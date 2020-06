La célèbre marque suisse Tag Heuer, qui appartient au groupe LVMH, continue de mettre l’accent sur les montres connectées. Son dernier modèle pourrait séduire les golfeurs.

L’entreprise suisse, qui a fait les beaux jours des montres mécaniques, peut-elle prendre au vol le train de la modernité et peser sur le marché des montres connectées ? C’est le défi que relève, avec un certain brio la marque Tag Heuer ces dernières années. Son dernier modèle l’illustre parfaitement et vise une catégorie bien particulière, celle des golfeurs. Présentation de ce nouveau modèle.

Une montre connectée pour les golfeurs

Ce nouveau modèle est une édition spéciale de la Connected Watch, sa montre connectée. Son objectif est clairement de permettre aux joueurs de golf d’interagir directement avec l’application dédiée à ce sport de Tag Heuer. En 2019, l’entreprise avait créé celle-ci pour aller avec la première édition de son modèle de montre connectée. La nouvelle version va un peu plus loin avec des fonctionnalités qui devraient séduire les amateurs de la petite balle blanche.

La montre connectée avec l’application dédiée propose ainsi un mapping 3-D, une évaluation des distances ,un tracking de tir, les cartes de scores, des statistiques professionnelles ou encore des conseils pour améliorer son jeu au fil de la partie en indiquant notamment la zone qu’il est préférable de viser. Frédéric Arnault aujourd’hui responsable numérique de Tag Heuer en parle comme d’un modèle « orienté vers la performance proposant des expériences digitales pas uniquement pour le golf, mais d’autres sports et de nombreuses activités quotidiennes ». L’élégance et le style de la montre, avec un boîtier de 45 mm en Titanium vont bien entendu de paire. La montre est d’ores et déjà disponible au prix de 2.400 euros sur le site du constructeur.

Bientôt un nouveau patron chez Tag Heuer

Le 1er juillet, Frédéric Arnault prendra la suite de Stéphane Bianchi à la tête de Tag Heuer. Le jeune patron de 25 ans, a déjà annoncé qu’il comptait moderniser la marque et investir massivement dans le secteur des montres connectées afin de conquérir de nouveaux clients. Il avait déjà été aux commandes du chantier de la Tag Heuer Connected.

Il a expliqué à nos confrères du journal suisse « Le Temps » que les montres connectées seront « un des piliers de la marque. Ces produits constituent un point d’entrée dans l’horlogerie pour de nombreux clients qui pourront acheter par la suite des montres mécaniques. Ce sont des offres complémentaires qui ne se concurrencent pas directement. » Son prédécesseur va lui prendre la tête de la division Montres et Joaillerie du groupe LVMH.