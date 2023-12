– 36% sur la tablette tactile Lenovo Pack M10 Plus, un prix sacrifié à saisir sur Boulanger

Si les tablettes avaient des superpouvoirs, la Lenovo M10 3ème génération serait définitivement celle qui sauve la journée en rendant les moments d’attente beaucoup plus palpitants. Et en plus elle est en promo du Darty et Boulanger. On vous explique tout.

Lenovo persiste et signe avec la troisième génération de sa tablette d’entrée de gamme, la Tab M10 Plus, offrant un petit bijou pour toute la famille assez étonnant. La firme reste fidèle à sa formule éprouvée tout en cherchant à perfectionner une expérience déjà bien établie. Deux gros géants du commerce reviennent en cette fin d’année avec une belle promotion sur la tablette qui pourrait bien faire un cadeau de plus pour la famille après ces fêtes !

Lenovo M10 Plus 3ème Génération 128GO : la tablette tactile à -36% sur Boulanger et une surprise en plus sur Darty

La tablette tactile Lenovo M10 Plus 3ème génération ne bénéficie par d’une mais de deux promotions plus qu’alléchantes ! Alors que Darty vous propose un pack avec la tablette + une coque de protection pour 169,99€ au lieu de 259,99€, Boulanger, eux, offre la tablette à 159,99€ au lieu de 259,99€, soit une économie de 100€.



À savoir aussi que Boulanger vous offre un antivirus Norton pour tout achat de tablette ! De quoi streamer sans problème. N’hésitez pas à regarder notre avis sur l’antivirus Norton pour savoir s’il vaut encore le coup ! Aussi, l’enseigne reprend votre ancienne tablette. Évaluez l’état de votre ancien appareil en 2 minutes et faites des économies sur votre nouvelle Tablette Android LENOVO M10 Plus 3rd Gen 128Go.

Sur le site Darty, le pack n’est disponible qu’en click and collect. Vous pouvez vérifier les disponibilités dans les magasins Darty autour de chez vous et commander le pack directement sur le site. Pour les options en plus, Darty vous offre 4 mois d’abonnement à Deezer, et reprend également votre ancienne tablette !

Tablette tactile Lenovo M10 Plus 3ème Génération, ça vaut quoi ?



La Lenovo Tab M10 Plus 3ème Génération représente une belle avancée dans la nouvelle génération de tablettes, séduisante par son design et l’expérience multimédia exceptionnelle qu’elle offre. Arborant un boîtier métallique exceptionnel, cette tablette allie élégance et sophistication tout en maintenant une simplicité résolument moderne.

Son écran 10,61″ 2k et ses quatre haut-parleurs intégrés promettent une immersion totale dans vos divertissements. La qualité visuelle exceptionnelle de l’écran garantit une clarté et des détails saisissants, tandis que les haut-parleurs fournissent un son riche et captivant. Avec la Lenovo Tab M10 Plus 3ème Génération, vous êtes assuré de vivre une expérience multimédia qui balaye la concu !

Un design qui fait de l’ombre aux concurrentes…

La Lenovo M10 Plus (3e Gen) n’est donc certainement pas à ranger du côté des mauvaises tablettes, mais elle n’est pas non plus exempte de quelques points faibles. Idéale en tant que tablette familiale, elle séduira aussi bien les membres les plus jeunes que les adultes. Son écran offre une qualité appréciable, et son autonomie satisfaisante saura combler plus d’un utilisateur.

Cependant, il est important de souligner que cette tablette révèle ses limites assez rapidement, notamment en ce qui concerne ses performances. Bien que respectables, elles peuvent montrer leurs failles lors d’une utilisation intensive. Comme c’est souvent le cas avec les tablettes, la partie photo n’est pas son point fort et est plutôt à réserver aux besoins de visioconférences. En somme, la Lenovo M10 Plus (3e Gen) s’illustre davantage comme une tablette polyvalente pour un usage familial que comme une bête de course pour des tâches plus exigeantes.

Les plus Design,

Affichage net et lumineux,

Autonomie,

Conception fine et portable,

Espace de stockage. Les moins Recharge peu rapide,

Photos.

Fiche technique de la Lenovo Tab M10 Plus 3ème Génération

Dimensions 158.8 x 251.2 x 7.45 mm Poids 465 g Diagonale d’écran 10.6 pouces Définition 1200 x 2000 pixels Dalle IPS Part de l’écran en surface 85.89

Vous avez maintenant deux belles promotions sur la tablette Lenovo M10 Plus 3ème Génération sur Darty et Boulanger, à vous de faire votre choix !