Super Lune : qu’est ce que c’est et comment l’observer ?

Vous avez déjà eu l’impression de voir comme en plein jour un soir de pleine lune ? Ou d’avoir l’étrange impression que notre satellite naturel était plus gros que d’habitude ? Vous n’avez pas rêvé, il s’agissait d’une super lune. On rencontre ce phénomène plusieurs fois par an, lorsque la lune passe au plus près de la Terre. Explications.

Chaque année, les passionnés de sciences et d’astronomie délivrent des photos toutes plus belles les unes que les autres à l’occasion des super moon. Mais savez-vous vraiment ce qu’est une super lune ? Dans cet article, nous vous dévoilons tous les secrets de cet événement astronomique et nous vous donnons nos meilleurs conseils pour en profiter pleinement.

Super Lune, une histoire de circonstances

Le terme super lune n’a rien d’officiel et n’a aucune connotation scientifique. Cependant, on s’accorde à dire qu’il désigne une pleine Lune de Périgée, c’est-à-dire une pleine lune pendant laquelle la distance Terre-Lune est la plus courte. Les astronomes préfèrent parler de périgée-syzygie, syzygie signifiant la position de la lune lors de laquelle elle est en conjonction ou en opposition au soleil. Un mot parfait pour impressionner les copains en soirée.

La Lune tourne autour de la Terre en 27 jours sur une orbite elliptique qui varie de 356 700 kilomètres lors de son périgée à 406 300 kilomètres lors de son apogée.

On désigne comme super lune les pleines lunes qui ont lieu lorsque la lune est à une distance inférieure à 360 000 kilomètres.

Lors d’une super lune, notre satellite est jusqu’à 14% plus grand et 30% plus lumineux

Une origine assez récente

Le terme Super Lune, ou Super Moon en anglais, a été pour la première fois utilisé par l’astrologue Richard Nolle en 1979. Ce dernier cherchait alors un possible lien entre des catastrophes naturelles et les pleines lunes et nouvelles lunes les plus proches de la Terre.

Peu utilisé pendant près de 30 ans, ce terme a gagné en popularité dans les années 2010 sous l’influence de médias anglo-saxons et de la NASA. Cette dernière emploie régulièrement ce terme pour susciter la curiosité du plus grand nombre.

La super lune de sang, un phénomène encore plus rare

Lors d’une éclipse lunaire, la lune ne disparaît pas mais arbore une teinte rouge orangée. Cette couleur correspond à la réfraction de la lumière solaire à travers notre atmosphère. On peut la voir comme l’agrégat de tous les levers et couchers de soleil qui se produisent sur Terre au moment de l’éclipse.

La super lune de sang correspond à une éclipse lunaire pendant laquelle la lune est à son périgée.

Les images impressionnantes de la précédente super lune de sang de 2022 a fait le tour du monde

Phénomène plutôt rare, la dernière super lune de sang a eu lieu le 16 Mai 2022, et la prochaine éclipse lunaire totale n’aura lieu qu’en 2025.

La super lune bleue, une particularité du calendrier

La lune bleue désigne la deuxième pleine lune d’un mois calendaire, un événement rare n’arrive qu’une fois tous les 19 ans. Son nom viendrait de l’erreur d’un journaliste dans le magazine d’astronomie amateur Sky and Telescope en 1946. Celui-ci aurait mal interprété un almanach local.

La lune bleue, treizième lune de l’année, fait l’objet de nombreuses superstitions depuis le Moyen-Âge. On dit généralement que ces années sont pluvieuses et peu propices aux récoltes.

Le 31 Janvier 2018, conjonction rarissime de plusieurs phénomène

Le 31 janvier 2018 était un jour un peu particulier pour les observateurs de la lune. En effet, il s’agissait de la deuxième pleine lune du mois. Il s’agissait d’une pleine lune de périgée pendant laquelle on a pu observer une éclipse lunaire totale. En d’autres termes, si vous avez la tête vers le ciel ce soir-là, vous avez peut-être été témoins d’une super lune bleue de sang !

La prochaine SuperLune aura lieu le 3 Juillet 2023, l’occasion de profiter d’une belle nuit d’été pour sortir et lever les yeux au ciel. Si les conditions météo le permettent, le spectacle devrait être au rendez-vous.

Une observation assez simple

Contrairement à l’observation des étoiles ou des planètes, pas besoin de télescope pour contempler la lune. Elle peut être observée d’à peu près partout, pourvu que le ciel soit dégagé. Pour être sûrs de profiter du spectacle, privilégiez tout de même un espace dégagé et si possible éloigné de la pollution lumineuse des villes.

Pour en prendre plein les yeux, tentez d’assister au lever de la lune. En effet, c’est proche de l’horizon qu’elle paraît la plus grosse.

Pourquoi la lune paraît plus grosse près de l’horizon ? Cette différence de taille n’a aucune explication scientifique ou physique, il s’agît d’une illusion. Celle-ci pourrait être générée par le fait qu’en temps normal, les nuages qui entourent la Lune au-dessus de nos têtes sont relativement proches et nous paraissent grands. A l’inverse, quand la Lune approche l’horizon, elle côtoie de même nuages éloignés qui nous paraissent beaucoup plus petits.

Cela pourrait expliquer pourquoi notre perception de la Lune change en fonction de sa position dans le ciel.

Pour les amateurs d’étoiles, passez votre chemin. En étant plus brillante que d’habitude, la superlune limite grandement le nombre d’étoiles visibles à l’œil nu dans le ciel.

Malgré une taille supérieure à la normale, prendre une super lune en photo n’est pas une tâche aisée, et avoir un objectif avec une longue focale est un vrai plus. Pour mettre toutes les chances de votre côté, voici la marche à suivre :

Installer votre appareil photo ou votre téléphone portable sur un trépied,

Choisir la focale la plus longue, ou le zoom optique le plus important,

Si votre appareil vous le permet, réglez les ISO à une valeur comprise entre 100 et 1200,

Réaliser votre cadrage en intégrant si possible l’horizon. Il renforcera la taille de la lune.

Régler le retardateur sur 2 secondes pour éviter de bouger l’appareil au moment du déclenchement,

Assurez vous que le temps de pose ne dépasse pas les 5 secondes,

Prendre la photo,

Si besoin, recadrer et retoucher votre photo avec un logiciel de correction d’image