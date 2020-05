Surface Earbuds, Microsoft dévoile ses écouteurs true wireless

L’information avait déjà fuité il y a peu, et c’est désormais confirmé directement par Microsoft qui vient de présenter ses nouveaux écouteurs true wireless, les Surface Earbuds mais aussi son nouveau casque, les Surface Headphones 2.

Les Surface Earbuds avaient déjà été dévoilés au mois d’octobre dernier. Ils sont désormais une réalité. Les premiers écouteurs sans fil de Microsoft devraient bientôt être disponibles en France et il est déjà possible de les précommander aux États-Unis. Une avancée qui devrait séduire de nombreux consommateurs alors que la marque a aussi dévoilé dans le même temps ses nouveaux écouteurs Surface Headphones 2.

Surface Earbuds : Microsoft à l’heure du true wireless

Avec les Surface Earbuds, Microsoft arrive enfin sur un segment du marché particulièrement attendu, celui des écouteurs true wireless. Nous avons donc le droit à un petit appareil qui est toutefois nanti d’un grand cache, à même de recouvrir tout l’intérieur de l’oreille. Sans surprise, on y trouve des contrôles tactiles sur ces écouteurs. Niveau technique, ces écouteurs true wireless prennent en charge le SBC et l’aptX. Par ailleurs, ils ont une résistance à l’eau de niveau IPX4.

Côté autonomie, le bilan devrait faire plaisir aux amateurs de musique au long cours puisque l’on peut compter sur 24 heures selon la multinationale américaine. Par ailleurs, les Surface Earbuds peuvent se recharger pour une heure de musique en seulement 10 minutes. Le son « Surface Omnisonic » permet par ailleurs, selon le géant américain, de régler l’écoute avec précision. Côté prix, il faudra compter sur 199 dollars aux Etats-Unis et 219,99 euros en France.

Les Surface Headphones se réinventent

Enfin, tout en dévoilant ses nouveaux écouteurs, Microsoft a aussi présenté le renouvellement de son casque audio. Le petit nouveau, le surface Headphones 2 affiche jusqu’à 20 heures d’autonomie. Disponible en gris clair ou noir mat, il est compatible avec les applications Microsoft 365, peut prendre la dictée sous Word, ou encore le sous-titrage et la traduction.

On regrettera en revanche le poids de 290,3 grammes qui le place plutôt dans la moyenne haute de ce genre d’équipements. Pour ceux qui ont besoin de tranquillité, le Surface Headphones propose aussi une fonction de réduction de bruit, pouvant atteindre 30 dB en mode actif. Des molettes permettent de régler le volume sonore ou le niveau de réduction de bruit active. Côté prix, il faudra débourser 279,99 euros. Son lancement est annoncé pour le 5 juin prochain dans l’Hexagone. Avec ses Surface Earbuds et Headphones 2, Microsoft compte bien se lancer dans la mêlée et venir concurrencer d’autres acteurs majeurs comme Google ou Apple.

