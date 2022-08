On vous dit tout sur l’accès aux catalogues étrangers de Netflix pour bénéficier du meilleur de la plateforme grâce aux réseaux privés virtuels et en particulier à Surfshark, la référence du moment.

Vous voulez profiter de votre soirée devant Netflix pour voyager avec Alexander Supertramp dans Into The Wild ou vous émouvoir devant la complicité de François Cluzet et Omar Sy dans Intouchables ? Pas de chance, ces deux films comme de nombreux autres ne sont pas disponibles sur le catalogue français de la plateforme de streaming. Dans cet article, on vous explique comment utiliser un VPN pour contourner ces restrictions et pourquoi Surfshark est sur la plus haute marche de notre top des VPN pour regarder Netflix.

La complexité des catalogues des plateformes de streaming

Derrière le catalogue des plateformes de streaming se cache une vaste bataille pour les droits de diffusions des films, séries et autre documentaires. Selon les studios et les films concernés, les droits de diffusions ont des durées variables, sont réservés à certaines zones géographiques et peuvent être exclusifs ou non. Toutes ces variables ont pour conséquence des catalogues qui varient énormément dans le temps et d’un pays à l’autre.

Le cas des plateformes de streaming françaises

A cette complexité se rajoute une particularité française qu’on appelle la chronologie des médias. Ce mécanisme notifie le temps écoulé entre la sortie au cinéma et la sortie sur différents supports. Par exemple, la sortie d’un film en DVD est autorisée 4 mois après sa sortie en salle alors que la diffusion sur les chaînes gratuites est possible au bout de 22 mois.

Jusqu’en début d’année 2022, cette chronologie était extrêmement contraignante pour les plateformes de streaming puisqu’elle n’autorisait la diffusion d’un film que 36 mois après sa sortie en salle. Elle a récemment été modifiée, et Netflix peut désormais diffuser un film 15 mois après sa sortie.

Si Netflix a obtenu de pouvoir diffuser des films 15 mois après leur sortie, c’est un peu différent pour les autres plateformes comme Prime Video qui doivent eux respecter un délais de 17 mois. Cette différence s’explique notamment par une promesse d’investissement de la part de Netflix en France pour les prochaines année.

Le catalogue Netflix US n’est pas le plus complet

On pourrait penser que les Etats-Unis disposent du catalogue le plus complet. Et pourtant, d’autres pays comme la République Tchèque ou le Royaume-Uni ont des catalogues plus fourni grâce à un cadre juridique moins contraignants que la plupart des pays.

Pour savoir sur quel catalogue se trouve le film que vous recherchez, le site unogs.com répertorie l’ensemble des films présents sur la plateforme et les pays dans lesquels ils sont disponibles. Vous économiserez ainsi de longues heures à rechercher The Usual Suspects par exemple qui n’est visible qu’en Israël ou encore Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark accessible au Canada seulement.

Le VPN, la seule parade pour contourner les restrictions géographiques

Le VPN est avant tout un dispositif logiciel permettant de protéger vos données en créant un tunnel sécurisé et crypté entre votre appareil et le serveur du service que vous utilisez. Cette fonction permet également de rendre secrète votre localisation réelle.

Lorsque vous souscrivez à un VPN, vous avez accès à un certain nombre de serveurs répartis dans de nombreux pays dans le monde qui vous permettent de simuler votre localisation géographique. Ce dispositif vous permet ainsi d’avoir accès au catalogues étrangers des plateformes de streaming comme Netflix.

Conscient de cette situation, Netflix redouble ses efforts pour empêcher le fonctionnement des VPN sur sa plateforme afin de faire respecter les accords de licence qui ont été convenus avec les studios.

Surfshark, un des rares VPN fonctionnant avec Netflix

Les équipes de Surfshark travaillent sans relâche pour garantir l’accès au catalogue de Netflix de plusieurs pays étrangers en développant leur réseau de serveurs à travers le monde. A l’heure actuelle, Surfshark possède plus de 3000 serveurs répartis dans 65 pays et pas moins de 15 catalogues sont accessibles comme les US, le Royaume-Uni ou encore la Hongrie. Ce large choix vous permet d’avoir accès à la quasi-totalité du contenu Netflix.

Lors de notre test de Surfshark, nous avons été bluffé par son excellente vitesse de connexion qui lui permet d’être particulièrement à l’aise pour le streaming, le téléchargement ou encore le jeu en ligne. Mais malgré les efforts de Surfshark pour assurer la discrétion de son VPN, il peut arriver qu’il soit détecté par Netflix et que l’accès soit ainsi bloqué. Pour cela, il existe 3 solutions :

Changer de serveur

Netflix arrive parfois à empêcher l’accès à sa plateforme depuis un serveur du VPN en repérant son adresse IP. Pour contourner ce problème, il suffit généralement de choisir un autre serveur du même pays. Cette solution vous permet de vous connecter grâce à une nouvelle adresse IP qui n’est pas reconnue par Netflix. Il est parfois nécessaire de tester plusieurs serveurs avant de trouver le bon mais Surfshark dispose d’une vaste réseau de plus de 3000 serveurs vous offrant ainsi une grande résilience.

Changer de protocole de cryptage

Parfois, il est possible que vous arriviez à vous connecter à votre compte mais que l’application apparaisse comme en chargement perpétuel. Dans ce cas, vous devez changement le protocole de chiffrement.

Pour réaliser cette opération, il vous suffit de vous rendre dans les Paramètres de votre VPN, puis dans Paramètres Avancés et assurez vous de sélectionner le protocole OpenVPN ou WireGuard. Vous n’avez alors plus qu’à redémarrer Netflix pour profiter de votre catalogue !

Si ces deux solutions ne marchent pas pour quelconque raison, Surfshark a mis en place une assistance technique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par mail ou par chat en direct. Les équipes réactives et compétentes vous aideront à trouver une solution. Attention, s’il est possible de poser ses questions en français, la réponse sera effectuée en anglais et simplement traduite en français.