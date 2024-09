Huawei vend au rabais sa tablette tactile phare grâce à une grosse réduction

La tablette tactile Huawei MatePad 11 à moins de 200€ : une super tablette pour un prix mini. Ne la laissez pas filer, votre prochain binge-watching vous remerciera !

La rentrée scolaire, c’est toujours un moment où on a besoin de se rééquiper, que ce soit pour les cours ou juste pour être à jour avec la technologie. Et soyons honnêtes, c’est aussi l’occasion de trouver de bonnes affaires ! Si vous cherchez une tablette performante sans faire un trou dans votre budget, la Huawei MatePad 11 est actuellement en promo avec une réduction de 230 euros.

La tablette Huawei à moins de 200€ !

La tablette Huawei MatePad 11, habituellement à 429,99€, est actuellement à 199,99€ ! Oui, vous avez bien lu, c’est une réduction de 230€.

Huawei MatePad 11 : que vaut-elle pour une tablette à moins de 200€ ?

La Huawei MatePad 11 s’impose comme une candidate sérieuse pour ceux qui cherchent une tablette de qualité sans se ruiner, voici pourquoi :

Technologie

La MatePad 11 est équipée d’un écran FullView 2,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela veut dire que les images sont fluides et nettes, un vrai plus si vous aimez les vidéos ou les jeux. Elle fonctionne sous HarmonyOS, le système d’exploitation maison de Huawei, conçu pour offrir une expérience fluide et bien intégrée, surtout si vous utilisez déjà d’autres produits Huawei.

Applications et compatibilité

Côté applications, vous trouverez l’AppGallery, la boutique d’apps de Huawei. Elle ne rivalise pas encore avec le Play Store ou l’App Store, mais elle propose une sélection assez large pour couvrir la plupart des besoins quotidiens. Et puis, pour les applications que vous ne trouvez pas, il y a souvent des alternatives.

Design et praticité

Avec son design élégant et léger, la MatePad 11 est facile à transporter partout, que ce soit dans un sac à dos ou simplement à la main. Elle offre une autonomie solide, vous permettant de l’utiliser tout au long de la journée sans avoir à courir après un chargeur, ce qui est toujours un bon point, surtout si vous êtes du genre à oublier votre chargeur à la maison.

Différences entre la Huawei MatePad 11 et l’iPad (9e génération)

Pour mieux comprendre où se situe la Huawei MatePad 11, comparons-la à l’iPad de 9e génération, qui est l’une des références du marché.

Caractéristique Huawei MatePad 11 iPad (9e génération) Écran 120 Hz 60 Hz OS HarmonyOS iPadOS App Store AppGallery App Store Prix Moins de 200€ À partir de 389€ Autonomie 10 heures 10 heures Stylet M-Pencil Apple Pencil Stockage 128 Go 64 Go Processeur Snapdragon 865 A13 Bionic

Alors, que peut-on en dire ? Pour un budget sous les 200€, la Huawei MatePad 11 s’en sort vraiment bien. Son écran est super fluide, ce qui rend l’utilisation agréable, que ce soit pour surfer, regarder des vidéos ou jouer à des jeux. Si vous cherchez une tablette performante sans casser la tirelire, celle-ci est clairement à considérer. Elle réussit à offrir un bon équilibre entre performance et praticité, tout en restant abordable.