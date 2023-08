A quoi sert ce concept de télévision 8K pliante par TCL ?

TCL a présenté un concept d’écran pliable pour ses télévisions, si l’on comprend aisément l’intérêt de ce type de technologie pour les smartphones, l’utilité pour une télé ne semble pas évident au premier abord.

Après les smartphones pliables, c’est au tour des télévisions de surfer sur la mode des dalles pliantes. Et si comme nous, vous ne compreniez pas bien l’intérêt de plier votre télé : cet article est fait pour vous. Focus.

TCL, une télé mais pas seulement

TCL a présenté un nouveau concept de télévision qui n’est pour le moment pas près de sortir. Techniquement, cet écran est capable d’afficher de la 8K sur une dalle de 65 pouces (soit environ 165 cm).

Mais si cette télévision a attiré tous les regards, c’est bien évidemment pour son aspect pliable :

these new TV's are 🔥 pic.twitter.com/KpIrHt5BQm — Daily Loud (@DailyLoud) July 26, 2023

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la télé peut se plier et entrer dans une sorte de table basse. L’objectif affiché est de gagner de l’espace et de transformer en un clic son salon en espace d’apéro, en un lieu de divertissement.

La qualité de la pliure ?

Deux questions nous sont naturellement venues à l’esprit :

Combien de fois peut-elle se plier ?

A quoi ça sert ?

Pour la première, TCL a donné la réponse : 100 000 fois ! A titre indicatif, pour atteindre cette limite, vous devriez plier votre télé au moins une fois par jour durant 274 ans… Autant dire que si la donnée est exacte, vous ne devriez pas casser votre télé de si tôt, contrairement au Google Pixel Fold.

Cependant, TCL ne fournit ici que la limite de casse et non la limite d’usure. Avec le temps, il n’est pas rare de voir apparaitre un peu plus nettement l’endroit de la pliure. Ce constat a déjà pu être fait sur les smartphones pliables et pourrait bien devenir problématique s’il traversait l’intégralité de votre télé.

On se demande bien où est la pliure…

À quoi ça sert de plier sa télé ?

Comme nous le disions plus haut, le premier intérêt est de gagner de l’espace dans la pièce et de transformer votre télé en table basse. Bien que le prix de la télé n’ait pas encore été révélé, il y a fort à parier qu’il sera très élevé (si tant est que cet appareil sorte un jour). Dans ce cas de figure, auriez-vous suffisamment confiance pour poser un verre de soda juste au-dessus ? Nous, non.

Et concernant le « gain de place »… Certes, on pourrait théoriquement s’éviter l’achat d’une table basse, mais alors, une fois dépliée, la télévision prend un tel espace derrière qu’on pourrait presque en mettre deux classiques à la place.

Le seul véritable intérêt pourrait alors être pour les gamers, si on pouvait interrompre le processus de pliage en plein milieu. On ne saurait que trop bien se souvenir de ces après-midi passés à jouer en écran partagé et à subir la triche de l’autre joueur qui n’hésitait pas à regarder sur l’écran du dessus…

Enfin la solution pour éviter la triche en écran partagé (tablette Lepow) !

Certains avancent l’argument des enfants et que plier sa télé dans une table basse pourrait être une solution pour éviter les accidents. Mais si on part de ce principe-là, un enfant pourrait tout aussi bien casser une table en verre. En dehors de cette possibilité, nous voyons assez mal pourquoi quelqu’un aurait envie de plier sa télé ou juste de la ranger dans une table basse.