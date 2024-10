L’application Strava en dit trop sur les déplacements d’Emmanuel Macron

C’est un comble, les gardes du corps d’Emmanuel Macron seraient plus occupés à partager leurs performances sur l’application de sport qu’à assurer la protection du Président de la République. C’est, en tout cas, ce que laisse penser une récente enquête publiée par Le Monde.

Sommaire Un problème de sécurité récurrent

Ce n’est pas une blague : la sécurité du Président du République aurait pu être compromise par les footings de ses gardes du corps. Selon une récente enquête menée par le journal « Le Monde », certains des gardes du corps d’Emmanuel Macron auraient l’habitude d’aller courir pour se maintenir en forme, et de partager leurs performances sur l’application de fitness Strava. Problème : cette application dévoile, par défaut, le trajet de ses utilisateurs, et donc leur point de départ.

Or, lors des visites diplomatiques du Président, ses gardes du corps ont pour habitude de se rendre sur place quelques jours en avance pour sécuriser le périmètre. Dans ces conditions, il suffit de suivre les profils de ces fameux garde du corps pour savoir, à l’avance, où sera le président de la République.

Les journalistes ont, ainsi, eu accès aux hôtels dans lesquels séjournaient François Hollande ou Emmanuel Macron entre 2016 et 2024 simplement grâce au suivi des gardes du corps sur l’application Strava.

Un problème de sécurité récurrent

Ce n’est pas la première fois que l’application Strava pose des problèmes de sécurité internationale. En 2018, déjà, la présence de forces armées français avait été découvertes au Niger, car des soldats utilisaient justement l’application .

L’application a également révélé la présence de bases militaires américaines non répertoriées publiquement à l’étranger, en particulier en Afghanistan et en Syrie. De manière plus générale, l’utilisation de l’application a pu compromettre la résidence privée de personnalités publiques, de diplomates ou d’agents de sécurité.

La présence de soldats dans certaines zones a été découverte à cause de Strava.

En réalité, ce type d’informations peut constituer une fuite de la vie privée pour n’importe qui, il convient donc de vérifier par soi-même le type d’informations qui sont divulguées par Strava lors de chaque session de sport.

Lors d’une course, ou d’une activité qui demande l’usage du GPS, l’application propose trois modes de confidentialité de vos informations de localisation :

Masquez les points de départ et d’arrivée des activités que vous faites à une adresse spécifique,

Masquez les points de départ et d’arrivée de vos activités, quel que soit l’endroit où vous les faites,

Masquez complètement les cartes de vos activités.

Grâce à ces choix, vous pourrez contrôler avec précision les données que vous acceptez de divulguer par application. Lorsque vous décidez de masquer les points de départ et d’arrivée de vos activités, vous pouvez choisir la distance que vous masquez, et ainsi augmenter votre niveau de confidentialité.