Quelle est la nouvelle adresse officielle de Streamcomplet ?

Vous ĂȘtes un consommateur compulsif de films, de sĂ©ries ou d’animĂ©s ? Alors vous ĂȘtes sans doute un adepte des sites de streaming. Si certains sont lĂ©gaux, ce n’est pas le cas de tous. Dans cet article, nous allons vous prĂ©senter Streamcomplet : son adresse actuelle, son fonctionnement et ses alternatives.

Chaque jour, dans le monde, des millions d’heures de vidĂ©os sont visionnĂ©es. Avec Internet, nous sommes entrĂ©s dans une nouvelle Ăšre de la consommation culturelle. Cependant, tout le monde n’a pas envie de payer un abonnement chaque mois pour regarder de nombreux films. Pour ceux-lĂ , un site comme Streamcomplet constitue une alternative particuliĂšrement sĂ©duisante. Mais le connaissez-vous vraiment ? Est-ce lĂ©gal ? Voici une prĂ©sentation complĂšte de la plateforme de streaming en ligne.

C’est quoi streamcomplet ?

Tous ceux qui aiment voir des films sur Internet, savent qu’il existe de trĂšs nombreux sites. Cependant, nombre d’entre eux sont pleins de publicitĂ© et donc pas forcĂ©ment agrĂ©ables Ă utiliser. On se perd entre le vrai et le faux contenu et on peut donc y passer beaucoup de temps avant de rĂ©ussir (parfois) Ă voir ce que l’on souhaite. Dans ce registre, Streamcomplet est une vĂ©ritable exception, il est sans doute mĂȘme unique en son genre puisque la publicitĂ© n’y est pas prĂ©dominante. Elle est mĂȘme rare et c’est donc quelque chose qui a sĂ©duit les internautes français pendant de nombreuses annĂ©es.

Comment ça marche streamcomplet ?

Pour y accĂ©der et choisir le contenu que vous voulez voir, il suffit d’aller sur la page d’accueil et de faire votre sĂ©lection. Sur la page d’accueil, on trouve une sĂ©lection de nombreux films, certains rĂ©cents, d’autres des classiques. Mais vous pouvez aussi faire votre sĂ©lection trĂšs facilement. Pour cela, plusieurs options de recherche sont disponibles. Ainsi, vous pouvez trier les films par catĂ©gories : action, thriller, drame, comĂ©die, animation, policier, fiction, horreur, guerre, aventure, musique ou encore romance. Il est aussi possible de choisir un film parmi ceux qui ont Ă©tĂ© les plus regardĂ©s rĂ©cemment. Enfin, vous pouvez utiliser le moteur de recherche interne du site.

Cette plateforme de streaming est-elle légale ?

Si vous pouvez visionner des films comme Jungle Cruise avec Dwayne Johnson, Dune ou encore Shang-Chi le dernier Marvel sans avoir Ă payer, c’est sans aucun doute parce que ce n’est pas lĂ©gal. Il ne sert Ă rien d’espĂ©rer qu’il en soit autrement. Le site Streamcomplet ne respecte pas la droit d’auteur. Par consĂ©quent, si vous dĂ©cidez de le consulter, c’est aussi Ă vos risques et pĂ©rils, ne nous pouvons pas assumer une responsabilitĂ© dans votre dĂ©cision d’utiliser ce service de streaming de films qui ne respecte pas le droit d’auteur ou la lĂ©gislation française. Vous risquez de vous faire rattraper par la loi Hadopi.

Quelle est l’adresse de streamcomplet ?

Si le site a trĂšs vite eu beaucoup de succĂšs, il a aussi attirĂ© l’attention et la colĂšre des ayant-droit, des autoritĂ©s et de la justice. Il a donc fermĂ© ses portes officiellement depuis fin 2019. Le site d’origine de streamcomplet n’est plus en ligne Ă l’heure actuelle. Cependant, comme de nombreux sites de tĂ©lĂ©chargement direct ou de streaming, il existe dĂ©sormais des copies et des miroirs qui sont en ligne. Attention toutefois, tous ne sont pas de vraies copies, loin de lĂ . Pour y accĂ©der, nous vous conseillons donc trĂšs fortement d’utiliser l’adresse que nous allons vous donner ci-dessous.

A l’heure actuelle, on considĂšre que l’alternative qui fonctionne bien pour Streamcomplet est l’adresse : w5.streamcomplet3.tv. On y trouve du trĂšs nombreux contenu et sans publicitĂ©. C’est donc un profil trĂšs intĂ©ressant, surtout que vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour en profiter.

Quels sites miroirs sont disponibles en cas d’indisponibilitĂ© ?

Mais il peut parfois arriver que cette adresse soit indisponible, temporairement ou bien que le site ait Ă©tĂ© Ă nouveau dĂ©placĂ©. Dans ce cas, des sites miroirs, des copies plus ou moins parfaites de streamcomplet sont disponibles sur Internet. Le miroir qui fonctionne le mieux Ă l’heure actuelle est vstreamcomplet.com. Il s’agit du plus fiable, mĂȘme si le design n’est pas tout Ă faire similaire.

En revanche, plusieurs sites sont absolument Ă Ă©viter dans votre navigation. Ainsi si vous cherchez streamcomplet sur Google, une des premiĂšres propositions est streamcomplet.al. Or, il s’agit d’un faux site, sur lequel on cherche Ă vous faire installer un logiciel qui peut se rĂ©vĂ©ler nĂ©faste pour votre ordinateur. En revanche, vous ne trouverez aucun vrai streaming. Il faut aussi Ă©viter les adresses en .onl. et .org qui sont des faux Ă l’heure actuelle. Vous ne devez jamais non plus avoir recours Ă votre carte bancaire. Si on vous la demande, il faut changer de site immĂ©diatement !

Utiliser un VPN ou un proxy pour accéder à streamcomplet

Si le site est bloquĂ© par les autoritĂ©s en France, ce n’est pas toujours le cas dans les autres pays. Il est donc parfois plus simple d’avoir recours Ă un VPN ou Ă un proxy pour dissimuler votre identitĂ© mais aussi le pays depuis lequel vous vous connectez pour accĂ©der Ă streamcomplet comme Ă de nombreux autres sites similaires. Il existe de nombreuses alternatives qui permettent de naviguer en toute sĂ©curitĂ© sur un site de streaming.

Si le proxy est la solution la plus facile et surtout la moins chĂšre (c’est gratuit !) le VPN est souvent considĂ©rĂ© comme une alternative plus sĂ»re. En revanche, vous devrez alors payer quelques euros par mois. Parmi les services qui sont gĂ©nĂ©ralement recommandĂ©s, on trouve ExpressVPN, CyberGhost, NordVPN ou encore Surfshark. Des pĂ©riodes d’essai sont proposĂ©es afin de voir ce qui correspond le mieux Ă vos besoins .

Cinq alternatives Ă streamcomplet

Si aucune adresse marquée ci-dessus ne fonctionne, ne vous inquiétez pas. Il existe plusieurs alternatives solides pour ceux qui cherchent une plateforme de streaming gratuite et sans inscription sur Internet afin de voir des films ou des séries.

Ainsi, nous pouvons vous conseiller des sites comme papadustream.com qui propose un trÚs large catalogue notamment pour voir des séries. voirfilms1.org propose de son cÎté de trÚs nombreux films dont certains récents et en full hd. vf-film.org est intéressant si vous voulez absolument voir les films en langue française. filmstreaming.mx vous offre aussi de nombreux films, séries et animes en trÚs bonne qualité. Enfin, streamingfrance.com reste une référence pour sa fiabilité.

