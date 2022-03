StoreDot met au point une batterie de véhicule électrique à recharge ultrarapide

La start-up israélienne StoreDot travaille sur une batterie capable de récupérer 160 km d’autonomie en 5 minutes. Ce nouveau système de recharge devrait voir le jour en 2024.

La start-up StoreDot, spécialisée dans les batteries à recharge ultra-rapide (extreme fast charging) pour les véhicules électriques, a annoncé sa feuille de route technologique pour les dix prochaines années. Intitulée « 100inX », celle-ci prévoit de développer trois générations de batterie s’appuyant sur une technologie de cellules lithium-ion à anodes à dominante de silicium. Une technologie que la start-up n’est pas la seule à développer et qui pourrait accélérer les temps de charge des véhicules électriques. La première génération entrera en production dès 2024 et fournira des batteries capables de récupérer 160 km d’autonomie en 5 minutes.

StoreDot met au point un système de recharge ultra-rapide

Fondée en 2012, StoreDot, développe des technologies de batterie lithium-ion, utilisant des nanomatériaux et des composantes inorganiques qui permettent une recharge ultra-rapide pour les marchés mobiles et industriels.

Soutenue par de grands noms de l’industrie tels que VinFast, BP, Daimler ou encore Samsung Ventures, ce sont 80 millions de dollars qui ont été investis dans l’entreprise. Ces nouveaux fonds devraient être utilisés pour soutenir l’établissement d’un pôle de recherche et de développement en Californie, en plus du siège israélien de StoreDot. C’est donc récemment que celle-ci a présenté le « tout premier prototype dans le monde » de batterie à forte concentration de silicone, capable de se recharger en 5 minutes seulement et qui devrait être commercialisé au courant de l’année 2024.

« Nous disposons désormais de fonds suffisants pour mener nos cellules XFC à dominante silicium jusqu’à la fin de la phase de R&D et à la mise à l’échelle, en vue d’une production de masse en 2024 pour les constructeurs automobiles mondiaux. Elles permettront de surmonter le principal obstacle à l’acquisition d’un véhicule électrique, à savoir le temps de recharge, en offrant une réduction de 50 % et, en fin de compte, en nous aidant tous à atteindre un monde propre à émissions nulles » M. Myersdorf, PDG de StoreDot

StoreDot prévoit de passer à seulement 2 min de recharge pour 2032

Le procédé utilisé par l’entreprise redéfinit la chimie conventionnelle des batteries lithium-ion, ce qui permet de passer de quelques heures de recharge à quelques minutes pour un véhicule électrique. Ainsi, StoreDot prévoit de développer 3 générations de batterie :

La batterie 100in 5 : basée sur une technologie silicone , elle offre 160km d’autonomie pour 5min de temps de charge

: basée sur une , elle offre 160km d’autonomie pour 5min de temps de charge La batterie 100in 3 : basée sur une technologie semi-solide , elle offre 160km d’autonomie pour 3min de temps de charge

: basée sur une , elle offre 160km d’autonomie pour 3min de temps de charge La batterie 100in 2 : basée sur une technologie solide, elle offre 160km d’autonomie pour 2min de temps de charge

Le développement des batteries solides

StoreDot espère donc faire entrer dans la production, des batteries solides et ce dès 2032. La start-up travaille activement sur ces technologies XED (extreme energy density) qui permettront aux batteries une densité énergétique plus élevée et se chargeront plus rapidement. L’objectif à terme est de pouvoir charger sa voiture électrique en 2 minutes seulement.

« Notre objectif, qui est aujourd’hui à notre portée, est de produire des cellules qui révolutionnent les temps de charge, afin d’atteindre 160 km en 2 minutes. Cette performance, qui était considérée comme impossible, est atteignable avec notre technologie d’ici 10 ans » M. Myersdorf, PDG de StoreDot

Les batteries à l’état solide pourraient alors changer radicalement l’industrie automobile. Mais pour se faire, de nombreux obstacles restent à surmonter. La mise en place de lignes de production à fort volume ne sera pas un problème pour la start-up. En revanche, créer un électrolyte solide qui soit stable, chimiquement inerte et qui possède de bonnes propriétés conductrices parait plus compliqué.

De plus, à l’inverse d’un électrolyte solide, les batteries à électrolyte liquide deviennent plus chaudes pendant les cycles de charge et de décharge. Elles nécessitent alors, pour des raisons de sécurité, une gestion thermique plus attentive. Sachant que c’est précisément cette plus grande capacité à résister à des températures élevées qui permet aux fabricants d’augmenter la puissance de charge et la densité énergétique sans compromettre la sécurité des usagers, certains ingénieurs doutent déjà que cette technologie.

Un doute qui n’est pas partagé par tout le monde puisque des géants comme Volkswagen ou Bill Gates ont eux-aussi investi dans cette solution chez QuantumScape, le leader des batteries à électrolyte solide.