne pouvons bien entendu vous inciter à télécharger illégalement sur Internet, il est important de savoir que la loi Hadopi ne peut être efficace que contre le téléchargement en « peer to peer », qui correspond notamment à Emule ou encore aux Torrents. En revanche, pour les sites de téléchargement direct ou encore pour le streaming, les internautes ne courent pas de risques.

Dans ces cas plus particuliers en revanche, ce sont les plateformes qui courent des risques importants. Les internautes qui sont reconnus coupables d’avoir créé ou géré un gros site de téléchargement peuvent faire l’objet d’une sanction plus importante, allant jusqu’à une peine de prison et des amendes beaucoup plus lourdes.

Téléchargement illégal : les risques d’un virus

Si vous téléchargez illégalement sur Internet, vous prenez aussi des risques pour vos équipements informatiques. En effet, les sites qui hébergent les contenus peuvent se révéler de véritables nids à virus informatiques. Ce ne sont pas forcément les fichiers eux-mêmes qui représentent une menace pour votre ordinateur, mais bel et bien les sites.

Certains, particulièrement malveillants, peuvent forcer l’installation d’un logiciel sur votre ordinateur. Quand la justice ordonne la fermeture d’un gros site, la prudence doit alors être de rigueur. En effet, beaucoup de clones peuvent voir le jour, mais certains peuvent être dangereux. En cliquant sur ce que vous pensez être un film ou une série, vous ferez alors entrer un cheval de Troie sur votre ordinateur.

Les pirates informatiques sont conscients de l’opportunité que présentent ces sites et n’hésitent donc à profiter de la volonté des internautes d’avoir des contenus culturels récents rapidement, facilement et gratuitement. De façon plus large, de nombreux sites sont noyés sous les publicités. Si certaines sont très classiques, d’autres peuvent se révéler plus dangereuses.

Comment se prémunir des risques ?

Bien sûr, les différentes affaires récentes d’attaques informatiques prouvent qu’il n’existe pas une solution parfaite, même un antivirus peut être battu par les virus les plus récents. Cependant, vous pouvez tout de même réduire les risques en passant par un site connu (enregistrez-le dans vos favoris par exemple) ou en maintenant votre antivirus à jour. Bien sûr, la solution la plus sûre pour votre ordinateur est aussi de ne pas avoir recours au téléchargement illégal. A la place, vous pouvez souscrire à Netflix, Disney+, OCS ou encore Canal+ Séries. Enfin, pour contourner la loi Hadopi, l’utilisation d’un bon VPN est une solution de choix.