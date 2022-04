TCL étoffe sa gamme d’appareils électroménagers et dévoile l’aspirateur-robot Sweeva 3500M qui profite d’une base de charge aspirante et d’une lumière UV-C pour éliminer les bactéries sur le sol.

Après avoir lancé le Sweeva 6500, ayant reçu l’Innovation Award au CES 2022, le fabricant chinois TCL revient sur le secteur de l’électroménager en commercialisant son nouvel aspirateur-robot : le Sweeva 3500M. Avec cette nouvelle gamme, TCL souhaite se démarquer des fabricants d’aspirateurs-robots en intégrant de la lumière UV-C directement sur le robot. Cette technologie permet de désinfecter le sol et d’en éliminer les bactéries.

Une fonction de stérilisation des sols et une autonomie de 3 heures

Afin de compléter sa gamme d’électroménagers, le géant asiatique commercialisera bientôt son tout nouvel aspirateur-robot le Sweeva 3500M. Le principal argument de vente de la marque est que cet aspirateur-robot est embarqué d’une lumière UV-C qui permet de désinfecter les sols après le nettoyage et le lavage. Celle-ci sera placée sous l’aspirateur.

L’aspirateur-robot Sweeva 3500M possède une brosse centrale et une brosse latérale

L’appareil opte pour un design assez classique, de forme ronde et possède à la fois une brosse centrale et une brosse latérale pour la récupération des poussières le long des murs. Afin de lutter contre les bactéries les plus nocives, la firme a également équipé le bac à poussière de l’aspirateur d’un filtre HEPA lavable qui permet de retenir les particules fines, le pollen, les PM2,5 ou encore les microbes nocifs supérieurs à 0,3 micron. L’air expulsé par l’aspirateur-robot sera ainsi purifié. Cette station de récupération automatique des poussières est elle- même équipée d’un réservoir de 4 L, qui permet de faire tourner l’aspirateur robot durant plusieurs semaines avant de devoir la vider.

Le moteur quant à lui propose quatre niveaux de puissance, pour une puissance de 2 700 Pa, une valeur tout à fait habituelle pour ce type d’appareil grand public et qui permettra d’aspirer sans problème des sols fortement encombrés. Bien entendu l’aspirateur est aussi doté d’une fonction de lavage de sol classique, doté d’une lingette et d’un bac à eau d’une capacité de 300 ml.

Il sera possible via l’application TCL, d’ajuster le débit d’eau pour renforcer le lavage. Cette même application permet également de choisir parmi les quatre puissances d’aspiration proposées ou encore de programmer la fonction Auto Carpet Boost afin que le robot active la puissance adéquate en fonction du sol aspiré (moquette ou sol dur).

Le système de navigation de l’appareil s’appuie sur un gyroscope, mais ne comporte ni télémétrie ni caméra. Il y a donc peu de chance que le l’appareil propose un système de cartographie. Côté autonomie, il pourra nettoyer une surface jusqu’à 200 m² sur un sol dur et en mode standard, ou fonctionner durant 3 heures, annonce le fabricant.

Prix et disponibilités du TCL Sweeva 3500M

Le Sweeva 3500M sera disponible courant mai. Pour le moment aucun prix n’a été communiqué. L’entreprise a aussi étoffé sa gamme en dévoilant le Sweeva 3000M un modèle aux capacités très similaires mais qui ne disposera pas de la station de vidage.