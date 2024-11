Une célèbre marque de caméras connectées lance 2 aspirateurs robots étonnamment haut de gamme pour leur prix

On la connaissait surtout pour ses caméras de surveillance connectées mais beaucoup moins pour ces aspirateurs robots laveurs. Pourtant, Tapo se lance avec deux nouveaux produits qui méritent qu’on en parle.

Alors que le marché des aspirateurs robots laveurs est déjà bien saturé, deux nouveaux modèles arrivent avec une promesse audacieuse : offrir des performances haut de gamme à un prix abordable. Avec un tarif de 329,90 € pour le RV30 Max et 289,99 € pour le RV20 Max Plus (avec station de vidange pour les deux), ces robots aspirateurs proposent des caractéristiques qui les placent en concurrence avec des modèles bien plus chers.

Le Tapo RV30 Max : performance et précision

Proposé à 299,90 € (ou à 329,90€ avec sa station de vidage automatique), le Tapo RV30 Max met en avant des caractéristiques habituellement réservées à des modèles bien plus coûteux :

Puissance d’aspiration de 5300 Pa : capable de capturer poussières fines et débris volumineux.

: capable de capturer poussières fines et débris volumineux. Navigation avancée avec LiDAR et IMU : assure une cartographie précise et une navigation fluide (même de nuit) et un champ de vision à 360°.

: assure une cartographie précise et une navigation fluide (même de nuit) et un champ de vision à 360°. Mode lavage efficace : bien qu’il ne puisse rétracter sa serpillère comme certains modèles premium, il évite automatiquement les tapis en mode lavage.

: bien qu’il ne puisse rétracter sa serpillère comme certains modèles premium, il évite automatiquement les tapis en mode lavage. Station de vidage automatique (optionnelle) : peut stocker la poussière jusqu’à 60 jours .

: peut stocker la poussière jusqu’à . Mode gravir les montagnes : de 22cm mais tout de même. Le RV30 peut escalader des seuils jusqu’à 22 cm et pour un aspirateur à ce prix c’est rare.

Avec un mode d’amplification d’aspiration pour les zones très sales, un réservoir d’eau de 300 ml, une autonomie de 2 heures et un sac à poussière de 3L, le RV30 Max s’annonce comme un concurrent sérieux dans le segment des robots polyvalents.

Tapo RV20 Max : l’alternative un poil plus économique

À seulement 289,99 €, le Tapo RV20 Max reprend la plupart des caractéristiques du RV30 Max tout en faisant quelques concessions pour réduire le coût :

Navigation MagSlim LiDAR : une solution un peu moins avancée que celle du RV30 Max, mais suffisante pour couvrir la majorité des espaces domestiques.

: une solution un peu moins avancée que celle du RV30 Max, mais suffisante pour couvrir la majorité des espaces domestiques. Puissance d’aspiration de 5300 Pa : identique au RV30 Max, pour des performances de nettoyage solides.

: identique au RV30 Max, pour des performances de nettoyage solides. Station de vidage automatique (optionnelle) : comme son homologue, il peut être associé à une station capable de stocker jusqu’à deux mois de poussière.

: comme son homologue, il peut être associé à une station capable de stocker jusqu’à deux mois de poussière. Conception ultra-mince : avec seulement 83 mm de haut, il se glisse sous les canapés et les lits sans problème.

Une concurrence solide mais des atouts indéniables sur le papier

Sur un marché déjà bien saturé, les RV30 Max et RV20 Max Plus de Tapo viennent se positionner face à des acteurs bien établis comme Roborock, iRobot ou Ecovacs. Si leurs prix attractifs leur donnent l’avantage, leurs performances les rendent également compétitifs sur le plan technique.

Par exemple, comparé au Roborock Qrevo Curv, qui excelle sur le marché, les modèles Tapo n’offrent pas certes pas tout à fait la même qualité. En revanche, à un coût bien bien inférieur (1 499€ pour le Roborock), ils proposent une puissance d’aspiration et une efficacité de nettoyage tout à fait remarquables. Soit une option à envisager face à lui.

De même, face à un modèle comme le Roomba i5+, qui se distingue par sa fiabilité et sa station de vidage, les Tapo rivalisent en offrant des fonctionnalités similaires, mais avec une navigation plus avancée et une meilleure autonomie.

Avec ces deux nouveaux aspirateurs robots, Tapo s’affirme comme un acteur ambitieux dans le domaine des appareils connectés pour la maison. Bien qu’ils ne rivalisent pas avec les modèles ultra-premium en termes de technologies spécifiques, ils comblent parfaitement le fossé entre les appareils d’entrée de gamme et les robots haut de gamme. À voir maintenant lors de leur sortie le 2 décembre ce qu’ils donnent sur vos sols !