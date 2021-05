Facebook est un amas d’informations parfois pertinentes, mais aussi souvent inintéressantes et bourrage de crâne. Combien de temps passez-vous sur ce réseau à scroller sans réellement savoir pourquoi vous le faites ni ce que vous allez y apprendre ? Est-ce vraiment nécessaire ? Qu’est-ce que cela vous apporte vraiment ? Toutes ses questions peuvent amener à une chose inévitable : la suppression de votre compte pour de bon ! Et bien, vous tombez bien, on vous montre ici comment faire !

SI le sujet vous intéresse, nous avons aussi fait une rubrique sur la suppression de votre compte Instagram et la suppression de Twitter.

Pourquoi supprimer son compte Facebook ?

Facebook est le réseau social le plus utilisé dans le monde avec 2,85 milliards d’utilisateurs en février 2021. Pourtant, il connaît depuis quelques années un désintérêt croissant chez les nouvelles générations (15-24 ans) à l’instar d’autres médias tels que Snapchat ou Instagram.

Quand on parle de baisse du nombre d’utilisateurs, cela ne signifie en rien chiffre d’affaires plus bas. En effet, le géant américain a racheté en 2012 Instagram et détient aussi Whatsapp. Un groupe qui n’est donc pas à plaindre!

Toujours est-il que certains commencent à vouloir se séparer de leur compte, se déconnecter du monde virtuel ou simplement éviter une multiplication inutile de ses réseaux. Et pour cela, il est important de savoir comment faire. Attention, supprimer Facebook n’est pas aussi simple qu’il en a l’air. Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton « supprimer son compte ». Il y a plusieurs étapes à suivre.

Se séparer des réseaux sociaux

Supprimer son compte Facebook n’est donc pas une mince affaire ! Les GAFAM ont une fâcheuse tendance à vous rendre addict, addict aux réseaux sociaux. Facebook étant l’un des premiers, difficile de changer ses habitudes et de s’en séparer. Vous aurez besoin de vous munir d’une force mentale et d’une volonté de fer. Et heureusement, nous sommes là pour vous aider — aider est un bien grand mot, disons vous rendre la tâche plus aisée —.

Pour se faire, il faut déjà se demander si votre volonté de rompre avec Facebook est irrévocable ou n’est que passagère. Les processus sont différents. Imaginons d’abord que vous vouliez arrêter temporairement d’y accéder, pour faire une petite détox de réseaux sociaux. Voici comment procéder !

Désactiver son compte, ça change quoi ?

Si vous souhaitez faire une pause « Facebook » ou continuer à utiliser Messenger, il faudra désactiver temporairement votre compte. Cela vous permettra de masquer votre profil à tous les utilisateurs de Facebook mais pas votre nom. Vos amis peuvent toujours visionner vos messages et vous apparaissez dans leur liste d’amis. Aussi, dans les groupes Facebook, vos publications et messages sont toujours visibles. Enfin, vous pouvez toujours utiliser Messenger. La désactivation ne sert donc qu’à masquer votre profil et vous empêcher de voir le fil Facebook. Pour réactiver le compte, il suffit de se reconnecter et suivre les étapes. Deux manières de désactiver son compte existent : sur ordinateur ou sur l’application.

Désactiver son compte Facebook sur ordinateur

Pour désactiver votre compte sur ordinateur, il faut cliquer sur ce lien permettant d’accéder directement à la page de désactivation et suivre les instructions pour confirmer. Si le lien ne marche pas, vous pouvez aussi suivre les étapes suivantes :

Cliquez sur la flèche pointant vers le bas en haut à droite de la barre des menus.

Sélectionnez Paramètres et confidentialité , puis cliquez sur Paramètres .

Cliquez sur Vos informations Facebook dans la colonne de gauche.

Cliquez sur Désactivation et suppression .

Sélectionnez Désactiver le compte, puis cliquez sur Poursuivre la désactivation du compte et suivez les instructions pour confirmer.

Désactiver son compte Facebook sur l’application

La désactivation de son compte Facebook se réalise en plusieurs étapes :

Cliquez sur les trois barres parallèles en haut à droite de la barre des menus

Sélectionner Paramètres dans l’onglet Paramètres et confidentialité

Cliquez sur Propriété et contrôle du compte dans “Vos informations Facebook”

Sélectionner Désactivation et suppression puis Poursuivre la désactivation du compte

Il suffit ensuite de suivre les instructions pour confirmer la désactivation

Supprimer ses données définitivement, mais pourquoi faire ?

Supprimer définitivement son compte Facebook permet de ne plus partager ses informations, ni avec ses amis, ni même avec Facebook. Mais attention, supprimer son compte ne signifie pas forcement supprimer l’ensemble de ses données. En effet, Facebook les partagent avec d’autres applications. Il est donc important d’être conscient de tous ce que le partages de données peut engendrer et pourquoi il est important de faire attention à l’usage de ses données lors de la suppression de votre compte Facebook.

Eviter les fuites de données

Le premier point auquel il faut se méfier est la fuite de données. Si vous ne les supprimez pas, elles pourront être sauvegardées par ces autres applications. La fuite de données est un véritable problème de nos jours et de nombreux scandales ont déjà éclaté. Si vous de voulez pas que votre vie privée passe entre les mains d’organismes malveillants, il faut donc s’empresser de les supprimer – vous pouvez toujours les garder en faisant une copie sur votre ordinateur -.

Le scandale Cambridge Analytica est le parfait exemple des problèmes que peut engendrer la fuite de données. En 2014, cette société anglaise de conseil en gestion exploitait illégalement les données de 87 millions d’utilisateurs Facebook. Ces informations ont permis notamment d’influencer les intentions de vote en faveur d’hommes politiques pendant l’élection de Trump ou encore la décision du Brexit. La réaction tardive de Facebook n’a pas permis d’empêcher la récupération de ces données sur les utilisateurs.

Empêcher d’autres applications de conserver vos données

Un autre point concerne votre navigation sur d’autres applications telles que Spotify, netflix… En se connectant ou s’inscrivant sur certaines applications via son compte Facebook, toutes nos données sont préenregistrées et il n’y a rien d’autre à faire que d’accepter que Facebook donne ses données à l’application. Au final, cela peut être dangereux.

En supprimant son compte Facebook, ces applications pourront toujours garder en mémoire les données récoltées sur vous. Il est donc primordial de supprimer l’affiliation qui existe entre Facebook et les applications qui ont accès à votre profil.

Comment supprimer les applications affiliées à Facebook ?

Pour cela il faut suivre ses étapes :

Cliquez sur la flèche pointant vers le bas située en haut à droite puis sur Paramètres et confidentialités

Sélectionnez dans la barre de menu à gauche Applications et sites web

Cochez l’ensemble des applications et cliquez sur supprimer

Supprimer son compte Facebook, comment faire ?

Passons maintenant aux choses sérieuses, la suppression en tant que telle. Une fois que vous avez supprimé les applications tierces, ça y est, vous pouvez à présent rayer ce réseau social de votre vie. Pour cela, il existe deux moyens que l’on soit sur l’application mobile ou sur votre navigateur web.

Supprimer son compte sur ordinateur

Pour supprimer son compte, il faut d’abord suivre ce lien qui ouvre la page « supprimer compte Facebook ». Puis Facebook vous donnera des conseils à suivre avant la suppression. Le plus important et ce qui est conseillé de faire est de télécharger ses informations afin de garder en mémoire tous vos souvenirs passés sur Facebook. Lorsque vous avez réalisé cette étape, vous touchez au but.

Cliquez sur Supprimer le compte

Rentrez votre mot de passe une dernière fois

Confirmer la demande

Ca y est, votre compte est supprimé, enfin … Pas vraiment ! La suppression définitive est en fait programmée dans 30 jours. Vous avez donc 1 mois pour vous rétracter afin d’annuler la suppression. Cette dernière n’est donc pas encore effective.

Supprimer son compte Facebook sur l’application

Pour supprimer son compte sur l’application Facebook, vous devez suivez ces étapes :

Cliquez sur les trois barres parallèles en haut à droite

en haut à droite Sélectionnez sur Paramètres dans l’onglet Paramètres et confidentialité

dans l’onglet Cliquez sur Propriété et contrôle du compte dans Vos informations Facebook

dans Vos informations Facebook Choisissez « Désactivation et suppression » puis « Supprimer le compte »

» puis « Supprimer le compte » En poursuivant, Facebook vous demandera la raison de la suppression

Facebook vous recommande de télécharger vos informations et nous vous le conseillons aussi. Cela vous permet de garder pour vous uniquement toutes les informations relatives à votre compte (photos, vidéos, publications…)

Lorsque vous sélectionnez supprimer le compte, il ne vous reste plus qu’à rentrer votre mot de passe et le tour est joué

Est-il possible de sauvegarder ses données avant de supprimer son compte Facebook ?

Ne vous inquiétez pas, il est possible de télécharger et sauvegarder ses données avant de les supprimer. Pour ce faire, il faut vous rendre dans l’onglet « Vos informations Facebook » située dans les paramètres. Puis sélectionnez, Télécharger vos informations. Il ne reste plus qu’à créer un ficher sur votre ordinateur et cocher l’ensemble des données que vous voulez sauvegarder.

Peut-on annuler la suppression de son compte Facebook?

Si vous êtes pris de remords, vous pouvez toujours récupérer votre compte, qui reste accessible pendant 30 jours à compter de sa suppression. Au delà des 30 jours, il n’est par contre plus possible de faire arrière. Votre compte est bien définitivement supprimé et son accès impossible.

Est-ce qu’il est toujours possible d’utiliser Messenger après la suppression de son compte ?

Lorsque vous supprimer votre compte, il n’est plus possible d’accéder à Messenger. Si vous voulez continuer à y avoir accès, il faut désactiver votre compte Facebook puisque cela n’impacte pas l’utilisation de Messenger.