Comment et pourquoi supprimer son compte Snapchat ?

Ça y est c’est le grand pas en avant ! Vous décidez de faire une cure de désintox numérique. Et pour limiter la tentation, ne vaut-il pas mieux faire disparaître vos comptes sur les réseaux sociaux plutôt que de les laisser à l’abandon ? Cependant, une question vous taraude, comment faire ? On vous explique ça.

Pourquoi supprimer son compte Snapchat ?

Peut-être craignez-vous une exploitation à outrance de vos données ou une faille de sécurité. Néanmoins, le réseau social au petit fantôme ne semble pas impliquer dans un scandale de ce genre pour le moment. Cette suppression peut donc être motivée par deux raisons. Tout d’abord celle de s’éloigner de l’euphorie numérique et de l’addiction qu’elle peut causer. Que ce soit temporairement ou définitivement pour les plus motivés, un sevrage ne devrait pas faire de mal. Concernant la seconde raison, il est tout simplement possible que votre intérêt pour Snapchat ait drastiquement diminué au profit d’un autre réseau social. En effet, beaucoup d’utilisateurs privilégient maintenant Instagram, car ce dernier fait la même chose en plus de proposer du partage de photo. Alors que les stories pullulent dessus, il semble que Snapchat en voit de moins en moins.

« En mars 2017, les Stories du réseau social sont devenues plus populaires que celles de son concurrent direct Snapchat, créateur du concept. Aujourd’hui, elles sont utilisées par plus de 500 millions de personnes par jour (38), tandis que Snapchat plafonnait à 190 millions d’utilisateurs quotidiens en mars 2019. » Blog.digimind.com : Instagram, les chiffres incontournables en 2021 en France et dans le monde

Pour cela, connectez-vous si ce n’est pas encore fait puis sélectionnez l’icône avec votre bitmoji en haut à gauche de l’écran principal. Ensuite, cliquez sur le rouage en haut à droite, symbole par excellence de la rubrique des paramètres. Une fois dedans, il faut chercher la partie nommée «Assistance» et appuyer sur «J’ai besoin d’aide». Cela va ouvrir l’assistance Snapchat dans laquelle vous trouverez la mention « Mon compte et la sécurité ». Elle affichera un menu déroulant avec plusieurs options et notamment ce que nous voulons. En choisissant « Supprimer mon compte », un petit texte apparaît pour expliquer comment fonctionne la procédure. Il donne vers une dernière fenêtre où il faut rentrer son mot de passe pour enfin accomplir cet objectif.

Une fois la suppression validé, votre compte sera désactiver pendant 30 jours. Durant cette période, vous pouvez le réactiver à tout moment en vous y connectant. Une fois ce délais passé, il sera définitivement supprimé et la majeure partie de ses données avec.

L’exercice n’est pas bien plus compliqué. Snapchat n’a pas de déclinaison fonctionnelle sur ordinateur, mais possède bel et bien un espace pour gérer son compte. Il faut donc se rendre à l’adresse https://accounts.snapchat.com/accounts/welcome et se connecter à son compte. Vous recevrez sans doute un code par SMS pour vérifier votre identité. Une fois cette étape effectuée, vous voilà sur un portail avec diverses options y compris celle intitulée « Supprimer mon compte ». Cette dernière vous demandera de rentrer à nouveau votre mot de passe pour désactiver votre compte Snapchat.

Est-ce que Snapchat efface toutes ses données lorsqu’un utilisateur supprime son compte ?

Le réseau social au petit fantôme explique que les paramètres du compte, les Chats, Snaps et Stories ainsi que les données de votre appareil et celles liées à votre localisation sont effacés après 30 jours. Toutefois, il mentionne que « Il est possible que nous conservions certaines de vos données personnelles pour des raisons légales, commerciales ou de sécurité ». Cela concerne par exemple les informations à propos des achats que vous avez effectués sur l’application. En bref (presque) tout disparaît.

Pour cela, il faut à nouveau se rendre dans l’assistance Snapchat et sélectionner la partie confidentialité. Le menu déroulant qui en sort possède une rubrique « télécharger mes données » qui vous amène sur un texte explicatif et un lien vers accounts.snapchat.com. Au milieu de toutes ses options, vous trouverez celle pour obtenir vos données en envoyant une demande. Après un bref délai, vous recevrez un mail de Snapchat avec un lien de téléchargement pour finalement y jeter un œil ou les garder sous le coude.

