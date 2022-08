Vous doutez de la qualité du Championnat d’Europe d’athlétisme seulement 3 semaines après les championnats du monde d’Eugène ? Nous aussi. Quand on voit la performance de Kévin Mayer qui se « blesse » après seulement 50m de sa première épreuve, on a de quoi. Les sportifs sont émoussés, n’ont pas tous récupéré de leur virée en Oregon. Mais, l’intérêt de cette compétition est tout autre : voir émerger les nouvelles pépites qui auront leurs mots à dire pour Paris 2024 ! Mieux encore, voir les sportifs les plus résistants qui voudront confirmer leur performance ou effacer leurs frustrations.

Pas de records mondiaux à prévoir, mais un véritable combat physique et l’expression de nouveaux talents. Voici ce qui nous attend avec ces championnats d’Europe de Munich. Pour le voir de vos propres yeux et dire j’y étais, nous vous présentons les sites de streaming diffusant la compétition.

Regarder en France les championnats d’Europe

Pour visionner la compétition en France, c’est on ne peut plus facile. Le diffuseur officiel n’est plus Eurosport, ni Canal+ comme c’est le cas aux derniers championnats d’Europe. Depuis,2021, c’est FranceTV qui a repris les droits de diffusion de la compétition.

Ce qui change pour vous : l’évènement est maintenant gratuit et diffusé en clair sur la TNT. Vous pouvez donc retrouver en direct gratuitement l’évènement sur votre télévision mais aussi sur les autres supports via le site internet france.tv/sport (aussi disponible comme application). Le site internet vous permet de voir la diffusion principale en direct mais aussi tous les autres sports qui se déroule en même, pour ne rien louper. Enfin, sur vote télévision en direct, vous pouvez retrouver les horaires de retransmission du Championnat d’Europe :

Entre 9h et 11h20 sur France 3

Entre 11h22 et 12h05 sur France 4

Entre 12h05 et 18h30 sur France 2

Le reste du temps, vous pourrez retrouver la compétition sur le site internet de FranceTV.

Où et quand se déroule le championnat d’Europe d’athlétisme ? Le championnat d’Europe d’athlétisme s’inscrit dans le cadre des championnats d’Europe de sports. Débuté jeudi 11 aout, cette compétition se déroulant simultanément à Rome (pour les épreuves de natation) et à Muniche pour les autres sports est l’équivalent des jeux olympiques mais uniquement pour les pays européens. Ainsi, les épreuves d’athlétisme se déroule du 15 aout au 21 aout.

Regarder les Championnats d’Europe 2022 depuis l’étranger

C’est là où ça se complique. Vous êtes en vacances ou en déplacement à l’étranger et vous souhaitez visionner votre compétition pour voir Jimmy Vicaut renouer avec la victoire — depuis sa victoire au Championnat d’Europe par Équipe de Bydgoszcz en 2019. Mais l’accès à FranceTV vous est refusé car vous n’êtes pas dans la « bonne zone géographique ».

Pas de panique, la solution s’appelle « VPN ». Vous en avez sûrement déjà entendu parler, les réseaux privés virtuels vous permettent notamment d’être anonyme et de « cacher » cette fameuse zone géographique qui votre principal souci. Avec un VPN, vous pouvez choisir votre zone (en l’occurrence la France) et profiter de la diffusion des chaines France TV en direct.

