Nintendo Switch Pro ou 4K ou Switch 2 : date de sortie, rumeurs, design, prix et infos

Ce sont des rumeurs et informations qui reviennent avec insistance ces derniers mois. Nintendo aurait pour ambition de développer deux nouvelles consoles Switch, une Switch Pro et une Switch 4K. Qu’en est-il ? On fait le point avec vous sur les informations qui sont disponibles aujourd’hui.

Ira ? Ira pas ? Alors que la Switch OLED vient de débarquer sur le marché, on se tourne désormais vers l’avenir et les prochaines ambitions de Nintendo sur le marché des consoles de jeux. Deux grandes pistes semblent être sur la table, même si l’entreprise japonaise n’assume pas complètement les projets de Switch Pro ou Switch 4K. Reste à voir si les deux consoles verront le jour, seulement une seule ou bien un mélange des deux.

Les ambitions de Nintendo

Aujourd’hui Nintendo est toujours un acteur essentiel du secteur du gaming. Là où Microsoft et Sony se bagarrent sur le marché des consoles de salon, celui des modèles portables et très largement dominé par Nintendo. Au cours des premiers mois de l’année 2021, de nombreuses rumeurs se sont succédées sur un modèle de Switch Pro. Celle-ci aurait alors eu un écran 1080p, une compatibilité 4K ou encore nouveau processeur. Dans les faits, nous avons eu le droit, le 8 octobre 2021, à une Switch OLED, simplement équipées d’un écran OLED. Oui mais voilà. Cela n’a pas suffi à mettre fin aux rumeurs.

Dans le détail, on se doute bien que Nintendo se doit proposer une nouvelle console. La Switch affiche effectivement désormais quelques longues années au compteur. Mais la question de la succession est toujours problématique. On se souvient du ratage de la Wii U alors que la Wii avait été un très grand succès. La Switch OLED est clairement une solution temporaire, avec une petite amélioration des performances mais c’est très loin de ce qu’espéraient de nombreux fans. Du côté de Nintendo, on considère aussi que le modèle de la Switch est encore loin de la fin de son cycle de vie mais qu’il faut préparer avec attention la prochaine phase. C’est notamment ce qui avait été annoncé en mai 2021, lors de la présentation des résultats financiers de Nintendo.

Révélations sur un kit de développement

C’est Bloomberg qui a dévoilé une véritable bombe sur le sujet des futures consoles de Nintendo à la fin du mois de septembre. Le média, connu pour la fiabilité de ses informations, affirme alors que Nintendo a donné des kits de développement à des studios. Ceux-ci doivent produire des jeux pour une console capable de tourner en 4K, soit 3.840 x 2.160 pixels. Des employés de Zynga auraient notamment confirmé l’information mais plus d’une dizaines d’entreprises seraient concernées.

Un ultime démenti de Nintendo

Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2021, Nintendo a émis un nouveau démenti afin de mettre fin aux rumeurs multiples. L’objectif ? Battre en brèche les théories sur un kit de développement pour une Switch Pro ou une Switch 4K. L’information sur le développement de jeux pour ces consoles circulant avec trop d’insistance. L’entreprise assurait alors qu’aucune nouvelle console n’était prévue hormis la Switch OLED, sortie entre temps.

« Un article daté du 30 septembre 2021 prétend à tort que Nintendo fournirait des outils pour permettre le développement de jeux pour Nintendo Switch compatibles avec la 4K. Afin de nous assurer de la bonne compréhension de nos investisseurs et de nos clients, nous voulons clarifier le fait que cet article est faux. Nous souhaitons aussi répéter que, comme nous l’avions dit en juillet, nous n’avons aucun plan pour un nouveau modèle de Switch à l’exception de la Nintendo Switch modèle OLED, qui sortira le 8 octobre 2021 ».

Si on regarde ce post de plus près, on peut remarquer que le constructeur nie fournir des outils pour le « développement de jeux pour une Nintendo Switch 4K », mais il ne nie pas le fait qu’il puisse le faire pour un autre type de Switch comme la Switch 2 ou la Switch Pro. Vérité ou fabulation ? Seul l’avenir nous le dira !

Rumeurs : Nintendo serait limité par la pénurie des puces

Qu’en est-il réellement ? Bien sûr, comme toujours sur des projets de ce type, le secret est essentiel pour une entreprise comme Nintendo. OLED ou 4K ? Dans les faits, la pénurie de puces aurait pu jouer un rôle essentiel pour l’entreprise japonaise. A la façon de ses concurrents comme Sony, c’est un frein majeur pour la production. Là où l’ambition initiale était bien de produire une Switch 4K à l’origine, le choix du modèle OLED, sorti début octobre, se serait imposé comme la seule alternative viable. La console pensée initialement aurait été beaucoup plus puissante et aurait permis une définition largement supérieure.

Une Switch 2 pour combler tout le monde ?

Nate the Hate, un insider Nintendo souvent très bien informé a apporté de nouvelles informations après la publication de l’article par Bloomberg. Concrètement, il ne s’agirait pas selon lui d’une Switch Pro. Il ignore encore exactement comment Nintendo veut positionner cette nouvelle console sur le marché. Plusieurs options sont possibles selon lui. La 4K serait bien au programme, grâce au DLSS ou à une autre méthode d’upscaling et pourrait alors sonner le glas de la Switch classique et de ses 89 millions d’adeptes. On porterai donc notre dévolu sur une sorte de Switch 2, mais qui impliquerai une segmentation potentiellement importante du marché et de gros problèmes de rétrocompatibilité ! Ce sujet doit sans aucun doute occuper un rôle majeur dans la réflexion de Nintendo autour de sa future console.

Que sait-on de la sortie de la Switch 4K ?

Si on continue de se baser sur les informations aujourd’hui disponibles concernant cette future console, on sait qu’une nouvelle Switch devrait sortir et qu’il s’agira d’une console hybride next-gen. Elle pourrait être utilisée en nomade mais aussi deckée, ce qui a fait jusque-là le véritable succès de la Switch.

Quid des caractéristiques pour la Switch Pro ?

Selon le youtubeur et leaker Nate The Hate, la sortie d’une Switch Pro ou Switch New-Gen est concevable. Elle pourrait prendre en charge la 4K via Nvidia DLSS, ce qui signifie qu’elle ne sera pas loin des caractéristiques des PS5 (et de la possible future PS5 slim) et Xbox Series X (et des rumeurs de Xbox Series XS). Mais cette nouvelle Switch aura un avantage par rapport à ces consoles puisqu’elle restera portable, avantage qui pourrait lui assurer une place de choix.

Quelle date de sortie pour la nouvelle console ?

Bien sûr, alors que les rumeurs se multiplient, la tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois. Tant que Nintendo n’aura finalement pas annoncé sa nouvelle console, une incertitude pèsera sur le sujet. Selon les informations de Nate The Hate, Nintendo pourrait officialiser l’existence de cette nouvelle console entre la fin 2022 et le début 2023. Une date qui correspondra peu ou prou au 6e anniversaire de la Nintendo Switch. De quoi lui permettre de faire ses adieux en beauté…