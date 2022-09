Switchbot est devenu un acteur majeur de la domotique en proposant une foule d’appareils connectés capables d’activer et de mesurer un peu tout et n’importe quoi. Parmi eux, le Switchbot Meter s’est tranquillement fait une place, en tant que capteur de température et d’humidité au tarif agressif et aux performances très satisfaisantes. Mais, alors qu’il était installé sur son trône, voilà que débarque le Switchbot Meter Plus, plus grand, plus fort et 5€ plus cher. Entre les deux, qui va gagner la bataille des thermomètres/hygromètres connectés ? Réponse dans cet article.

Présentation des Switchbot Meter et Switchbot Meter Plus

Les Switchbot Meter et Meter Plus fonctionnent comme des thermostats avec pour but de capter la température et l’humidité, et de transmettre ces informations à une centrale domotique. Sur le site officiel de Switchbot, ces deux appareils sont vendus aux tarifs de 14,99€ (Switchbot Meter) et 19,99€ (Switchbot Meter Plus). Voici leurs caractéristiques communes.

Les caractéristiques communes aux deux thermomètres/hygromètres connectés Switchbot

Tout d’abord, bien que leur aspect soit un peu différent, on pourra tous remarquer que le design reste sensiblement le même. La température et l’hygrométrie ainsi que la batterie sont affichées de la même manière sur l’écran LCD. Pour ce qui est de la précision des mesures, aucune différence entre les deux :

Marge d’erreur de 0,4°C de -20°C à 0°C

de -20°C à 0°C Marge d’erreur de 0,2°C de 0°C à 65°C

de 0°C à 65°C Marge d’erreur de 0,3°C de 65°C à 80°C

de 65°C à 80°C Pas de marge d’erreur de 0% à 10% d’humidité relative

de 0% à 10% d’humidité relative Marge d’erreur de 2% de 10% à 90% d’humidité relative

de 10% à 90% d’humidité relative Marge d’erreur de 4% de 90% à 99% d’humidité relative

Les manières d’installer le Switchbot Meter et le Switchbot Meter Plus sont les mêmes pour trois façons : plaqué au mur en fixant la plaque métallique, fixée au frigo comme un magnet ou tout simplement posée sur une surface plane. Il est possible de stocker les données localement pendant une durée fixe et en ligne en illimité (à l’aide du Hub Mini).

Pour finir, leur batterie est d’une durée de 360 jours et ils sont capables d’envoyer des notifications d’alerte sur votre smartphone.

Le Switchbot Meter

Les nouveautés du Switchbot Meter Plus par rapport au Switchbot Meter

Au-delà des caractéristiques communes aux deux Switchbot Meter, la version Plus arbore des nouveautés et améliorations intéressantes.

De nouvelles méthodes d’installation

Sur le Switchbot Meter, il existait de nombreuses méthodes d’installation. Le modèle Plus propose, quant à lui, trois nouvelles façons d’installer votre thermomètre/hygromètre (3 communes et 3 nouvelles). Vous pourrez donc installer votre modèle Plus avec le support au dos, sur le mode 1 ou 2 (plus ou moins incliné) ou l’accrocher quelque part à l’aide de la fente au dos du module.

Le Switchbot Meter Plus

Un nouvel écran sur la version Switchbot Meter Plus

Comme vous pouvez le voir sur les précédentes photos, le nouveau modèle est bien plus grand : son écran fait 3 pouces en diagonale, tandis que le Switchbot Meter classique a un écran de 2,1 pouces, ce qui représente un agrandissement de près de 43%.

De plus, le modèle sorti début 2022 dispose d’un affichage un peu plus épais, comme si les données principales (température et humidité) étaient en gras. Il est aussi important de noter l’apparition d’un petit émoji en haut à gauche de l’écran du Switchbot Meter Plus, indiquant le niveau de confort, une nouvelle fonctionnalité dont nous allons vous parler.

L’apparition de données de confort

Un petit émoji en haut à gauche de l’écran a été ajouté au Switchbot Meter. Il varie selon le taux d’humidité de la pièce. Ainsi, lorsque l’atmosphère est trop sèche, il vous préviendra en affichant une goutte d’eau, tandis que si l’air ambiant est trop humide, trois gouttes s’afficheront. Dans le meilleur des mondes, un simple émoji souriant est affiché. C’est une fonctionnalité très intéressante, car bien que l’on sache facilement à quoi correspond une température, la lecture de l’humidité est encore méconnue.

Une meilleure capacité de stockage

Un des grands avantages du Switchbot Meter, c’est qu’il peut stocker les informations de température et d’humidité localement ou sur un serveur. Ici, vous retrouverez une belle amélioration concernant la durée de stockage des données. Alors qu’elle est de 30 jours sur le modèle Switchbot Meter, son successeur affiche une capacité de stockage de 68 jours, soit plus du double !

switchbot meter plus accroche murale

Verdict : Le Switchbot Meter Plus apporte-t-il de réelles améliorations pour son prix ?

Les améliorations apportées par le Switchbot Meter Plus sont très utiles et valent largement une augmentation de 5€. Cependant, à cause du prix dérisoire du Switchbot Meter, une augmentation de 5€ représente une augmentation de 33%, ce qui est assez élevé. Il faudra néanmoins prendre en compte le fait que la version Plus garde un rapport qualité/prix excellent. En somme, nous vous conseillerons les deux au même titre : il s’agit d’un choix personnel de mettre 5€ de plus ou non.