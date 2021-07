Commercialisés au début de la Deuxième Guerre Mondiale, en 1940 par Motorola, marque que nous avons déjà mentionnée dans notre comparatif des smartphones pliables, les talkies-walkies sont expressément conçus dans un but : communiquer (« talk ») en marchant (« walk »). « Voilà qui est bien », me direz-vous, « je fais ça tous les jours en envoyant des audios sur WhatsApp ! ». Alors, les émetteurs-récepteurs radio mobiles n’ont pas encore cent ans qu’ils seraient déjà obsolètes depuis l’avènement du smartphone ? N’allons pas si vite en besogne ! Certes, ces appareils d’un autre âge, fonctionnant par liaisons radiotéléphoniques à haute et ultra haute fréquence, ne permettent pas de poster votre dernière story sur Instagram. Et en plus d’arborer une antenne fort désuète, ils ne permettent de communiquer qu’à une distance de 10 km maximum ! Et pourtant, il existe des situations dans lesquelles un talkie-walkie n’est rien de moins qu’indispensable…

Le Talkie-Walkie peut sauver des vies

Malgré son aspect rudimentaire, le talkie-walkie comporte son lot d’avantages qui, dans certaines situations, peuvent s’avérer salvateurs. Mettons que l’on soit le 13 novembre 2015 au stade de France. Trois terroristes cherchent à pénétrer dans l’enceinte. Les identifiant comme des individus potentiellement dangereux, le personnel de sécurité les empêche d’entrer. Avec le talkie-walkie, les agents ont pu prévenir instantanément leurs collègues postés aux entrées voisines leur donnant un signalement, afin de garder les individus suspects à l’extérieur. Plus instantanée qu’un audio WhatsApp ou qu’une connexion à Discord, la communication relie simultanément toutes les personnes branchées sur le même canal. Ainsi, il suffit d’appuyer sur le bouton pour tout de suite faire parvenir l’information. Nul besoin de décrocher ou d’une bonne 4G pour lancer le dialogue.

Ainsi, quand les auteurs de l’attentat se sont fait exploser à deux pas du stade, les vigiles ont pu rapidement définir les zones critiques à éviter pour évacuer le public. Toujours dans le registre dramatique, il se peut qu’un jour vous alliez randonner ou faire du ski en hors-piste. Dans le cas où il vous arrivait malheur (une blessure, une chute, ou vous retrouver coincé(e) comme dans 127 heures) et que, constatant que vous ne revenez pas, vos proches envoyaient les secours à votre recherche, ces derniers auraient beaucoup de mal à communiquer hors réseau téléphonique et internet. Ainsi, avec les émetteurs-radio, ils peuvent se séparer, couvrir du terrain tout en gardant contact. Le premier qui tombe sur vous n’a donc plus qu’à faire venir un hélicoptère le plus vite possible et interrompre les recherches sur le reste du secteur.

Le Talkie-Walkie : un instrument essentiel pour le Airsoft

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Airsoft, il s’agit d’une activité très physique consistant à simuler des scénarios de combat militaire à l’aide de répliques d’armes à feu. Bien que pratiqué avec des billes, ce sport offre sa dose d’adrénaline aux civils qui chercheraient à s’immerger différemment que sur le terrain virtuel d’un Call of Duty. Dans ce cadre, le recours à la tactique de groupe implique souvent l’usage d’un talkie-walkie. En effet, vous pouvez être sniper comme médecin, et jouer convenablement votre rôle dépendra de vos déplacements. Or, pour vous guider sur terrain grandeur nature, la communication avec les autres membres de votre équipe est essentielle. En outre, l’usage d’un talkie-walkie militaire maximise les sensations, et peut faire ressembler vos parties à un véritable entraînement au combat. À ce titre, le Boafang UV-9R est réputé pour convenir aux tireurs d’élite amateurs.

En cas de catastrophe, le talkie-walkie serait une solution idéale

Les temps changent et les inquiétudes quant à notre environnement ne cessent de s’accroître. Bien entendu, il ne s’agit pas de jouer aux lanceurs d’alerte de pacotille, comme dirait Aurélien Barrau… Disons simplement que l’avenir à moyen terme est très incertain concernant notre confort de vie. En conséquence, si un jour les relais de communications s’effondraient à cause d’une perturbation majeure, le talkie-walkie deviendrait une solution abordable. À ce titre, vos appareils numériques peuvent déjà adopter une fonctionnalité ressemblant au talkie-walkie. En effet, des applications disponibles sur IOS, Apple Watch, et Android ont vu le jour, afin d’utiliser les smartphones hors-réseau 4G ou téléphonique.

Ainsi, en utilisant le Wi-Fi ou le Bluetooth, deux terminaux peuvent communiquer directement à courte et moyenne portée. Dans ce cas, plus il y a d’utilisateurs, mieux c’est, chacun servant de chaîne de relais pour la transmission du signal. Notez donc que non seulement votre téléphone, mais également votre tablette ou votre montre connectée peuvent potentiellement servir à ce genre de cas d’urgence. Bien entendu, rien ne vaut un PMR446 (Private Mobile Radio 446), mais toutes les cartes à jouer sont bonnes à prendre, n’est-il pas ?