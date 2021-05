La suppression via l’application

Si désactiver un compte de réseau social est quelque chose d’aisé, le supprimer définitivement demande parfois un peu plus d’efforts. Est-ce le cas pour Twitter et dans ce cas, comment le faire ? Nous avons déjà écrit et publié un article similaire à propos d’Instagram.

Pourquoi supprimer son compte Twitter ?

Contrairement à d’autres réseaux sociaux, l’oiseau bleu n’a pas subi de fuite massive de données récemment. Ses utilisateurs peuvent être plutôt sereins à propos de leurs informations personnelles. Supprimer son Twitter correspond davantage à une volonté de Digital Detox ou de faire table rase d’anciennes actions. Concernant la première, ce réseau social demeure très addictif et parfois, des mesures drastiques sont nécessaires pour s’en détacher. Quant à la seconde, la rupture entre Twitter avant 2017 et aujourd’hui ressemble à une motivation valable. En effet, les propos ne subissaient que peu de modération il y a quelques années. Maintenant, certains tweets issus de cette période ressortent avec la dénonciation de leurs auteurs. Plus largement, il y a peut-être des tweets que vous regrettez qui pourraient vous retombez dessus si un employeur trouve votre compte. Dans ce cas-là, la suppression est sans doute un bon choix.

Le fait de mettre votre compte en privé n’effacera pas vos tweets mais empêchera au moins que n’importe qui puisse les voir. Si du zèle vous manque pour le supprimer, privilégiez cette option.

Effacer son identité numérique

La suppression d’un compte Twitter peut s’inscrire dans une volonté plus étendue, celle de réduire la quantité d’informations concernant sa personne sur internet. Pour rapidement en faire le bilan, une simple recherche Google avec votre nom suffit. Certains peuvent regretter la présence de leur adresse, de leur activité professionnelle ou de leur visage par exemple. Sachez que tout faire disparaître est un exercice difficile tant la moindre chose laisse des traces.

Supprimer son compte Twitter

Une fois toutes les étapes franchies, impossible de revenir en arrière. Toutes les données et publications liées au compte vont disparaître définitivement du réseau social. Attention cependant, il peut en rester des traces sur les moteurs de recherche ou dans des archives comme le site Wayback Machine. La suppression passe par un temps où votre compte est simplement désactivé pendant une trentaine de jours. Il est possible de le réactiver pendant ce laps de temps.

La suppression sur ordinateur

Ouvrez votre navigateur et connectez-vous sur votre compte.

Cliquez sur plus et allez dans la partie « paramètres et confidentialité »

Rendez-vous dans la section « votre compte »

Sélectionner l’option « Désactivez le compte »

Avant de confirmer ce choix, Twitter vous donne un panel d’information pour être sûr que votre action est faites en toute connaissance de cause. Cliquez sur désactiver et voilà, votre compte sera supprimé au bout de ces 30 jours.

Une fois sur l’application, glisser sur la gauche pour faire apparaître la section paramètres et confidentialité en bas de l’écran

Allez ensuite dans la section « compte » puis glissez en bas pour y trouver l’option » Désactiver votre compte »

Vous trouverez la même liste d’informations que sur navigateur à propos de cette désactivation.

Comment effacer ses anciens tweets ?

Lorsque vos publications se comptent par centaines, leurs suppressions peuvent rapidement devenir pénibles. Heureusement, il est possible de les effacer par paquet sans se débarrasser de son Twitter. Pour cela, passez par les sites TweetEraser ou TweetDelete. Ce dernier permet de supprimer vos posts antérieurs à une durée définie ou qui contiennent un mot clé précis.

Comment effacer des tweets qui apparaissent sur Google ?

Même si votre compte est supprimé, certains de vos tweets peuvent encore apparaître dans les résultats de moteurs de recherche. Pour y remédier sur Google par exemple, il faut utiliser l’outil de suppression de contenu Google et y rentrer l’URL qui pose problème. Si vous ne souhaitez pas que vos futurs tweets soient visibles sur les moteurs de recherche, il suffit de cocher l’option « protéger mes tweets ». Autrement dit, passez votre compte en privé.

Comment sauvegarder mes données avant de supprimer mon Twitter ?

Lorsque vous allez dans l’option « Désactiver votre compte », Twitter affiche une liste d’informations qui mentionne les détails importants qu’implique ce choix. Parmi elles se trouve un paragraphe à ce propos. Il donne un lien qui, après avoir vérifié votre mot de passe, vous propose de faire une demande pour obtenir une archive. Ces données ne peuvent pas être acquises une fois le compte désactivé, veillez à les récupérer avant.

Vais-je perdre mes followers si je désactive mon compte Twitter ?

Tant que la limite des trente jours n’est pas atteinte, vos followers tout comme vos abonnements restent figés. Vous les retrouverez donc intacts si vous décidez de réactiver votre compte avant ce délai.