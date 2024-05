Savez-vous à quoi servent les symboles sur votre micro-ondes ?

Le micro-ondes est un appareil essentiel dans toutes cuisines ou du moins celles d’aujourd’hui. Pourtant, beaucoup d’entre nous n’utilisent qu’une fraction de ses capacités, souvent limités au bouton « Start » ou « +30 sec ». Mais si vous saviez tout ce qu’il est capable de faire, vous seriez surpris…

Pour tirer le meilleur parti de cet outil, il est crucial de comprendre les divers symboles présents sur votre micro-ondes. Ces icônes, souvent ignorées, peuvent transformer votre façon de cuisiner en rendant la cuisson plus précise et adaptée à vos besoins.

Symboles de décongélation

Le micro-ondes est particulièrement utile pour décongeler les aliments rapidement. Les symboles de décongélation les plus courants sont la goutte et le flocon de neige. Ces icônes indiquent que l’appareil ajuste sa puissance pour décongeler les aliments de manière uniforme, sans les cuire. Certains modèles demandent même le poids de l’aliment pour optimiser ce processus.

Cuisson vapeur

Pour ceux qui cherchent à manger plus sainement, de nombreux micro-ondes sont équipés d’un mode de cuisson vapeur. Représenté par des nuages, ce mode utilise un panier spécial pour cuire les légumes tout en conservant leurs nutriments. La cuisson vapeur est idéale pour préparer des repas équilibrés sans utiliser d’huile ou de graisse supplémentaire.

Fonction gril

Le symbole du gril, souvent une ligne en zigzag, permet d’obtenir une cuisson dorée et croustillante, parfaite pour les gratins et certaines viandes. Certains micro-ondes combinent le gril avec la chaleur tournante, représentée par une hélice de ventilateur et une ligne en zigzag, pour une cuisson uniforme et rapide.

Mode pizza

Plus original, mais finalement tout le monde l’a sur son micro-ondes sans s’en rendre compte, il est représenté par une icône de chaleur tournante avec une ligne en bas. Ce mode garantit une cuisson parfaite pour les pizzas et les quiches ! Ce mode utilise une combinaison de chaleur et de micro-ondes pour cuire uniformément la pâte et les garnitures.

Chaleur tournante et chaleur sole

Les micro-ondes avancés offrent des options de chaleur tournante, identifiées par une hélice de ventilateur et de chaleur sole (par le bas) ou voûte (par le haut), indiquées par des barres horizontales en bas ou en haut.

La chaleur tournante est idéale pour cuire les plats de manière homogène.

La chaleur sole est parfaite pour les tartes

La chaleur voûte pour gratiner les lasagnes.

Mode crisp

Le mode crisp, représenté par un plat avec des ondulations de fumée au-dessus, permet de cuire les aliments avec une texture dorée et croustillante similaire à celle d’un four traditionnel. C’est une option rapide et efficace pour ceux qui aiment les plats croustillants.

Autres symboles utiles

Le symbole « W » indique la puissance du micro-ondes, permettant de choisir l’intensité de cuisson. Le cadenas, symbole de sécurité, verrouille la porte du micro-ondes, essentiel pour éviter les accidents domestiques, surtout avec des enfants.