Comment supprimer son compte WhatsApp depuis son smartphone ?

La mise à jour de la politique de confidentialité de cette messagerie instantanée vous dérange ? Il est peut-être temps de l’abandonner et de faire disparaître vos informations et votre profil. On vous explique rapidement comment faire.

Pour cela, rien de plus simple, car la procédure ne compte que peu d’étapes pour la mener à bien. Tout d’abord, ouvrez l’application et appuyez sur les trois petits points en haut à droite. Choisissez ensuite les paramètres dans le menu déroulant qui s’affiche. Cette rubrique va vous permettre de sélectionner la partie des réglages concernant votre compte. Parmi les possibilités que celle-ci contient, vous trouverez l’option « supprimer mon compte » avec une icône de poubelle à sa gauche. Enfin, il faut confirmer son numéro de téléphone et ça y est, votre profil n’est plus ! L’application vous demandera au passage la raison de cette suppression.

Précisons que le processus peut prendre jusqu’à 90 jours pour effacer toutes vos données d’après WhatsApp. Il précise aussi cela : « Il se peut également que nous conservions vos informations pour des cas de problèmes juridiques, de violation des conditions ou encore dans un effort de prévention des risques. »

Un changement qui peut motiver la suppression de son compte WhatsApp

Depuis le 15 mai 2021, la messagerie instantanée suit de nouvelles conditions d’utilisation. À l’annonce de celle-ci quelques mois plus tôt, beaucoup d’utilisateurs ont grincé des dents. Le scandale vient de l’extension du partage des données de WhatsApp vers Facebook qu’elle apporte. En mai 2021, le commissaire allemand à la protection des données et à la liberté d’information de Hambourg a souhaité interdire ce partage pendant une période définie. Dans le communiqué de ce dernier, on peut y lire que ces nouvelles règles s’avèrent peu claires voir trompeuses. En outre, l’usage de la messagerie instantanée devait se dégrader progressivement pour les personnes n’ayant pas accepté ces conditions d’utilisation. Vous vous en doutez, beaucoup d’encre a coulé puisque cela pose des problèmes au niveau du consentement des utilisateurs.

Qu’en est-il maintenant ?

La situation a un peu changé depuis le mois de mai. En effet, d’après le site wabetainfo.com, ces conditions d’utilisations vont devenir facultatives et ceux qui les refuseront pourront quand même profiter pleinement du service. Néanmoins, il sera nécessaire de les accepter pour communiquer via WhatsApp avec des entreprises.

Wabetainfo.com est un site d’information indépendant portant uniquement sur WhatsApp. Ce dernier publie des articles sur l’actualité de la messagerie ainsi que ses mises à jour et ses nouvelles fonctionnalités.

Peut-on supprimer son compte WhatsApp depuis un navigateur ?

Contrairement à d’autres réseaux sociaux, il n’est pas possible de supprimer son compte depuis un PC. En effet, la déclinaison WhatsApp Web ne possède pas cette option dans ses paramètres.