Les t-shirts connectés n’en sont qu’à leurs débuts. Des innovations inédites et créatives répondent doucement à différents besoins tant pour le sport, le stress que pour la communication. Bientôt, il sera possible de connecter votre smartphone à ces t-shirts intelligents et innovants très facilement !

Qu’est ce qu’un t-shirt connecté ?

Les t-shirts connectés sont peu nombreux et on ne compte encore que peu de modèles fiables sur le marché. Plusieurs innovations ont été pensées comme le NikeConnect avec les maillots de NBA ou Polo Tech de Ralph Lauren. Toutefois, ces prototypes n’ont pas tenu la route malgré les idées innovantes et prometteuses. Nous avons sélectionné pour vous les 10 meilleurs t-shirts connectés disponibles sur le marché. Des fonctionnalités variées qui répondront à chacun de vos besoins.

Top des Meilleurs T Shirts Connectés

Kit Hexoskin Pro, le t-shirt qui mesure vos performances

La marque Hexoskin est l’une des principales marques de vêtements connectés. Elle a réussi avec le temps à faire de ses innovations des incontournables. Le dernier modèle proposé : le Hexoskin ProShirt est équipé de l’appareil d’enregistrement Hexoskin Smart. Comme pour tous les vêtements connectés de la marque, il existe un modèle homme et un modèle femme. La version Pro compte plus de 20 innovations et améliorations comprenant avant tout un nouveau design, des capteurs cardiaques (ECG), respiratoires et d’activité. Ainsi vous pourrez suivre avec assiduité vos activités et votre sommeil. Surveiller votre stress et surveiller vos maladies cardio respiratoires font partie de votre bien-être. Des essais cliniques poussés ont été réalisés sur des malades, des policiers et des athlètes afin d’optimiser la prise en compte de toutes ces données essentielles.

Le kit disponible à 579$ contient un t-shirt, un appareil d’enregistrement, un compte gratuit à la plateforme de santé connectée Hexoskin. Vous aurez aussi accès aux applications IOS et Android qui vous permettent de visualiser en temps réel vos données physiologiques et le suivi d’activité. On vous laisse parcourir la longue liste d’innovations proposée sur ce dernier modèle pro sur le site d’Hexoskin.

I-Thermic, le t shirt distributeur de chaleur

Odlo s’est associé à la technologie thermique de Clim8 afin de proposer le t-shirt distributeur de chaleur le plus avancé au monde. Tous les porteurs de ce t-shirt intelligent peuvent contrôler leur microclimat sans avoir à ajouter de vêtements supplémentaires. Ainsi pour tous les athlètes et sportifs, l’hiver sera aussi agréable qu’un doux printemps. Ce t-shirt connecté se caractérise par un :

Système de chauffage autorégulateur

Système de batterie intelligent étanche

Tissu haut de gamme pour le meilleur confort thermique

Les capteurs réactifs sont tissés au cœur de la matière même de ce t-shirt innovant. Vous pourrez contrôler votre vêtement grâce à votre smartphone qui adapte le niveau de chaleur adéquat en fonction de votre activité.

Athos, le t-shirt connecté qui surveille votre évolution musculaire

Athos utilise un système breveté qui permet de mesurer les efforts réalisés par vos muscles au travail. Cette technologie fonctionne grâce à l’EMG (électromyographie). Elle est combinée à une intelligence artificielle puissante (IA) et à une application mobile qui vous expliquera avec précision comment fonctionne votre corps. Vous pourrez donc connaître parfaitement l’utilisation de vos muscles afin d’évoluer sportivement et de rester en bonne santé sans vous blesser. Vous entraînez plus intelligemment en respectant vos objectifs, c’est ainsi possible et ce, grâce à Athos. Sur le site vous pourrez vous procurer le t-shirt et le short composés de nombreux capteurs qui mesurent également votre biométrie. Évaluer vos performances en plein exercice, rien de plus facile avec cette gamme innovante et connectée. Toutefois ce t-shirt connecté n’est compatible qu’avec les appareils IOS.

QUS, un t-shirt connecté pour améliorer vos performances

QUS propose un vêtement connecté grâce à un capteur complet et discret qui vous suivra partout. Vous aurez la chance de surveiller toutes vos données physiologiques, d’améliorer vos performances et d’éviter les risques de blessures. Grâce à l’application QUS et à l’unité embarquée, entrez vos objectifs personnels et suivez votre évolution sportive au quotidien. Vous garderez un œil sur vos calories dépensées, votre fréquence cardiaque et respiratoire ainsi que sur vos données vitales. Partez faire du sport sans aucun autre gadget que ce capteur intégré ! Il saura également établir une carte grâce à la géolocalisation intégrée.

Ambiotex, le t-shirt connecté qui contrôle votre stress

Ambiotex fait partie de ces wearable 3.0 qui vous offre la possibilité de contrôler votre niveau de stress, de gérer vos entraînements et d’appréhender votre propre corps. Ce t-shirt possède des capteurs intégrés et analyse votre :

Condition physique

Paramètres vitaux

Niveau de stress

Il peut également déterminer le seuil anaérobie – le seuil anaérobie correspond à l’intensité d’exercice maximale pouvant être maintenue pendant une période prolongée avant que l’acide lactique ne s’accumule de manière trop importante dans le sang -. Le boîtier connecté à votre t-shirt, TechUnit, recueille toutes ces données et les collecte sur l’application dédiée disponible sur IOS et Android. Cette nouvelle technologie est disponible pour 249,90€.

Le t-shirt à énergie infrarouge d’Under Armour

Under Armour, la célèbre marque de vêtements de sport américaine a développé une gamme de vêtements intelligents : Recover. Le t-shirt pour homme Sleeveless, par exemple, intègre des minéraux qui absorbent l’énergie que vous dégagez pour ensuite la réfléchir à nouveau dans l’ensemble de vos muscles du haut du corps. Cette réflexion infrarouge permet de moins fatiguer vos muscles et de récupérer plus rapidement. Ainsi, ce t-shirt intelligent vous épargne des courbatures trop importantes et vous apporte une énergie durable. Le design d’Under Armour est bien pensé grâce, ici, à un tissu en tricot doux et léger et à des emmanchures nervurées à pointes travaillées. Ce tissu doublé de minéraux vous permettra d’améliorer votre endurance sportive et d’apporter davantage d’énergie à votre musculation.

Xiaomi, le futur t-shirt connecté réalisateur d’électrocardiogramme

Pas encore disponible en France, Xiaomi continue de réaliser des prouesses techniques et technologiques. Ils ont conçu et mis sur le marché chinois un t-shirt connecté capable d’effectuer en 60 secondes un électrocardiogramme. Mija Sport ECG-T vous permet de suivre consciencieusement votre activité cardiaque. Xiaomi a expliqué que ce t-shirt connecté propose “une analyse approfondie du stress mental et de la fatigue physique, une surveillance de la fréquence cardiaque lors de l’effort”. Vous devrez vous procurer l’application Mi Home afin d’obtenir un électrocardiogramme. Le capteur fixé sur le tissu du t-shirt au niveau de la poitrine se met à vibrer dès lors que votre fréquence cardiaque dépasse la normale. Vous devrez toutefois patienter pour vous le procurer en France !

Nexkin, le t-shirt intelligent de Chronolife

Chronolife est une société française spécialisée dans l’HealthTech. Le t-shirt intelligent et lavable proposé par Chronolife prend en compte 5 paramètres physiologiques :

Température corporelle

Fréquence cardiaque

Suivi de l’activité

Respiration abdominale / thoracique

Pression pulmonaire

Ces capteurs innovants et discrets vous permettent de garder un œil attentif sur votre santé. Ce t-shirt intelligent est assez agréable pour être porté toute une journée ce qui permet d’obtenir des données fiables et constantes. Ces données seront traitées et transférées sur des serveurs sécurisés afin d’être examinés par des professionnels de la santé.

Cutecircuit, le t-shirt qui envoie des calins et ressent la musique

Cutecircuit a développé des t-shirts ultra connectés qui n’ont rien à voir avec les modèles précédemment présentés. En effet, les deux modèles proposés HugShirt et SoundShirt ont des fonctionnalités définies très particulières. Le premier modèle vous permet d’envoyer des câlins virtuels via l’application Hug Shirt. Les capteurs présents sur le t-shirt permettent de reproduire les sensations exactes d’un câlin même à l’autre bout du monde. Le tissu imprimé numérique doux et extensible met en évidence les zones d’actions et de sensations du câlin.

Le second modèle, disponible seulement en pré-commande pour l’instant, vous permet d’être 100% immergé dans l’univers musical. Grâce à l’application et à la réalité virtuelle vous pourrez ressentir la musique depuis votre t-shirt connecté. D’abord disponible pour les concerts etc, il est aujourd’hui disponible à la vente afin de profiter pleinement de cette innovation inédite. Des sensations dites haptiques vous offrent la chance de ressentir grâce aux capteurs, la musique sur votre peau par des pressions et vibrations. Une avancée technologique qui sera susceptible d’être utile pour les personnes malentendantes ou sourdes.

Lyne Up, le t-shirt qui soulage votre dos

Lutter contre les maux de dos, les lumbagos et les mauvaises postures, c’est possible grâce à ce t-shirt intelligent Lyne Up conçu par Percko. Ce t-shirt soulage vos douleurs, renforce vos muscles et rééduque votre dos. La gamme Lyne est reconnue comme un dispositif médical. Il vous permet de réaligner naturellement votre colonne vertébrale et réduire les pressions sur vos vertèbres. Le port de ce t-shirt intelligent mobilise vos muscles du dos afin de les renforcer et d’atténuer les maux de dos. Ce dispositif médical promet en 21 jours de ré apprendre à se tenir droit et de conserver sur le long terme une bonne posture adaptée à votre bien-être.