Tiraillé entre confort d’utilisation et transportabilité, l’achat d’un pc portable ressemble parfois à choix cornélien. De quel côté de la balance faut-il pencher pour son ordinateur ?

L’offre en la matière est maintenant très fournie. Dans la grande majorité des cas, l’écran des ordinateurs portables fait au minimum 11 pouces et peut aller jusqu’à 17 pouces. Le consommateur a donc l’embarras du choix entre la compacité et un affichage qui se rapproche de celui d’un ordinateur fixe. À quelles utilisations ces différentes dimensions conviennent elles ?

Un PC portable avec un écran de 11 pouces ?

Cette diagonale reste assez rare sur le marché. Elle s’adresse aux utilisateurs qui cherchent le plus de compacité possible. Parfaite pour les petits sacs à dos ou si vos coudes sont collés à ceux de vos voisins en amphithéâtre. Pour vous donner une idée, c’est à peine plus grand que l’écran d’un iPad Air de cinquième génération.

Un peu plus ou un peu moins ?

Pour ceux qui veulent vraiment un petit gabarit, on peut trouver des ordinateurs portables avec un moniteur de 10,5 pouces. Soit 0,3 pouce de moins que l’iPad Air cité plus tôt. Encore plus limitée, cette catégorie comprend surtout des PC hybrides. C’est-à-dire que l’écran peut se détacher du clavier pour servir de tablette. La Microsoft Surface GO 3 en fait partie par exemple. Sinon, il existe aussi des PC portables de 12 pouces, notamment des Chromebook. À partir de cette taille, les ordinateurs ont suffisamment de place pour accueillir plus de 256 Go.

Un écran de PC portable de 13 pouces

Cette catégorie fait partie des plus avantageuses parmi toutes celles existantes. Elle dépasse le stade du très petit ce qui rend l’écran agréable pour les activités autres que le traitement de texte. Vos collègues myopes ne devraient pas trop se plaindre si vous leur montrez quelque chose. Il devient également acceptable de regarder un film avec cet affichage. En outre, utiliser un ordinateur portable 13 pouces laisse de la place dans le sac à dos et l’alourdit à peine. Notez que dans ces dimensions, on trouve des ultrabook particulièrement performants comme le MacBook Pro ou les différentes configurations de Dell XPS 13.

Si vous en voulez un peu plus, le 14 pouces peut faire l’affaire sans vraiment vous encombrer davantage. Chez Apple par exemple, le MacBook Pro 14 pouces possède les mêmes dimensions qu’un 13 pouces. Miracle de la nature ? Non jute un régime draconien des bordures de l’écran !

15 pouces pour un écran de PC portable

Cette fois, on cède un peu de compacité au profit du confort. Le jeu vidéo devient plus agréable avec cette taille. D’ailleurs, c’est à partir de celle-ci que les constructeurs intègrent des cartes graphiques dans leurs produits. Certains profitent aussi de la place pour y placer des disques durs de 1 To. La gamme Dell XPS 15 propose par exemple des GPU NVIDIA RTX 3050 et 3060. En outre, la gamme de PC portable Gaming Lenovo Legion commence à 15 pouces. Bien sûr, ces configurations pèsent plus lourds. Attendez-vous à un poids entre 1,8 et 2,5 kg. Pas de quoi se faire un lumbago non plus.

À chaque règle son exception, Razer commercialise depuis peu un PC portable gaming de 14 pouces.

Un écran entre 16 et 17 pouces pour un ordinateur portable

Dans ce segment, on s’approche le plus possible d’un affichage de PC fixe. Il va dans la continuité du 15 pouces en proposant des cartes graphiques plus puissantes. Vous devriez avoir de jolies images avec cette diagonale. Néanmoins, la taille ne fait pas tout, car la dalle de l’écran a aussi son importance. Un 13 pouces avec une dalle IPS offrira un meilleur rendu qu’un 17 pouces pourvu d’une dalle TN. En outre, un PC avec cette taille d’écran dépasse souvent les 2kg et demande une sacoche ou un sac à dos plus imposant pour en assurer le transport. Chose peu pratique pour les étudiants ou les grands nomades.