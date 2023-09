Comment profiter du vpn Surfshark gratuitement ?

Vous voulez sécuriser votre connexion internet mais vous doutez d’utiliser pleinement votre VPN ? Dans ce cas, rien de mieux qu’un essai gratuit et longue durée. Et pour ça, Surfshark est le meilleur avec un total de 67 jours d’essai gratuit. Voici comment en profiter.

A seulement 52,99€ par an, Surfshark est l’un des VPN les moins chers du marché et dispose d’un excellent rapport qualité/prix. Néanmoins, cela reste une somme conséquente, en particulier quand on n’est pas certain d’avoir besoin d’un réseau privé virtuel. Heureusement, Surfshark propose deux solutions qui vous permettront de bénéficier de tous les avantages du VPN pendant plus de 2 mois !

Ainsi, si vous recherchez un VPN gratuit Windows ou tout autre support, Surfshark est une excellente solution. Pour profiter de la durée d’essai la plus longue, vous pourrez compiler un essai gratuit de 7 jours et deux périodes de garantie satisfait ou remboursé de 30 jours chacune. Dans cet article, on vous explique pas à pas comment en profiter.

Si la plupart des VPN proposent une garantie satisfait ou remboursé d’une trentaine de jours, rares sont ceux qui proposent un véritable essai gratuit. Surfshark en fait partie, mais pour en profiter, vous devrez passer par le Google Play Store, l’App Store d’iOS ou de MacOS. Cet essai n’est, en effet, pas accessible depuis le site Surfshark.

L’essai gratuit de Surfshark vous donne accès à toutes les fonctionnalités du VPN sans aucune restriction. Vous pourrez donc tester tous les serveurs, et installer le VPN sur autant d’appareils que vous le souhaitez.

Commencez par installer sur votre smartphone ou sur votre Mac l’application Surfshark à partir du Play Store ou de l’App Store (sur iPhone ou Mac). Une fois l’installation terminée, ouvrez l’application, puis créez votre compte. Pour cela, vous n’avez besoin que d’une adresse mail et d’un mot de passe.

Ensuite, l’application vous proposera une offre, comme par exemple ici 52,99 euros par an, qui comprend un essai gratuit d’une semaine. Ainsi, en sélectionnant l’offre, vous ne serez débité qu’au bout de 7 jours. Surfshark précise qu’un rappel vous sera envoyé 2 jours avant la fin de la période d’essai. Si vous ne voulez pas procéder au paiement, pensez à bien résilier votre contrat avant les 7 jours.

Une fois que vous avez validé la période d’essai de 7 jours, vous pouvez installer le VPN sur n’importe quel appareil, y compris un ordinateur Windows. Connectez-vous avec le compte nouvellement créé pour profiter de toutes les fonctionnalités du réseau privé virtuel.

Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le Play Store (ou l’App Store), de cliquer sur votre profil, puis sélectionner Paiements et abonnements et enfin Abonnements. Une fois que vous êtes sur la page de Surfshark, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Annuler l’abonnement. Et voilà, le tour est joué.

Vous avez besoin d’un peu plus de temps ? On vous comprend, difficile de se faire une idée de toutes les utilisations d’un VPN en une seule semaine. Heureusement, Surfshark dispose d’une garantie satisfait ou remboursé qui vous permet de vous faire rembourser l’intégralité de votre abonnement même après 30 jours d’utilisation. Mieux encore, vous pourrez utiliser cette garantie deux fois avec le même compte à partir du moment où les deux périodes d’essai sont distantes de 6 mois minimum.

La politique de remboursement de Surfshark est limpide : le fournisseur de réseau privé virtuel propose un remboursement complet, peu importe le motif de l’annulation de l’abonnement dans les 30 jours suivant la date de démarrage de celui-ci.

Pour bénéficier de ce remboursement, vous devez en faire la demande au service client du VPN. Pour cela, depuis l’application, cliquez sur Paramètres, Obtenir de l’aide maintenant, puis Send us an email pour envoyer votre demande par mail ou Chat with us pour démarrer un chat.

Attention, pour profiter de la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, vous devez absolument avoir souscrit à l’offre depuis le Play Store ou le site officiel de Surfshark. La garantie n’est, en effet, pas valable sur l’App Store, que ce soit depuis un iPhone ou un Mac.

