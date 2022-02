Zlatan Ibrahimovic a dit un jour : “Les gens riches n’achètent pas leurs meubles à Ikea. Mais les gens intelligents, si”. Aujourd’hui, nous venons frontalement contester son point de vue, avec le meilleur exemple qui soit : les tables basses ! Mine de rien, c’est un atout de décoration majeur. Située au centre du salon, il n’est pas rare qu’on se réunisse autour, à l’occasion d’un apéritif, d’un goûter, ou même d’un plateau-télé. Ainsi, dans le cas où vous disposeriez d’un budget confortable, sans pour autant nécessiter qu’il approche celui d’un footballeur pro, nous avons trouvé quelques modèles de tables basses innovantes et high-tech. Relativement onéreuses, mais dans des styles très variés, elles auront peut-être le mérite d’inspirer les plus bricoleurs ou de vous donner des idées pour refaire votre salon ou même l’espace détente des locaux de votre boîte.

Table basse design Hermione spéciale jeux : notre coup de cœur

On commence sur les chapeaux de roue avec notre table préférée, au concept simple mais attractif. En effet, ses tiroirs renferment des plateaux de jeu qui vous serviront autant pour jouer aux dames, aux échecs, aux cartes ou au backgammon. Bien entendu, il existe une surface vierge pour tous les autres jeux de plateaux que vous auriez à la maison. Faite en bois de cerisier massif, elle ne manque pas d’habiller votre salon. Si le style vous plaît mais que vous n’avez pas l’âme très joueuse, vous pouvez tout de même acheter une table en bois massif française sur le même site spécialisé !

Coffee Table avec plateau intégré : un esprit zen dans un intérieur zen

Avis aux amateurs de thé. La Rectangular Coffee Table, en bois et métal, dispose de moult rangements, mais surtout d’un petit plateau de bois amovible. Pour l’option A, celui-ci peut largement accueillir 6 tasses à café en plus d’une petite théière. Une option B étend la largeur du plateau à toute la longueur de la table. Celui-ci cache en fait un autre plateau dépliable à hauteur de votre canapé. Idéal pour un plateau-télé à deux, peut-être même trois personnes.

C’est simple, c’est pratique, c’est élégant, ça coûte moins de 900 €, on apprécie, tout naturellement !

Table basse avec réfrigérateur et enceintes intégrés Sobro

On continue avec la table basse Sobro qui intègre plusieurs fonctionnalités à la fois. La plus sympathique et évidente, c’est le frigo-tiroir. En vrai, c’est un peu gadget, et forcément énergivore pour une maison ou un appartement standard. En revanche, si vous avez une vie excessivement mondaine, ce sera sans doute un plaisir de recevoir vos invités avec un assortiment de 32 canettes et bouteilles de 33 cl d’eau pétillante ou de bières artisanales logées directement à portée de main. Vous pouvez désormais refaire le monde avec vos amis sans faire des dizaines d’aller-retour à la cuisine ! On notera également la présence de LED, de deux prises secteur, d’enceintes Bluetooth, 2 ports USB, avec des commandes directement sur la surface de la table. Les convives sont aux petits oignons ! Seul bémol : le site Waifair.com ne semble pas livrer en France…

Coosno, un table basse connectée au design futuriste !

Moins chère que la Sobro et dispo sur Indiegogo, la Coosno embarque à peu près les mêmes options que sa consœur. Pour nous, on trouve le design un peu plus difficile à assumer, qui ne conviendra pas à tous les intérieurs. En revanche, la contenance de son frigo atteint presque les 70 canettes. En outre, la table basse réagit à la commande vocale avec Google Home, sans parler des six haut-parleurs Bluetooth ! On apprécie également le fait de pouvoir recharger son téléphone par induction ou sur port USB. Enfin, l’atout kitsch : un écran de 160 000 couleurs sous le verre trempé pour une ambiance de boîte de nuit. Autant dire une petite folie qui ne servira qu’à des endroits où les soirées battent fréquemment leur plein !

La Table Kineti : une tablette en forme de table basse

Celle-ci nous a un peu tapé dans l’œil car elle renoue de façon plus ou moins lointaine avec un style art déco. L’écran, très robuste, sert de surface principale, tandis que le pied se fixe à une planche de bois pliée et vernie. On la verrait moins dans un salon que dans un bureau ou un espace d’échanges professionnels. L’idée est, bien évidemment, de profiter d’applications comme sur une tablette géante au moment de partager un cappuccino. Petite réunion improvisée, jeux, vidéos : tout est accessible sur un support waterproof. En revanche, cet équipement high-tech vaut son pesant d’or, un peu comme un écran plat. Pour ceux qui ont 5 000 € des poussières à dépenser dans un petit caprice !

Table Aquarium Maupiti : une déco nature pour un environnement calme

Et oui, toujours plus ! Cette fois, c’est carrément des poissons que l’on met à vos pieds. Certes, cela requiert beaucoup plus d’entretien, à prendre en compte au moment de l’achat. Mais pour donner du cachet à une pièce commune, c’est tout à fait intéressant. Imaginez prendre votre petit déjeuner, boire votre apéritif ou votre café juste au-dessus de votre petite faune aquatique… des instants hautement contemplatifs. On déconseillera néanmoins un tel achat pour une maison peuplée de chiens, de chats ou d’enfants. Bien que l’installation soit robuste, il convient de penser au stress que peuvent subir les poissons s’ils se sentent assaillis. Rappelez-vous la traumatisante Darla dans le Monde de Némo !