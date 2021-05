Est-il possible de récupérer les données d’un compte supprimé ?

Besoin de déconnexion, peur de la revente de données, autant de raisons pour vouloir supprimer son compte Instagram. Mais comment faire concrètement ? Voilà une explication complète du pourquoi et du comment !

Instagram, qu’est-ce que c’est ?

Définition

Instagram est un réseau social qui permet de partager photos et vidéos. C’est un moyen parfait pour être en contact avec des marques, des célébrités, des amis… Chaque utilisateur possède un compte et s’abonne à ceux des autres afin de connaître leurs actualités.

Chiffres

Ces chiffres sont témoins de l’attrait croissant pour les réseaux sociaux, que ça soit chez les plus jeunes comme chez les plus âgés. Voici une infographie qui retrace les principaux chiffres à connaître.

Pourquoi vouloir supprimer son compte insta ?

Il existe plusieurs raisons à vouloir supprimer son compte instagram. Les deux plus courantes sont la peur de la fuite de données et la volonté de déconnecter des réseaux sociaux.

Le problème de la fuite de données

Instagram a connu certains déboires concernant la protection de ses données avec plusieurs scandales à la clé. La fuite et la revente des données restent un combat quotidien pour ces médias. Enfin, c’est ce qu’ils annoncent. Le problème est que l’utilisateur ne peut pas savoir ce qui est fait de nos photos, vidéos, identités. Il est nécessaire d’être prudent et de limiter l’ajout de posts « compromettants ». Voire même d’être radical en décidant de supprimer son compte définitivement afin d’être assuré de la protection de ses données.

La volonté de déconnexion ou la digital detox

Une autre raison qui pourrait pousser à mettre un terme aux réseaux sociaux est la volonté de déconnexion.

L’addiction aux réseaux sociaux comme instagram est une réalité. Il est parfois nécessaire de faire un break, de se reconnecter à la réalité en passant moins de temps sur les réseaux. Pour ces raisons, lâcher son compte instagram peut s’avérer bénéfique. Le principe de la « digital detox » est une thérapie qui permet de déconnecter du monde digital, difficile aujourd’hui, mais d’autant plus important.

Distinction entre la désactivation et la suppression du compte

Avant de supprimer son compte instagram, il faut bien distinguer sa désactivation et sa suppression, deux techniques qui n’ont rien à voir et dont les finalités sont différentes.

Désactiver son compte, ça sert à quoi ?

Désactiver son compte, c’est le suspendre de manière temporaire. L’ensemble de votre profil, vos photos, vidéos, likes, commentaires sont cachés des autres utilisateurs. Vous ne pouvez plus utiliser votre compte. Mais, pour retrouver toutes vos données, il suffit de réactiver votre compte. Rien n’aura changé depuis la désactivation. Désactiver permet donc de faire une pause sans pour autant perdre son compte et ses données.

D’autres moyens permettent de vous rendre « invisible ». Vous pouvez aussi mettre votre compte en privé, supprimer vos « amis » devenus indésirables ou encore archiver vos publications pour qu’elles ne soient visibles que par vous.

Supprimer son compte, qu’est-ce que ça provoque ?

La suppression de son compte Instagram est plus radicale. Tout ce que vous avez sauvegardé sur ce réseau disparaîtra sans marche arrière possible. Si vous vous reconnectez sur insta, il faudra recréer un nouveau compte avec un nouveau pseudo.

Comment supprimer définitivement son compte insta ?

Nous allons voir comment supprimer son compte étape à étape.

Étape 1 : Rendez-vous sur le navigateur web sur votre portable ou ordinateur

Il est en effet impossible de supprimer son compte via l’application. Instagram cherche à empêcher au maximum que ses utilisateurs quittent le navire. Il faut donc se rendre sur un navigateur web pour pouvoir continuer votre démarche.

Étape 2 : Allez sur la page « Supprimer votre compte »

En cliquant sur ce lien, vous serez redirigé automatiquement sur la page qui vous permettra de supprimer votre compte. Une fois dessus, rentrez votre identifiant et mot de passe.

Si le lien ne marche pas, rendez-vous sur « Comment arriver au lien supprimer votre compte ? »

Étape 3 : Rentrez le motif de votre suppression et votre MDP

Lorsque vous arrivez sur la page de suppression de compte, vous devez choisir la raison pour laquelle vous souhaitez supprimer votre compte. Puis vous devez rentrer une dernière fois votre mot de passe. Une fois fait, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « supprimer » et le tour est joué.

Votre compte est définitivement supprimé

Comment désactiver son compte Instagram ?

Encore une fois, il faut être sur navigateur web pour pouvoir désactiver son compte. Plusieurs étapes simples sont nécessaires une fois que vous êtes rentré sur votre compte :

A partir du menu, allez dans vos paramètres en haut à droite

en haut à droite Cliquez sur « modifier profil »

En bas de la page, vous trouverez « désactiver temporairement mon compte »

Cliquez dessus et rentrez la raison de la désactivation et votre mot de passe

Il ne vous reste plus qu’à accepter

Comment accéder au lien « Suppression de votre compte » ?

Pour accéder à ce lien, il faut aller sur la page instagram de votre navigateur web. Ensuite, rendez-vous sur les paramètres de votre compte. Tout en bas de ce menu, cliquer sur « aide ».

Lorsque vous êtes sur la page d’aide de votre compte, il faut cliquer sur « gérer votre compte ».

Vous pouvez ensuite retrouver la rubrique « Suppression de votre compte » qui apparaît en 4e position sur le sommaire. En cliquant dessus, allez sur « Comment supprimer mon compte Instagram ? » et cliquez sur le lien « Supprimer votre compte ».

Comment supprimer un seul compte lorsqu’on en a plusieurs ?

Pour ne supprimer qu’un seul compte alors que vous en possédez plusieurs, il faut se rendre sur le menu du compte que vous souhaitez supprimer à partir de votre navigateur. Puis vous devez cliquer sur « déconnexion » dans les paramètres. Vous serez alors amené à vous reconnecter.

Connectez-vous au compte que vous voulez supprimer. Normalement, lorsque vous vous êtes connectés, l’autre compte n’apparaît plus.

Il ne reste plus qu’à suivre les étapes de « Comment supprimer définitivement votre compte ? ».

Peut-on supprimer son compte sur l’application ?

Il n’est pas possible de supprimer son compte Instagram ni même de le désactiver sur l’application Android ou IOS. Il faut le faire à partir d’internet.

Est-ce simple de supprimer son compte Instagram ?

Les étapes pour la suppression sont simples mais il est assez difficile de trouver la page pour les réaliser. Instagram fait en sorte de « cacher » la page pour dissuader ses utilisateurs de partir.

Est-il possible de récupérer les données d’un compte supprimé ?

Lors de la suppression, toutes les données disparaissent et il n’y a aucun moyen de les récupérer. Avant de supprimer son compte, il faut donc sauvegarder les photos et vidéos dans votre cloud. Pour cela, il est possible de télécharger une copie de vos données sur le menu d’Instagram dans paramètres, puis sécurité.