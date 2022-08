Vous en avez assez des recherches interminables et infructueuses de sites de streaming diffusant le match de foot et ayant été fermés par les autorités ou trop cher pour vous ? On vous propose ici nos sites testés et approuvés pour regarder Chelsea Tottenham.

C’est la deuxième journée de Premier League, mais elle compte déjà dans la course au titre. Après la défaite de Manchester United et le nul de Liverpool, c’est le moment de s’échapper au classement du championnat pour les deux équipes qui visent le titre. Dans l’antre des Blues, les Spurs de Tottenham devront réaliser un exploit pour s’imposer face aux locaux qu’ils ont pas battu depuis le 29 septembre 2020. Malédiction ou malchance, Chelsea a gagné ses 4 derniers matchs contre les hommes de Antonio Conte. Rendez-vous donc ce dimanche à 17h30 pour suivre cette affiche qui s’annonce passionnante.

L’astuce ultime pour regarder un événement en haute qualité sans bugs Pour vous faciliter la vie et accéder plus facilement et sans bugs à votre diffuseur, une solution existe, l’abonnement à un VPN. Il est peut-être payant (quelques euros), mais vous permettra de profiter de votre évènement sans aucune coupure ou remontrance des autorités. Et ça tombe bien, Surfshark, le meilleur VPN rapport qualité/prix, est en ce moment en promo. Bénéficiez tout de suite de l’offre sur le site Surfshark.

Les sites de streaming qui marchent (vraiment) pour voir Chelsea-Tottenham

Les sites de streaming de foot ont la côte. A côté des diffuseurs officiels de la Premier League, on retrouve d’autres sites gratuits et illégaux. En 2020, on recense chaque mois un quart des internautes ayant eu recours à ce genre de sites de streaming ! Cela s’explique par l’offre toujours plus chère et la multiplication des diffuseurs de la compétition (RMC Sport, Canal+ et BeIn Sport) ainsi que la facilité d’accès à ces sites gratuits. Voici toutes les possibilités de regarder le match, de façon légale ou plus officieuse.

Le diffuseur officiels des matchs de Premier League

Pour voir le futur triplé d’Harry Kane ou voir Kanté montrer qu’il est infranchissable, il y a d’abord le diffuseur officiel. Depuis la semaine dernière, on a appris que RMC ne renouvelait pas son contrat pour les droits de diffusion de la PL. Ainsi, seul Canal+ diffuse maintenant le championnat anglais. Voici son offre :

Canal+ propose un abonnement à 25€/mois (offre étudiante à -50%) qui permet, en plus de la PL, de voir un match de ligue 1 par semaine, la ligue des champions, le Top 14, les courses de F1 et la MotoGP en streaming. Mais, Canal+ vous ouvre aussi les portes du grand écran avec de nombreuses offres cinéma..

Le classement de la Premier League après la 1ère journée Avant la 2e journée du championnat anglais, Tottenham est en tête grâce à son 4-1 infligé à Southampton. Chelsea, de son côté, a gagné son premier match sur la pelouse d’Everton sur la plus petite des marges. Les mauvaises opérations de la 1ère journée sont celles de Manchester United qui a perdu à domicile contre Brigton et Liverpool qui a fait match nul contre Fulham. L’occasion pour Tottenham ou Chelsea de creuser l’écart au championnat contre ces deux équipes.

Tous les sites de streaming gratuit pour voir le match Chelsea Tottenham

En plus de ces offres payantes, il existe d’autres moyens de regarder son match ! On ne va pas vous mentir, les sites que l’on va vous citer restent illégaux aux yeux de la loi ARCOM qui s’évertuent à tous les supprimer un par un. Notre rôle est de vous donner un aperçu des sites gratuits qui marchent encore, en voici les principaux :

StreamOnSport est le premier site que nous avons testé et validé. Il vous sera simplement demandé d’enlever votre bloqueur de publicité et vous pourrez apprécier la demi-finale gratuitement. Pour accéder au site, retrouvez notre article qui met à jour régulièrement l’adresse ou rendez-vous directement à l’adresse diffusant le match Chelsea-Tottenham.

est le premier site que nous avons testé et validé. Il vous sera simplement demandé d’enlever votre bloqueur de publicité et vous pourrez apprécier la demi-finale gratuitement. Pour accéder au site, retrouvez notre article qui met à jour régulièrement l’adresse ou rendez-vous directement à l’adresse diffusant le match Chelsea-Tottenham. LiveTV est un autre site de streaming gratuit et fonctionnel pour la Premier League . Ce classique dans le domaine du streaming permet de visionner en HD les matchs de foot en direct – avec léger décalage de 2 minutes. Il est disponible à l’adresse http://livetv.sx.

est un autre site de streaming gratuit et fonctionnel pour la Premier League Ce classique dans le domaine du streaming permet de visionner en HD les matchs de foot en direct – avec léger décalage de 2 minutes. Il est disponible à l’adresse http://livetv.sx. ChannelStream est le dernier site que l’on vous conseille. Il est bien bien optimisé et son menu est assez chaotique, mais il propose un contenu de qualité et un streaming fluide qui ne coupe que très rarement.

Attention, il est normal que, parfois, le streaming de votre match subisse des bugs ou même des coupures. Cela est souvent dû à un trafic trop important sur le site. Même problème lorsque l’adresse du lien ne fonctionne plus. Normalement, tous les sites ont été triés et vérifiés juste avant le match, mais nous ne sommes pas à l’abri d’une fermeture du site, illégal, rappelons-le.

Prendre un VPN pour contourner les blocages sur la Premier League

Il existe d’autres options pour visionner la 2e journée de Premier League. Si votre site de streaming préféré ne fonctionne plus ou que tous les accès aux liens que nous vous avons proposés vous sont refusés, la solution est de passer par un VPN (voir les meilleurs VPN du marché). En mettant en place un réseau privé virtuel, vous contournez les blocages des sites de streaming car votre adresse IP sera intraçable. Aussi, le VPN permet de visionner votre match à l’étranger !

En ce moment, l’offre de NordVPN et celle de SurfShark sont les plus intéressantes.

Alternative : la diffusion du match entre les Blues et les Spurs sur Twitter

Le dernier recours pour visionner le match s’appelle Twitter. Sur ce média qui vient d’être racheté par Elon Musk, on peut retrouver des comptes qui mettent en ligne certains sports et notamment la LDC. Tentez votre chance sur le compte MatchEnDirect qui diffuse très régulièrement les matchs de foot.