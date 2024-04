La dernière tablette Xiaomi est à un prix imbattable dès sa sortie sur Rue du Commerce

Alors que Xiaomi annonçait la sortie de ses nouveaux produits il y a seulement quelques jours au Mobile World Congress 2024, Rue du Commerce propose, dès l’arrivée sur le marché de la tablette PAD 6S PRO, une offre imbattable.

Xiaomi a marqué sa présence en France en introduisant les tablettes comme la Pad 5, ciblant principalement des produits de milieu de gamme plutôt abordables. Cependant, avec l’introduction de la Pad 6S Pro le 25 février, l’entreprise démontre son engagement à enrichir sa gamme avec des appareils plus performants.

Et pour fêter cette sortie comme il se doit, Rue du Commerce vous offre 150€ de réduction sur la tablette ! On vous explique.

Xiaomi PAD 6S PRO, la nouvelle tablette à -150€ sur Rue du Commerce

La tablette Xiaomi vient tout juste de sortir (le 6 avril 2024), mais chez Rue du Commerce, la PAD 6S PRO est déjà en promo ! Alors qu’elle était annoncée à 699€, vous pouvez la retrouver sur le site à seulement 549€, soit une belle réduction de 150€. Difficile de faire mieux pour une sortie remarquée !

Sur Rue du Commerce, la livraison vous est offerte et est effectuée en une dizaine de jours. Vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois avec Cofidis (incluant des frais). Enfin, une garantie de 3 ans est disponible sur votre tablette.

Xiaomi PAD 6S PRO, la tablette qui vous fera vite oublier l’iPad Pro

La Pad 6S Pro offre une version à la fois plus grande et plus premium par rapport à la Pad 6. Ainsi, elle essaie de rivaliser avec l’iPad Pro et de se positionner comme une option de remplacement aux ordinateurs portables.

Une tablette XXL

La Pad 6S Pro se distingue par sa taille imposante, mesurant 278,70 mm en hauteur et 191,58 mm en largeur, tout en conservant une silhouette élancée de seulement 6,26 mm d’épaisseur.

Avec un poids de 590 grammes, elle reste assez légère pour ses dimensions. Son esthétique est sobre et évoque le design caractéristique des smartphones de la marque. Sachez par ailleurs qu’elle est lancée en France qu’en un seul coloris : gris – Graphite Gray.

Un écran haut de gamme

L’élément le plus remarquable de la Pad 6S Pro est incontestablement son écran de 12,4 pouces qui offre une résolution de 3K (3048 x 2032 pixels). Néanmoins, l’appareil utilise une technologie d’écran LCD.

Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, il promet une brillance maximale de 800 nits et supporte le Dolby Vision, garantissant ainsi une qualité d’image supérieure. Pour protéger cet affichage, un verre Corning Gorilla Glass 5 est utilisé. Au cœur de la tablette, le processeur Snapdragon 8 Gen 2 est épaulé par des configurations de mémoire vive de 8 ou 12 Go.

Accessoires Stylet et clavier magnétique Appareils photo Principal : 50 Mpx / Frontal : 32 Mpx Batterie 10 000 mAh Stockage 256 à 512 Go Charge rapide Oui Système d’exploitation Hyper OS

Côté prix et accessoires ?

Avec son positionnement plus premium, le prix de la Pad 6S Pro débute à 699 € (-150€ sur Rue du Commerce) pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec un coût additionnel de 100 € pour l’option clavier. Le clavier vendu séparément est proposé à 199 €, tandis que le stylet compatible est affiché à 99 €.

C’est une tablette définitivement plus pensée pour la productivité que pour le divertissement mais qui reste un atout majeur pour la marque quoi que vous souhaitiez en faire. Pour profiter de cette nouvelle tablette haut de gamme à moindre coût, vous savez ce qu’il vous reste à faire !