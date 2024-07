Pourquoi votre smartphone pourrait supprimer vos tickets de métro cet été ?

Si vous avez l’habitude d’acheter des tickets de métro dématérialisés ou que vous avez l’intention de le faire, vous devriez faire très attention aux applications que vous supprimez.

C’est la découverte de la semaine faite par le journaliste Yohan Bensemhoun sur Twitter (X) : votre smartphone pourrait bien vous demander de supprimer une application importante pour les transports en commun d’Île-de-France.

Comment éviter cette erreur et éviter de gâcher de précieux euros ?

Ne supprimez pas l’application « Mes tickets Navigo »

Les smartphones Android prennent soin de leurs utilisateurs et peut-être presque trop… En effet, ils leur arrivent fréquemment d’analyser l’espace de stockage présent sur votre appareil et de vous conseiller des applications à supprimer.

Dans la majeure partie des cas, ce sont des applications que vous n’utilisez jamais, mais dans ce cas précis, la suppression pourrait bien vous faire perdre de l’argent…

Car pour fonctionner correctement, Île-de-France Mobilités vous demande d’installer en plus Mes tickets Navigo : une application qui ne sert en réalité que de banque de stockage pour l’application principale qui y enregistre alors vos tickets de métro acheté en ligne.

L’utilisateur n’y met donc jamais les pieds (et peut donc considérer que cette application est inutile) sauf qu’en la supprimant, il supprimerait également tous ces tickets de métro valides…

Attention sur Android votre téléphone vous invite régulièrement à suppr des applis peu utilisées… Parmi elles, y aura SOUVENT "Mes Tickets Navigo", appli qui stock en demat' vos tickets RATP "IDF MOBILITÉ" mais qui est techniquement jamais lancée… J'ai perdu un carnet entier. pic.twitter.com/8zXg7jeIjT — Panthaa / Yohan Bensemhoun (@Panthaa) July 14, 2024

Des transports chaotiques pendant les Jeux Olympiques de Paris

Cette absurdité vient alors s’ajouter à la longue liste des couacs entourant l’organisation des Jeux Olympiques de Paris. Rien que sur les transports, il y a eu :

Et tout cela ne concerne que les transports, on ne parle même pas ici des infrastructures construites pour les JO 2024 et qui ne serviront pas, car elles ne sont pas aux normes, des étudiants délogés pour accueillir les bénévoles ou de la fausse 4K qui sera utilisée sur les chaînes TV…

Mais peut-être qu’au fond tout se passe très bien et que nous ne sommes que des peines-à-jouir.