Près de deux ans après sa sortie, la console de jeu PS5 est toujours aussi difficile à trouver. Cette situation profite aux revendeurs qui n’hésitent pas à faire monter le prix en raison de la forte demande. On fait le point sur la situation et on vous aide à trouver une PS5 et à l’acheter au juste prix.

Deux ans après sa sortie, la Playstation 5 de chez Sony reste introuvable en magasin. Même sur les sites de e-commerce, il est très difficile de mettre la main dessus. De plus, de nombreux revendeurs peu scrupuleux n’hésitent pas à la proposer à un tarif indécent qui peut parfois atteindre les 1000€.

Les meilleurs revendeurs pour ne pas louper les réapprovisionnements

Réussir à acheter une PS5 demande une organisation minutieuse, tant les stocks sont rares. Pour y arriver, il ne faut pas hésiter à s’abonner aux newsletters des principaux sites de e-commerce susceptibles d’en avoir. Certains proposent même de programmer une alerte sur le modèle souhaité. En mettant en place ces différents stratagèmes, la PS5 ne devrait pas vous échapper. Si un jeu vous intéresse en particulier, vous pouvez également rechercher des packs associant la console à un jeu ou un casque. Il y a notamment un pack qui comprend Horizon ou Fifa.

Voici la liste des principaux sites dont vous devez régulièrement vérifier les stocks disponibles :

Des drops PS5 régulièrement proposés sur CDiscount

Si vous ne voulez pas vous embêter à chercher, vérifiez régulièrement sur CDiscount. C’est le meilleur revendeur pour se réapprovisionner en PS5, à l’instar d’Amazon (mais qui est trop souvent pris d’assaut par les shotgunners ou des bots bien plus rapides que vous). Les chances sont infimes, mais nous avons réussi à acheter notre console sur CDiscount, ce qui nous fait dire que ce n’est pas impossible.

Pourquoi la Playstation 5 connait un succès aussi fracassant ?

Deux années après sa sortie, la PS5 est la référence des consoles de jeu grâce à des caractéristiques techniques de haut vol qui lui assurent un avenir prometteur. Entre affichage en 4K, son spatialisé, disque dur SSD et manettes dualsense à retour haptique de qualité, la console a tout pour proposer une immersion totale dans vos jeux vidéo préférés.

Son prix est cependant élevé, d’autant plus qu’il a subi une hausse significative au mois d’août à cause de l’inflation actuelle. Si elle existe en deux versions, des rumeurs circulent concernant une hypothétique PS5 Slim ou PS5 Pro.

La PS5 Digitale Edition au prix de 449€

C’est la version la moins chère. Contrairement à la version standard, elle ne dispose pas de lecteur Blu-Ray. En conséquence, il fauÀra télécharger les jeux que vous achèterez.

A lire également : Tout savoir sur la future PS6

La PS5 Standard au prix de 549€

Un peu plus chère, la PS5 classique dispose d’un lecteur Blu-Ray qui vous permet d’acheter les jeux physiques et de regarder des films en Blu-Ray depuis votre console. C’est également un vrai plus si vous disposez de jeux PS4 physiques.